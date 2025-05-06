Десятки населенных пунктов Московской области остаются без электричества после снегопада, который прошел в столичном регионе в ночь на 1 мая. Налипший снег и поваленные деревья привели к многочисленным обрывам проводов ЛЭП. На некоторых участках их приходится прокладывать заново. Сильнее всего пострадали Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Солнечногорск, Руза, Истра, Талдом и окрестности. В домах спустя пять дней все еще нет ни света, ни воды, ни тепла, рассказали RTVI местные жители.

«Гаджеты заряжаем в машине»

Жительница СНТ «Озеро Нерское — 2» в Дмитровском городском округе Алла рассказала RTVI, что электричество у них, , как и в окрестных поселках, отключилось в ночь на 1 мая. Люди сразу начали отправлять заявки в районную диспетчерскую службу.

К утру 2 мая аварийные службы сумели восстановить подачу электричества в соседней деревне Рыбаки, снова начали работать магазины, а к 3 мая свет уже дали везде, кроме их дачного поселка, рассказывает Алла.

На въезде в СНТ, по словам Аллы, до сих пор висят оборванные во время снегопада провода. В диспетчерской местной аварийной службы изо дня в день жителям дают один и тот же ответ: «заявка принята, работы ведутся».

«На горячей линии Россетей заявки принимает робот, а если удается дождаться ответа оператора, то ответ тот же: «заявка принята, бригада направлена»», — говорит Алла.

В СНТ есть семьи, которые живут там на постоянной основе, большая часть — с детьми или пожилыми людьми. Алла рассказывает, что если раньше во время длительных отключений электричества МЧС присылало генератор, в этот раз людям приходится обходиться без него:

«Без электричества мы не можем отапливать дома, поэтому температура в домах днем 10-11 градусов. Без электричества у нас также нет и воды, и канализации. Самое ужасное, что нет никаких сроков, соответственно, люди не понимают, что делать: искать ли варианты, куда уехать, покупать ли генераторы или все-таки электричество в ближайшее время восстановят».

Пока же жителям поселка приходится носить воду для бытовых нужд из колодца, а питьевую — покупать. «Вечером передвигаемся по дому с фонариками, а гаджеты заряжаем в машине. В душ ходим к друзьям из соседнего поселка. Спим в теплой одежде под несколькими одеялами», — добавляет Алла.

В комментариях под постом губернатора Московской области Андрея Воробьева Алле ответили из областного Минэнерго, что продолжаются работы на наиболее сложных участках, “где поломанные в ураган деревья, повторно падают на уже возведенные заново или восстановленные линии электропередачи”.

«Продукты все испортились»

Жительница деревни Климово Солнечногорского района Московской области Екатерина рассказала RTVI, что электричество отключилось вечером 1 мая. В самой деревне обрывов проводов невидно, но в соседние деревни, где обрывы были, свет уже дали.

В Климово, по словам Екатерины, работает одна фаза, которой хватает только на подзарядку мобильного телефона. Из-за отсутствия стабильного напряжения нет и воды. Екатерина жалуется, что несколько лет власти обещали починить в деревне колодец и провести газ, но пока ничего так и не сделали:

«Колодца у нас нет, больше трех лет обещают его починить, скважина не работает, света нет. За водой приходится ездить в ближайшую деревню, много тоже не увезешь. Продукты все испортились, ни помыться, ничего, плита не работает. Готовим у соседей на газу. А у меня мама инвалид первой группы, сама никуда дойти не может».

По ее словам, в деревне остается много пенсионеров, инвалидов первой группы и семей с детьми. В Россетях Екатерине на заявку ответили, что сейчас в деревне «проводятся переключения в сети, в скором времени электроснабжение будет восстановлено». Однако точных сроков никто не дает. Сотрудники компании, по словам Екатерины, приезжали 3 мая, чтобы проверить подключение, и обещали приехать на следующий день. “До сих пор едут”, — говорит Екатерина.

Жительница деревни Скородумки в этом же районе жалуется в комментариях губернатору, что сроки устранения проблем с электричеством постоянно сдвигаются.

«Постоянно разные сроки. То третьего числа к 23:00, то 5 мая к 23:00, то до 9 числа и не ждите, а последний ответ вообще убил: к 16 мая везде подадут электричество. Это какое то издевательство над людьми. Я не говорю о протухших продуктах, не говорю что спать приходится в зимней одежде, готовить на костре, а генератор невозможно купить, так как их нет в продаже (раскупили) и не у всех есть деньги на генератор. Я просто прошу сказать точную дату , когда будет электричество», — пишет она.

В Министерстве энергетики Подмосковья на это ответили, что работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются, а потребителей подключают к сети поэтапно.

«В большинстве населенных пунктов региона проблемы уже решены. К сожалению, для устранения последствий стихии требуется время. Специалисты прилагают все усилия для скорейшего завершения работ, планируемый срок окончания — 5 мая 2025 года», — говорится в ответе ведомства.

«Говорили, что кого-то убило током»

На многодневное отсутствие электричества жалуются и жители коттеджного поселка бизнес-класса Katuar в Дмитровском городском округе. По словам местного жителя Романа, у них нет отопления, горячей воды, электричества и интернета.

“Насосы перестали работать на откачку канализации. Несколько колодцев переполнено, в одном месте прорвало трубу с водой, сейчас еще и воду отключили временно, чтобы поменять кран”, — рассказывает он.

Проблема в том числе и в том, что на территории их поселка электросети принадлежат собственнику земли, а не Россетям, и жалобы должен подавать управляющий от имени жителей, говорит Роман. При этом к управляющему у местных жителей накопилось много вопросов и после этого отключения электричества они хотят поменять его.

“Управляющий должен вести коммуникацию от лица поселка с Россетями, но он три дня не выходит на связь, никакой коммуникации не дает. Россети тоже не дают обратную связь, жители поселка уже кучу заявок оставили, но там никак не реагируют. Мы бьемся, чтобы управляющего поменяли или что-то с этим сделали, потому что света нет, у всех почти дети маленькие, потому что у нас в целом такая концепция поселка, что все жильцы с семьями”, — рассказывает Роман.

В поселке на 500 домов большинство живет на постоянной основе, в каждом доме — семьи, в основном, с детьми. У самого Романа на попечении трехлетний ребенок и пенсионер-инвалид. По его словам, семье приходится ездить в отель в двух километрах от поселка, где электричество уже вернули

Роман утверждает, что жителям поселка обещали вернуть электричество сначала 2 мая, потом 3 мая, теперь срок передвинулся на 5 мая, но надежды на это у местных нет, потому что никаких работ они не наблюдают:

“Сроки переносятся постоянно, каждый день срок “сегодня”. У нас деревья падали, несколько столбов упало, провода на дороге лежат до сих пор, машины по ним ездят. Даже говорили, что кого-то убило током. Россети вчера приезжали, со слов соседей, на территории нашего поселка обрывов нет. Но к нам не приходит электричество, и якобы в лесу есть 400 метров оборванного кабеля. Они посмотрели, сказали, что непонятно, кто это будет делать, и уехали”.

В Дмитровском округе, по сообщениям местных жителей, все еще нет электричества в деревнях Капорки, Синьково, Перемилово, Поповское, Непейно, селах Внуково и Якоть, поселках Буденновец и Первомайский и многих других. В самом Дмитрове, как пишут местные жители в соцсетях, тоже есть проблемы с электричеством.

“9 часов 28 минут 5 мая — света нет пятые сутки на улице Гоголя, город Дмитров. Что происходит? Мосэнерго не соединяет с оператором. Никакой информации! Безобразие! Пишу главе Дмитровского округа — реакции никакой. Силами жителей улицы вчера обрезали деревья, мешающие проводам. И это было небезопасно. Нервы на пределе. Делайте уже что-нибудь. Люди сидят в остывших домах с маленькими детьми”, — пишет местная жительница в комментариях под постом губернатора.

Представители местных администраций отвечают на комментарии однотипными сообщениями. «Аварийные бригады из различных ведомств (ПАО Россети, Мособлэнерго, МОС АВС, Мособллесхоз, МЧС и структурные подразделения администрации Дмитровского округа) работают круглыми сутками. Все заявки у них в работе. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в ответах

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI назвал ситуацию на севере Подмосковья “чрезвычайным происшествием”:

“Чем произошедшее отличается от других стихийных бедствий, от пожаров или от затоплений? Здесь произошла аварийная ситуация. Должна быть своевременная помощь, генераторы, подвоз воды, должно быть в том числе своевременное информирование граждан о том, как и где они могут получить помощь, а главное, когда в их дома вернется электричество. Это нужно в том числе и для того, чтобы они могли принимать соответствующие решения по обеспечению себя всеми социально бытовыми условиями”.

Депутат пообещал направить обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой сообщить о сроках окончательного завершения восстановительных работ. “Но всем надо понимать, что проблему надо решать в комплексе, ситуация затрагивает полномочия многих структур и муниципальных, и региональных, и даже федеральных”, — отметил Нилов.