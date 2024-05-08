Турпоток внутри страны на майских праздниках вырос на 10% по сравнению с рекордным 2023 годом. Об этом RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В топе популярных направлений — Санкт-Петербург, Черноморское побережье и Северный Кавказ. Рынок выездного туризма восстановился на 60%, но кардинально сменился вектор — на страны СНГ, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Где сейчас дешевле отдохнуть в России и за границей и какие новые страны открывают двери для россиян — в интервью RTVI.

«Круизный речной туризм забронирован на 60%»

— Сейчас в России период майских праздников, впереди очередные длинные выходные. Отличается ли этот туристический сезон от прошлогоднего? И от того, что происходило до начала 2022-го?

— Прежде всего, нужно сказать об особенностях сезона. Если раньше, до 2022 года, сезон у нас начинался с 1 июня, а майские праздники были лишь вспышками праздников, то сейчас сезон стартует практически с 1 мая, а фактически даже на пять дней раньше. Очень многие стараются совместить выходные, которые выпадают на 1 мая, и дни между праздниками. Получается полноценный отдых в 10-14 дней, который дает возможность и выехать за рубеж, и путешествовать внутри страны.

Также стоит учитывать особенности по видам туризма. С конца апреля начинается речная навигация в России, круизный речной туризм в прошлом году увеличился на 40%, а сейчас уже забронирован на 60%. Причем самые топовые как раз стартуют в конце апреля — начале мая и длятся около 4- 5 дней, так что можно даже не прогуливать работу. Это и Москва-река, и Волга, и вплоть до Енисея, далее уже в сезон по Байкалу. Всего в России более 1,5 тысячи маршрутов.

С мая также отправились уже традиционные — четвертый год подряд — железнодорожные туры. Популярны, прежде всего, туры на Северный Кавказ, а всего их 25 по стране, если быть точным. Ночью едешь, а днем на экскурсии — очень удобно так выезжать с семьей или компанией. Кроме того, популярны санаторно-курортные услуги. Если говорить о мае, то в конце марта — апреле было забронировано 60%. В принципе санаторно-курортные варианты забронированы вплоть до октября, хотя места еще есть. Это формат на 10-12 дней, когда наши соотечественники привыкли отдыхать и пытаться лечиться. Здесь рост на 5-10%.

На эти майские внутри страны мы видим рост турпотока — от 10% и больше по сравнению с прошлым годом, а 2023-й все-таки был рекордным. Так что мы вышли на доковидный период. Рост есть, потоки генерируются.

— Какие направления стали самыми популярными внутри России?

— Лидеры все те же. Это, конечно, Москва — она стала лидером в прошлом году. Дальше Черноморское побережье, я имею в виду Краснодарский край. Тут лидеры Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе. Санкт-Петербург хорошо заместил практически половину гостей из-за рубежа нашими внутренними потребителями и уверенно входит в тройку.

Конечно, надо учитывать Подмосковье. Золотое кольцо стало приметой времени. Это такие интегрированные туры Москва — Санкт-Петербург. Если едут из средней части России, с Урала, стараются прихватить побольше. Это лидеры. Туда также надо добавить Северный Кавказ. Традиционно ранее там лидировал Дагестан с показателями в плюс 30% за сезон, но сейчас добавились Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чеченская республика, так что мы его рассматриваем как общий бренд, хотя у каждого региона своя уникальная особенность.

В Карелии уже открыт сезон. Но надо понимать, что до 40% — это москвичи, так что потоки туда хорошо генерируются. Казань, Ярославль, Калининград — это те направления, куда можно от трех и более ночей спокойно выехать и вернуться.

«Дешевле всего дома, на даче отдыхать»

— А что по ценам?

— Никакого взрывного роста цен не произошло. Конечно, надо понимать, что если 30 апреля бронировать на 1 мая, то будет дороже. В среднем отели три звезды в Калининграде от 4,7 тысячи до 6 тысяч. В Московской области три звезды — от 3,8 тысячи до 5 тысяч. Я говорю про номера на двоих с завтраком. Казань примерно столько же — 4,1 тысячи. Хотел добавить, что у нас уже более 200 туристических центров, гостиниц. В основном это более крупные: «все включено» и «ультра все включено», причем на них введен ГОСТ. Около 100 из них — это Краснодарский край.

Я не назвал еще, конечно же, Байкал, Приуралье, в Екатеринбург едут, и многие другие направления. Горнолыжные курорты, к примеру, Красная поляна и Шерегеш превращаются во всесезонные центры. Эти направления привлекательны и сейчас. Люди едут туда отдыхать, и по сезону, заполняемость там уже под 80%.

— Все-таки где в стране отдыхать дешевле всего?

— Дешевле всего дома, на даче отдыхать. Если говорить о Сочи или Красной поляне, то в пансионате две звезды можно разместиться от 1,5 тысячи. Если с завтраком и ближе к трем звездам, то это уже 4,2 тысячи даже в зимний сезон. Чем хорошо побережье — там расширенный ценовой спектр — от малых и средних пансионатов до пятизвездочных отелей, где, конечно, будет дорого. Если говорить о регионах, то там, казалось бы, должно быть дешевле, но там мало средств размещения, поэтому и спрос выше.

Если делать раннее бронирование, то так можно сэкономить 10-15%. Если брать пакетный тур, а не ехать самим, то это где-то минус 20%. Также немалую роль может сыграть переезд — в Сочи можно улететь как за 5 тысяч, так и за 15 тысяч. Так что на внутренних рынках, как правило, чем раньше, тем меньше. Сейчас еще развивается автотуризм — добираясь на машине, экономия где-то в 2,5 раза на дорогу.

У туроператоров на внутреннем рынке убрали НДС, но от этого туры на 20% не подешевели, потому что они формируют цены из того, что есть на рынке услуг. Для гостиниц также убрали НДС до 2027 года. Это смягчило рост цен, так что взрывного роста, как два года назад, не произошло.

«Номер один по-прежнему — Турция»

— А как изменился выездной туризм? На него же, наверняка, повлиял конфликт на Украине.

— Очень сильно. Но стремление выехать никто не отменил. Если внутренний туризм восстановился в прошлом году и сейчас меняется качественная составляющая, то выездной рынок восстановился более чем на 60%. При этом, прежде всего, изменился вектор. Сейчас это ближнее зарубежье, страны СНГ и плюс Абхазия. Она лидер по объемам, по цене, но по емкости она все-таки небольшая. Также Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

Если говорить именно о лидерах, то номер один и в мае, и в июне по-прежнему — Турция. Она держится за счет широкого спектра услуг, а также видов туризма — это и культурно-познавательный, и пляжный отдых. Второе место по объему турпотока меняется — это Египет и ОАЭ. Также вмешивался Таиланд. Весной объем вырос, хотя цена в более чем 300 тысяч на двоих нешуточная. Также в списке и Шри-Ланка. До 31 мая визы бесплатные.

6 мая стало известно, что власти Шри-Ланки решили сохранить бесплатные визы для граждан России, а также Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

— Вы сказали, что стоимость отдыха в Таиланде — 300 тысяч на двоих. А какие еще направления вы можете назвать?

— Отдых в Абхазии обойдется примерно в 65 тысяч на двоих, Шри-Ланка — 230 тысяч. Надо учитывать, что это цена с перелетом, но не пять звезд. Турция — порядка 210 тысяч — 230 тысяч, то же самое с Египтом. Хотя в разное время Египет бывает даже чуть дороже и зависит от категории гостиницы. Из престижных направлений: летят в Индонезию, но там ценник уже более 400 тысяч. Востребованы Мальдивы и Сейшелы, Вьетнам вновь вошел в когорту. Но это под 300 тысяч, хотя можно немного сэкономить.

Все направления, которые я называю, зависят от категорий отелей, режима питания. В тех же Объединенных Арабских Эмиратах можно отдохнуть до 100 тысяч. К тому же летом ОАЭ и Египет будут дешевле, потому что там жарче, менее комфортно, но они дают хорошие скидки и туда хорошая полетная программа. Из-за роста курса доллара, сокращения бортов очень дорогой перелет, иногда даже сравним с размещением. Это все цены примерно за неделю или 8-10 дней. Также надо назвать Кубу. Она востребована, но это неблизко и недешево — около 300 тысяч.

«Северная Корея достойна, чтобы туда попасть»

— А какие еще страны привлекают россиян?

— Хочу назвать еще такое направление, как Беларусь: 3 тысячи на «Ласточке» с Белорусского вокзала до Минска. Цены на сам тур и на культурно-познавательные программы сравнимы с нашими. Также растет спрос на Узбекистан, Казахстан, Армению — как транзит в основном. Востребована Грузия, но перелет недешевый. В основном это самостоятельные туристы, но становится очевидной тенденция, что больше стараются брать пакеты через туроператора, в том числе и потому что это чуть дешевле.

Хотел еще сказать: чтобы попасть в Абхазию, нужно прилететь в Сочи, а оттуда на машине или автобусе. Также до Абхазии ходят поезда.

Еще надо назвать Китай. С 1 августа 2023-го у нас взаимный безвизовый режим для групп туристов. Но там все очень тяжело административно отлаживается. Надеюсь, к июню все отладим, потому что раньше это был серьезный сегмент. Открытие Китая будет не радикально, но все-таки влиять на спрос и на цены на выездном рынке. Чем больше будет направлений, тем цены будут более оптимизированы.

С Ираном у нас с прошлого года соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, но это пока небольшой сегмент, также в этом году у нас будет групповой безвизовый туристический обмен.

— Сейчас все чаще говорят о поездках в Северную Корею. Что вы думаете о КНДР в качестве туристического направления?

— Как ни крути, рассказывают про нее больше, чем ездят. Северная Корея выглядит перспективно в летний сезон. Как правило, туда из Приморья выезжают, там есть и морской отдых, и пляжный, и культурно-познавательный. Но это не массово, это отдельные формирующиеся туры, в которые нужно попасть. Пока нельзя сказать, что будут генерироваться потоки туристов.

Думаю, Северная Корея достойна, чтобы туда попасть. Хотя нельзя забывать про особый режим: сопровождающие, где-то нельзя фотографировать, надо вести себя соответственно. Не хуже каких-то африканских направлений. Северная Корея приоткрывает свои двери, возможности для этого есть. Но это далеко не массовое направление, хотя инфраструктура имеется. Думаю, туда, в первую очередь, поедут из Приморья, хотя они и раньше туда ездили, ну и те, кто интересуются этим направлением. К ассортименту Северная Корея добавилась.

— Можете назвать еще какие-нибудь необычные направления как в России, так и за границей?

— Могу сказать только пристрастно — даже в давно знакомых местах можно открыть для себя интересные и познавательные стороны. Сейчас развивается сельский туризм, агрофермы, где сыр делают, чай производят. Это оставляет незабываемое впечатление. Очень рекомендую Архангельск. Два часа из Москвы — и вы в арктической зоне на Белом море. Логистика такова, что можно оказаться в самых необычных местах, причем достаточно быстро и удобно.

А кто соскучился по Западной Европе, поезжайте в Беларусь, берите экскурсию из Минска, и вы окажетесь и в замках, и в экологических заповедниках — встретитесь с тем, с чем были мало знакомы. Причем по стоимости это очень щадяще. Мог бы и Замбию предложить, но это значительно дороже, дальше и сложнее.