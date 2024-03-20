Переизбрание президента России Владимира Путина на еще один шестилетний срок разделило мировое сообщество на три лагеря: одни искренне его поздравили, другие раскритиковали голосование, а третьи предпочли никак не реагировать на его итоги. Всего RTVI насчитал под полсотни официальных поздравлений — в два раза меньше, чем в 2018 году, когда их направили и европейские лидеры и на тот момент президент США Дональд Трамп.

2018-й: Трамп и почти вся Европа

Результаты предыдущих выборов президента России не воспринимались «в штыки» Вашингтоном, Брюсселем и их союзниками, как это происходит сейчас. После переизбрания Путина в 2018-м офис президента несколько дней получал и публиковал поздравительные телеграммы, а сам президент то и дело отвечал на телефонные звонки.

Тогда в общей сложности Владимир Путин получил почти сотню поздравлений, если учитывать Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Некоторые главы государств решили, что лучше передать свои наилучшие пожелания не письменно, а по телефону. Так, к примеру, поступили американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Из членов «Большой двадцатки» единственными, кто тогда не поздравил Путина, были Австралия, Индонезия, Великобритания и Евросоюз. Поздравления с переизбранием президент России получил и от всех партнеров по БРИКС.

Засвидетельствовали почтение и главы многих европейских стран: Австрии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Македонии, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Швейцарии. От Германии российский лидер получил целых два поздравления — от на тот момент канцлера Ангелы Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Прислали поздравления и представители европейских стран, с которыми сейчас наиболее напряженные отношения, ухудшившиеся в последние годы. Речь идет о Болгарии, Чехии, Молдавии, Латвии и Эстонии. С двумя последними сейчас у Москвы понижен уровень дипломатических отношений.

Воздержались от поздравлений Великобритания и Украина. В последний раз направляли послания в связи с очередным президентским сроком Путина в 2012 году. Это были тогдашний британский премьер Дэвид Кэмерон, который сейчас занимает пост министра иностранных дел, и президент Украины Виктор Янукович.

2024-й: СНГ, Африка и Азия

Вооруженное противостояние между Россией и Украиной, которое началось в феврале 2022-го, не могло не внести коррективы в географию политических друзей Москвы. В этот раз страны, которые российские власти внесли в список «недружественных», не просто не поздравили Путина с переизбранием, а раскритиковали само голосование за «непрозрачность», «отсутствие реальной конкуренции» и «нелегитимность». Особый акцент был сделан на то, что голосование проводилось в Крыму, на Донбассе, а также в Запорожье и Херсоне.

Единственным из европейских лидеров, кто все же решил передать свои поздравления, был президент Сербии Александр Вучич. Его страна не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, так что такой шаг вряд ли приведет к каким-либо последствиям для Белграда.

А вот другой союзник Москвы в Европе — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — по состоянию на 15:00 20 марта, так и не высказал слова поддержи президенту России, хотя после предыдущих побед Путина неизменно направлял поздравления.

Кстати, первым, кто в принципе «поздравил» Владимира Путина, был председатель Евросовета Шарль Мишель, причем еще 15 марта — в первый день голосования. «Я хотел бы поздравить Владимира Путина с победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).

Впрочем, существует вероятность, что европейские лидеры ждут инаугурации, которая, вероятно, состоится 7 мая.

В 2024 году глава государства получил в два раза меньше поздравлений — от представителей 45 стран, в том числе Абхазии, Южной Осетии и Палестины, посчитал RTVI на основании открытых данных, так как на сайте Кремля пока что нет полного списка поздравивших в отличие от предыдущих лет.

В частности, от Палестины пришло два поздравления: как от Палестинской национальной администрации в Рамалле, так и от главы движения Исмаила Хании. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в этот раз решил, по крайней публично, не поздравлять российского лидера с переизбранием. Вероятно, это связано с отношением Москвы к войне еврейского государства с ХАМАС в Секторе Газа: в Израиле считают риторику российских официальных лиц более пропалестинской.

Из Йемена пришли поздравления от обеих противоборствующих сторон в гражданской войне, которая длится в этой стране уже многие годы: наряду с главой президентского руководящего совета Рашfдом аль-Алими поздравления направили и его противники хуситы, а именно член высшего политического совета Йемена «Ансар Аллах» Султан ас-Сами.

Не удалось найти сообщений, поздравило ли Путина с переизбранием руководство Афганистана, где у власти находится исламское движение «Талибан»* .

Традиционно свои поздравления президенту России передали главы стран СНГ. Причем список из шести государств — Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — это единственный перечень, который опубликовала администрация российского лидера. Для сравнения в 2018-м на официальном сайте было целых четыре обширных списка.

Не забыли поздравить Владимира Путина и одни из главных на сегодня союзников России на мировой арене: Венесуэла, КНДР и Иран. Поздравления направили также Индия, Египет, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. А вот Бразилия, Эфиопия и ЮАР пока что воздерживаются.

Поздравления пришли от правителей трех африканских стран, где в последние годы произошли военные перевороты. Главы Мали и Нигера передали «теплые поздравления», а лидер Буркина-Фасо пожелал «всяческих успехов». Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) — страны, где безопасность обеспечивалась в том числе бойцами ЧВК «Вагнер» — также в числе подравивших.

*«Талибан», движение талибов — признаны террористической организацией Минюстом и запрещены в России