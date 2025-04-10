В Московском городском суде завершается процесс по делу “таганской” группировки — одной из старейших московских криминальных банд. Десятерых подсудимых, включая лидера ОПС, бывшего спецназовца ГРУ Игоря Жирноклеева (Жирный) обвиняют в многочисленных убийствах, рейдерских захватах, похищении человека, вымогательстве и т.д . “Таганские” передали оружие и патроны для убийства “вора в законе” Аслана Усояна (Дед Хасан), а среди их жертв — предприниматели, адвокат и юрист, которых бандиты расстреливали или пытали до смерти паяльником. Теперь родственники погибших намерены взыскать с подсудимых, по подсчетам RTVI, более одного миллиарда рублей. Лишь основатель банды — Григорий Рабинович (Гриша Таганский), избежит приговора и выплат — он умер в СИЗО, еще до начала процесса.

Незадолго до вчерашнего заседания присяжные признали «таганских» виновными в многочисленных преступлениях, а 9 апреля суд обсуждал последствия этого вердикта. Судебное заседание было назначено на 11:30, и вызвало небывалый интерес со стороны прессы. Если раньше процесс посещали один-два журналиста, то вчера их пришло в несколько раз больше. Ажиотаж был обусловлен тем, что гособвинение намеревалось запросить подсудимым сроки наказания. Волновал этот вопрос и родственников “таганских”.

«Нет, пэжэ ( ПЖ- пожизненное заключение) точно не будет, — громко объяснял кому-то из них адвокат, стоя в коридоре перед залом заседаний. — Максимум, что он может выхватить — это 25 лет».

Услышав адвокатский прогноз пришедшие кивнули, но судя по лицам, услышанное их мало устроило.

Когда публику впустили в зал, члены ОПС, многим из которых давно перевалило за пятьдесят лет, сидя за пуленепробиваемыми стеклом в судебном аквариуме, вели себя спокойно лишь изредка переглядываясь с пришедшими на заседание.

Один из подсудимых, с пышной поседевшей бородой и длинными патлами, разделенными лысиной — напоминал то ли анархиста Бакунина, то ли Карла Маркса.

В это же время из-за стола адвокаты обсуждали проблемы коммунизма. Один из защитников вкрадчиво цитировал Ленина: «Помните? Империализм — последняя стадия капитализма». Собеседник с ним соглашался.

Еще несколько “таганских” прикрыли лица медицинскими масками, то ли опасаясь подхватить ОРЗ от подельников, то ли надеялись скрыться от фотографов. Впрочем, съемка в зале суда была запрещена, и эта мера конспирации выглядела явно излишней.

Стоит отметить, что это уже второй процесс над членами одной из старейших столичных ОПС. В 2021 году горсуд предпринял первую попытку, но она провалилась, т.к. возникли проблемы с присяжными. Но второй процесс прошел уже без запинок и близится к финалу.

На скамье подсудимых — основатель и лидер ОПС Игорь Жирноклеев (Жирный), Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич (они руководили структурными подразделениями ОПГ), а также Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и штатный киллер Марат Янбухтин. Всех присяжные уже признали виновными в создании организованного преступного сообщества, а также — в зависимости от роли каждого — в убийствах бизнесмена Армена Аванесова, члена собственной банды Сергея Скорнякова, ярославского предпринимателя Алексея Покровского, юриста ОАО «Универмаг «Москва» Андрея Бралюка, директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева и адвоката Натальи Вавиловой.

Также «таганских» обвиняли в грабеже, рэкете и рейдерских захватах, похищении человека.

Отдельно Жирного признали причастным также и к убийству “вора в законе” Аслана Усояна («Дед Хасан»). Главарь “таганских”, проходивший срочную службу в спецназе ГРУ, передал заказчикам преступления автомат “Вал”, который используют спецслужбы, а также патроны к нему. Стоит отметить, что в 2019 году оперативники ФСБ обнаружили и обширный оружейный склад группировки, в котором оказалось более 80-ти единиц оружия, включая гранатометы, огнеметы, АКС-74 («ксюхи»), и несколько килограммов взрывчатки.

Когда в зал вошел судья Андрей Суворов, на часах было уже начало второго. Он быстро сообщил собравшимся, что сегодня сторонам предстоит обсудить последствия вердикта присяжных. При этом, подчеркнул судья, ставить под сомнение сам вердикт — строго запрещено.

Первым выступили потерпевшие — среди которых оказались не только родственники убитых «таганскими» бандитами, но и представитель Департамент труда и соцзащиты Москвы.

«Я бы хотела увеличить сумму ранее заявленных требований», — заявила суду первая из выступавших, Марьят Бикчурина. Как выяснилось, потерпевшая работала в ресторане “Старый фаэтон” и при убийстве Аслана Усояна в январе 2013 года была тяжело ранена. Сейчас потерпевшая передвигается на коляске и нуждается в постоянном лечении. Выступавшая уточнила свой иск, и потребовала взыскать с подсудимых 50 миллионов рублей.

Сын убитого бизнесмена Аванесова, которому на момент гибели отца было 15 лет, подчеркнул, что «вся моя жизнь [с тех пор изменилась], мы пережили огромный стресс». Мужчина, заявил иск в 100 миллионов рублей.

Жена и сын убитого бизнесмена Покровского также попросили взыскать с подсудимых по 100 миллионов каждый. При этом вдова предпринимателя рассказала суду, что до сих пор живет «1 марта 2004 года» — когда пропал ее муж и несколько лет она не знала, что с ним произошло. Только потом родные узнали о гибели бизнесмена — это была одна из самых жестких расправ со стороны «таганских» бандитов. Мужчину запытали до смерти раскаленным паяльником.

«У нас отняли все. Но я не знаю, кем это было сделано — этими людьми, или не этими», — отметила женщина, указав на подсудимых.

Судья Суворов, сразу вмешался.

«Вердиктом присяжных установлено, что этими», — разъяснил он.

Выступления остальных потерпевших отличались лишь суммами компенсаций. Так, один из них заявил иск на 500 млн рублей. Таким образом, общая сумма требований к подсудимым перевалила за 1 миллиард.

После каждого выступления потерпевших судья Суворов предоставлял право высказаться не только адвокатам, но и подсудимым. При этом никто из «таганских» так и не попросил прощения у потерпевших за убитых ими отцов и мужей.

Судя по некоторым комментариям адвокатов, суммы исков они еще будут пытаться оспорить. Что касается взыскания денег по искам, то, очевидно, что часть из них будут удовлетворять за счет арестованного имущества членов ОПС. Например, в суде было озвучено, что у Жирноклеева была арестована оформленная на жену квартира кадастровой стоимостью 48 млн рублей, а также валюта и другое имущество — примерно на 211 млн рублей. Также у «таганских» арестовали несколько автомобилей — Infinity, Volkswagen Touareg, Jeep Grand Cherokee.

В финальной части заседания гособвинение и адвокаты озвучили характеристики подсудимых. Относительно Сергея Щукарева, например, прокурор озвучил, что тот ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ.

«Но дело было закрыто за примирением сторон», — отметил гособвинитель, чем удивил судью.

«По 109-й?», — переспросил он.

«Да», — подтвердил прокурор.

Статья 109 УК РФ — это причинение смерти по неосторожности. Получив ответ, председательствующему ничего не оставалось, кроме как пожать плечами: ну, за примирением, так за примирением — вам там, в материалах, виднее.

Защита Щукарева, напротив, делала акцент на том, что тот являлся заместителем генерального директора рынка «Афганец» (контролировался «таганскими»). И даже огласил в суде благодарственные письма в его адрес от главы управы Кузьминки Виктора Родионова. А адвокат Сергея Щербакова попросил приобщить к делу характеристики его клиента, одна из которых была на русском языке, от Федерации бокса России, вторая на английском — некие «общеизвестные факты» из «мирового спорта».

«Я владею иностранным языком, на котором она исполнена. Но судопроизводство ведется на русском языке», — напомнил адвокату судья Суворов и принять документ отказался.

Тут же председательствующий объявил, что перейти к прениям в рамках этого заседания не получится. Выяснилось, что потерпевшие неверно составили иски, и попросил их переделать документы, пообещав в том числе помощь — если сами не справятся. Озвучив эту информацию, судья Суворов объявил перерыв до следующей неделе. Подсудимым он рекомендовал готовиться к последнему слову.