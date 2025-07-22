В Госдуме бьют тревогу из-за резкого роста заболеваемости менингитом в России, все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. С чем связан этот рост, какова роль мигрантов, и почему россияне беззащитны перед возможной мощной вспышкой инфекции, RTVI рассказал Михаил Фаворов, доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики инфекций, президент консультативной группы DiaPrep System Inc., Атланта, США.

На днях прошли сообщения о том, что в России удвоилась заболеваемость менингитом — 1,2 тыс. случаев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. Действительно ли это повод бить тревогу?

Это действительно очень серьезная и тревожная ситуация, и не только для Российской Федерации, но и для всего постсоветского пространства. Менингококковая инфекция для меня очень близкий вопрос. Моя мама профессор Лидия Александровна Фаворова многие годы занималась менингококковой инфекцией в Советском Союзе. Я был одним из первых, кто был вакцинирован советской менингококковой вакциной.

В СССР было правило — если группа разработала вакцину, то первым, на ком они ее испытывают — это собственные дети. Это относилось ко мне, так как мама участвовала в разработке вакцины, к Чумакову (полиомиелитная вакцина), Жукову-Вережникову с его вакциной против энцефалита и другим. В СССР было понятие ответственности, и если люди делали вакцину, они за нее отвечали, и были готовы подвергать риску своих детей.

Работами мамы и ее коллег было показано, что цикличность менингококковой инфекции составляет от 17 до 21 года. То есть примерно каждые 17 лет (иногда эта зависимость слегка смещается от факторов окружающей среды) мы имеем эпидемические подъемы менингококковой инфекции. Это не новость и не открытие. Однако интересно то, что в разных регионах периодичность может варьировать, например в Киргизии, этот цикличный подъем происходит с частотой 8-11 лет. Причины этого цикличного подъема связаны с многими природными факторами, например, инсоляцией, но главное — с варьирующим числом носителей менингококковой инфекции.

Представьте себе, в 5%, а в некоторых коллективах до 10-20%, есть люди, которые носят менингококк, но сами не болеет! Однако, если происходят какие-то природные изменения, начинаются вспышки.

Начало вспышек, как правило приходится на зимне-весенний период. То есть это это нормально, что подъем заболеваемости наблюдался в начале года.

Почему именно в этот период?

Как эпидемиолог, я могу предположить, что когда много других респираторных заболеваний, люди чихают и кашляют чаще. У носителей инфекции в горле находится менингококк, они его выделяют и заражают гораздо больше людей, чем если бы они не чихали и не кашляли.

То есть подъем заболеваемости в России действительно связан с миграцией?

Чтобы оценить значение миграции нам нужны данные из стран, где сохранилась санэпидслужба. Например, в Кыргызстане за прошлый год было 5-10 случаев зарегистрированной менингококковой инфекции, то есть не носительства, а болезни, генерализованной формы. А уже за первый квартал 2025 года было 15 случаев. Это говорит о том, что у них пошел этот много-годичный циклический подъем.

Естественно, при такой массивной миграции, а это относится к миграции и из других соседних стран, в Российской Федерации появилось большое количество источников инфекции.

Как выглядит российский опыт профилактики менингококковой инфекции на мировом фоне?

Во всех странах мира, где миграция составляет существенную проблему, вводится обязательная вакцинация детей от менингококковой инфекции. В США покрытие менингококковой инфекции детей выше 80%, то есть свыше 80% детей привиты. Вакцинация там происходит рутинно в детском возрасте. В Британии детей прививают вообще с младенческого возраста. Первая доза ставится в 2 месяца, вторая в 4, а уже бустер делают в 12-13 месяцев. Это делается для того, чтобы предотвращать заражение детей в детских садах. То есть, к моменту взросления и в США, и в Британии более 80% людей привиты. Вопрос—будет ли у них там вспышка?

В тех странах, где происходят передвижения больших масс людей, введена обязательная вакцинация от менингококка. Интересно, что когда начались первые события в Сирии, Турция начала массово прививать от менингококка детей.

В России во время меж-эпидемического подъема заболевших было менее 2 на 100 тыс. населения, ВОЗ говорит, что при таком показателе можно воздержаться от всеобщей вакцинации детей. Но я считаю, что, если будет вспышка, и сотни людей начнут умирать, на получение вакцины, организацию массовой вакцинации потребуется время, а люди не будут защищены, пока будут идти мероприятия внедрения программы вакцинации. Российская Федерация не прививает от менингококковой инфекции, кроме особых случаев — контактных, военнослужащих, эта вакцина не входит в число обязательных вакцинаций. Это и есть основная причина того, что при возникновении вспышки в любой другой стране, откуда перемещаются мигранты, они могут привезти инфекцию, которая опасна для населения.

В других странах постсоветского пространства ситуация с вакцинированием похожая?

Да. Я сильно боролся за начало вакцинации против менингококковой инфекции в странах Центральной Азии, где я работал многие годы уже после развала СССР. К сожалению, там не удалось добиться полного вакцинирования — только группы риска. Но группы риска — весьма условная вещь. Потому что с вашей точки зрения это риск, а с точки зрения местного руководителя, которому денег не хватает закупать вакцину — это вообще не риск.

В чем проблема с вакцинированием в России?

Менингококковая инфекция имеет несколько серогрупп, которые не обязательно контролируются одной и той же вакциной. Например, если вакцина содержит A, C, W, Y — группы, то она не будет защищать от серогруппы B.

В России существует вакцина против серотипов А+С, которая выпускается «Микрогеном». Но в России с 2023 года в структуре бактериального менингита отмечено смещение в сторону группы W. Уровень летальности внутри этой группы, а она достаточно агрессивна, составляет порядка 20%, — это даже выше, чем обычные 15%. Россия закупает какие-то объемы вакцин в других странах, в том числе китайскую, ранее закупалась французская… Но серогрупп W и В в отечественной вакцине нет. Таким образом вакцина может быть недостаточно эффективной.

Какие вы предлагаете меры?

Вакцинация мигрантов не представляет собой большого смысла. Потому что если человек зараженный, просто носитель, уже приехал из своей страны, то его бессмысленно вакцинировать. Вакцинацию надо проводить до того, как они заражены. Вакцинация зараженных — бессмысленное дело.

Поэтому я считаю, что настало время внести в календарь прививок вакцинацию от менингококковой инфекции, но конечно, лучше бы такой вакциной, которая будет давать протективный иммунитет на все серотипы. Эти вакцины есть, они изобретены, надо вложить деньги в их производство и начать выпускать.

Приведите самые распространенные мифы о менингите (нам с детства велят носить шапки, пугая менингитом) и советы по корректировке индивидуального поведения, чтобы обезопасить себя от заражения?

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ МИФЫ О МЕНИНГИТЕ

❌ “Если не носить шапку — заболеешь менингитом”

🔹 Правда: Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, чаще вызванное вирусами или бактериями. Охлаждение головы само по себе не вызывает менингит. Это миф, популярный в странах бывшего СССР.

❌ “Менингит — это всегда смертельно”

🔹 Правда: Менингит — серьёзное заболевание, но при своевременной диагностике и лечении бактериального менингита выживаемость высокая. Вирусный менингит часто проходит самостоятельно.

❌ “Вакцины от менингита не существует”

🔹 Правда: Существуют эффективные вакцины против менингококка, пневмококка и Haemophilus influenzae type b (Hib) — основных возбудителей бактериального менингита.

❌ “Заразиться можно только от больного”

🔹 Правда: Часто источником являются носители бактерий без симптомов. Особенно это актуально для Neisseria meningitidis (менингококк).

✅ КОРРЕКТИРОВКА ПОВЕДЕНИЯ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МЕНИНГИТА

📍 Сделайте все рекомендованные прививки:

🔹 Вакцины против менингококка (ACWY и B), пневмококка, Hib, MMR (корь может осложниться менингитом).

🔹 Особенно важно для детей, подростков, пожилых и людей с иммунодефицитом.

📍 Избегайте тесного контакта с заболевшими:

🔹 Не делитесь посудой, сигаретами, напитками.

🔹 Не спите в одной постели или комнате с заболевшими без необходимости.

📍 Соблюдайте гигиену:

🔹 Регулярно мойте руки с мылом, особенно после улицы и контакта с больными.

🔹 При кашле и чихании — закрывайте рот платком или локтем.

📍 Следите за симптомами и быстро реагируйте:

🔹 Высокая температура, головная боль, ригидность шеи, светобоязнь, сыпь, спутанность сознания — это сигналы для немедленного обращения к врачу.

📍 Повышайте иммунитет:

🔹 Полноценное питание, сон, физическая активность, избегание переутомления и стрессов.

🔹 Курение и алкоголь ослабляют защитные силы организма — их следует избегать.

📍 Путешествуя — проверьте вакцинацию:

🔹 Например, для поездок в страны Африки и на хадж в Саудовскую Аравию требуются прививки от менингококка.