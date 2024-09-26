Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уже несколько месяцев находится в колонии в Кировской области. Не так давно в телеграм-каналах появились слухи о том, что он якобы договорился об отправке его на СВО. Но их поспешили опровергнуть и супруга Стрелкова, и его адвокаты. RTVI удалось связаться с Игорем Стрелковым и задать ему несколько вопросов — о его самочувствии в колонии, о том, необходима ли в России мобилизация, и когда закончатся боевые действия на Украине.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили. Свою вину Стрелков не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству». После приговора его этапировали в ИК-5 в Кировской области, где он и отбывает наказание. 6 октября, как стало известно RTVI, Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу на приговор Игорю Стрелкову.

— Игорь Иванович, каковы ваши условия содержания, как ваше самочувствие и удается ли вам поработать?

— Не блестяще, но вполне терпимо… Я думал, будет много хуже. Я человек достаточно неприхотливый, трудности переносить способен. Самочувствие тоже не блестящее. Этим ограничусь.

Работа нудная, воспринимаю ее как данность. Чем дольше я нахожусь в заключении, тем больше убеждаюсь в том, что я прав.

— Узнают ли вас сотрудники колонии, и чувствуете ли вы поддержку?

— Большинство узнает. Отношение как ко всем остальным заключенным ровное, без дискриминации и привилегий.

— Как к вашему аресту отнеслись бывшие коллеги по службе в органах?

— Не обладаю информацией

— Чувствуется информационный голод? Слушаете ли вы радио, смотрите телевизор, выписали ли уже газеты?

— ⁠ Информационный голод ощущаю. Радио и ТВ слушаю и смотрю урывками. Советские газеты на ночь не читаю, да их и не доставляют. Спасает переписка.

— Вы сталкивались с украинцами в автозаке, во время этапа или, может быть, в самой колонии или до этого в СИЗО, о чем говорили?

— Сталкивался, не комментирую.

— Что думаете по поводу смерти главы ЧВК “Вагнера” Евгения Пригожина?

— «Она утонула».

— Какие прогнозы относительно вашего будущего в колонии, рассчитываете ли освободиться раньше?

— ⁠Делать прогнозы на будущее в колонии бессмысленная затея. Моя судьба зависит от ситуации в стране. Финал для меня может быть как оптимистичным, так и предельно печальным.

— Что вам известно по поводу заявления, которое якобы написал на вас Игорь Безлер по поводу смерти Сергея Кокурина и Руслана Казакова?

— ⁠Ничего неизвестно.

Как сообщал RTVI, в начале июня 2023 года командир “Народного ополчения Донбасса” Игорь Безлер (позывной “Бес”) написал на Игоря Стрелкова заявление в СК и прокуратуру, где обвинил экс-министра обороны ДНР в умышленных убийствах прапорщика Сергея Кокурина и бойца Руслана Казакова, которые произошли весной 2014-го года.

— Изменилось ли ваше отношение к мобилизации, нужно ли ее проводить?

— ⁠Если Россия хочет победить, мобилизация неизбежна. Это понял даже [кинорежиссер Никита] Михалков.

— В сети появлялись слухи о том, что вы вновь пытаетесь договорится, чтобы вас отправили на СВО. Так ли это?

— В колонии никто с заключенными ни о чем не договаривается. Единственный законный способ для меня попасть на войну — это отмена приговора по суду либо персональный акт помилования в отношении меня со стороны президента. При этом ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду.

— Как и чем, на ваш взгляд, должна закончиться СВО?

— ⁠СВО уже давно закончилась. Идет свирепая и беспощадная война на уничтожение нашей родины. Вопрос заключается только в том, закончится ли это перерастанием конфликта из регионального в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР.