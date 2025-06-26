Спецбригады по отстрелу: Россия разрешила охоту на животных из Красной книги

Минприроды России планирует оставить в Красной книге Российской Федерации только одну популяцию сайгаков — Северо-Западного Прикаспия, следует из проекта приказа, опубликованного на regulation.gov.ru. Однако это не значит, что на остальных животных разрешат охоту простым россиянам, так как к делу привлекут специальные бригады, рассказал RTVI академик РАН Вячеслав Рожнов, руководитель программы по изучению сайгака.

Миллион чужих сайгаков

До 4 июля 2025 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов идет рассмотрение проекта приказа, в котором уточняется, что под защитой государства останется только популяция сайгаков (Saiga tatarica) Северо-Западного Прикаспия, которая обитает в основном на территории Калмыкии и Астраханской области. В предыдущей редакции приказа этого уточнения не было.

В пояснительной записке к проекту приказа необходимость уточнения охраняемой популяции объясняется ущербом, который наносят сайгаки сельскому хозяйству, мигрируя из Казахстана в Россию, а также риском заноса на территорию страны инфекционных заболеваний (ящур, нодулярный дерматит, сибирская язва, бруцеллез, чума мелких жвачных). По данным Минприроды, с 2023 года сайгаки десятками тысяч заходят в район левобережья Волгоградской и Саратовской областей.

“С начала года на территорию Саратовской области с территории Казахстана зашло порядка 400-500 тысяч особей, их количество продолжает увеличиваться и в настоящее время численность сайгака в Саратовской области оценивается в пределах 1 млн особей”, — говорится в пояснительной записке.

Помимо популяции Северо-Западного Прикаспия в России существуют еще две популяции сайгака: волго-уральская и бетпакдалинская. Они, по словам академика Вячеслава Рожнова, фактически не являются российскими, так как обитают главным образом на территории Казахстана и только краем ареала заходят на территорию нескольких регионов России — Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей (волго-уральская популяция) и Оренбургской области (бетпакдалинская популяция).

“Они заходят вглубь страны буквально на 10-15 километров, при этом наносят огромный ущерб тем, кто занимается сельским хозяйством. Экологическая емкость территории не вмещает такое количество сайгаков. Именно поэтому здесь решили навести порядок, то есть сохранять в стране только нашу популяцию, которая является изолированной, она есть только на территории России”, — объясняет Вячеслав Рожнов.

Охрана положена только российским сайгакам

Охраной других популяций сайгаков должны заниматься те страны, на территории которых эти животные преимущественно обитают, в случае с волго-уральской и бетпакдалинской популяцией сайгаков — это ответственность Казахстана, считает Рожнов.

“У них популяция чрезвычайно выросла — сегодня, по их оценкам, это порядка четырех миллионов сайгаков на территории Казахстана, они и там наносят ущерб. Именно поэтому Казахстан вывел сайгаков из охраняемых видов и начал нормальное использование этого вида”, — говорит ученый.

Рожнов не видит проблемы в том, что в Красной книге Российской Федерации будет указана конкретная популяция сайгаков, так как нет необходимости в охране такого большого числа заходящих из Казахстана животных, которые к тому же наносят ущерб сельскому хозяйству.

Только в Саратовской области сайгаки, массово мигрирующие из Казахстана, нанесли сельскому хозяйству ущерб на 169 млн руб., сообщал заместитель министра сельского хозяйства региона Игорь Гриднев.

Спецбригады по отстрелу

То, что под охраной останется конкретная популяция, означает, что численность остальных популяций будут регулировать путем отстрела, добавил Рожнов.

“Это не значит, что открывается охота на них. Это значит, что должны быть созданы специальные государственные бригады, которые должны будут изъять определенное количество сайгаков, чтобы не нанести ущерб той группировке, которая зашла на территорию России”, — объясняет эксперт.

Такие бригады при необходимости будут создавать региональные власти в каждом субъекте Российской Федерации, где есть проблема сайгаков. “Сегодня речь идет только о Саратовской области, потому что именно там на данный момент катастрофа с этим”, — отметил Рожнов.

Пока сказать, сколько сайгаков придется отстрелять, сложно. Местные правительства должны будут посчитать, сколько животных находится на территории их региона, чтобы определить, до какого количества необходимо сократить их численность, добавляет эксперт. При этом пока в России все сайгаки остаются занесенными в Красную книгу и их отстрел запрещен законом.