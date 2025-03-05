Уже несколько месяцев подмосковное Пушкино выживает в реалиях средневековья: по улицам нескольких микрорайонов вместо весенних ручьев течет канализация, а в подвалах многоквартирных домов теперь настоящие сточные ямы. Авария на местной насосной станции случилась еще в ноябре 2024 года. Многие жители считают, что в случившемся виновата городская администрация, а другие уверены, что вина лежит на Водоканале. RTVI разбирался в ситуации.

«Выходишь из подъезда — идешь прямо по говну»

Небольшой поселок Правдинский всего в семи километрах от Пушкино встречает редким для конца февраля солнцем. Оно отражается в широких лужах и ручьях, которые стремятся вниз по улице. Картина была бы по-весеннему идиллической, если бы не проплывающие мимо клочки использованной туалетной бумаги и другие продукты человеческой жизнедеятельности.

Повсюду стоит резкий запах канализации — от него начинает крутить в животе. По лужам быстрым шагом шлепают люди и скрываются в дверях единственной в поселке «Пятерочки». «Это катастрофа, конечно. С ноября начала очень сильно течь канализация. Вонь стоит ужасная, у нас магазин несколько раз затапливало», — жалуется директор продуктового.

Чуть дальше, в нескольких метрах от магазина, огибают детскую площадку жилые дома. Рядом жители Правдинского обсуждают уже привычные для них «фекальные реки». «У нас в подвалах вообще ужас творится, почти все говном затоплены», — выкрикивает одна из жительниц. Трое других распахивают подъездную дверь, включают фонарики и спускаются в подвал. Возглавляет отчаянное шествие Татьяна — она живет на втором этаже одного из домов. Минуя подвальные трубы и завалы, идем «по запаху» — с каждым шагом он становится все более невыносимым. Вскоре упираемся в полностью затопленный коридор. Где-то в его конце журчит «канализационный ручеек» — вода в подвал все прибывает и прибывает.

«Там даже макароны плавают, — говорит Татьяна, удерживая в руках фонарь и ставя одну ногу на сухой островок между ошметками туалетной бумаги. — Дальше не пройдешь, только в резиновых сапогах рыбачьих. Ой, хорошо, что у меня одна ноздря заложена». Не согласиться с Татьяной трудно — остается только мысленно позавидовать.

В подвале соседнего дома ситуация аналогичная. Несколько жительниц спускаются туда и то и дело пытаются подавить рвотные рефлексы. Чтобы пройти без потерь, кидают на большую коричневую лужу алюминиевый щит. «Вон, там прям ручей говна льется мощный. Фу, блин. Фонтан целый», — говорит одна из местных, указывая в сторону темного коридора, и сразу отходит. «Мощный ручей» бьет из трубы в стене и образует внизу целое кладбище из бумаги и бычков. Долго в подвале находиться не получается и не хочется, поэтому жители гуськом покидают его. На улице все облегченно выдыхают — воздух тут теперь не кажется таким отвратительным.

«У нас можно определить, кто какой туалетной бумагой пользуется. Это сейчас еще трубу поменяли, таких проблем, как были, нет. Но заходить домой нереально. Если ты выходишь самый первый из подъезда, то идешь прямо по говну. У нас доска около лавки лежала, где мы сидим. Мы клали ее, чтобы можно было зайти в подъезд. В пятницу, субботу и воскресенье мы ходили исключительно по говну», — рассказывает Татьяна.

«Глава Пушкино Красноцветов к нам приезжал, в подвалы спускался, а толку никакого. Поулыбался и уехал», — говорит соседка Татьяны. «По улице канализация текла. Приехал Водоканал, отсосал жижу. Полчаса — и потекло опять. И так несколько месяцев. У нас не было ни дня, чтобы мы прошли до магазина спокойно, и нас не окатили этой говножижей», — продолжает Татьяна. «Бывало, что до первой лестничной перекладины вода поднимается. <…> Позвонишь в Водоканал — а они нам: „ой, опять правдинские“. Конечно, опять. Вы же ничего не делаете», — срывается на крик одна из жительниц.

«А весной тут что будет..», — поддерживают ее соседки, которые живут чуть поодаль — за железной дорогой. Прямо перед их домом огромное и пока скованное льдом канализационное болото.

Износ более 90%

Отношения местных жителей с Водоканалом и администрацией Пушкино испортились в ноябре прошлого года, когда произошла авария на канализационно-насосной станции (КНС) № 27, которая находится на балансе «Щелковского Водоканала» с 2017 года. Тогда из строя вышли все насосы, перекачивающие отходы, а канализация стала сбрасываться в местные реки Серебрянку, Учу и Скалбу, оседать рядом со станцией и «подтапливать» город.

«У нас в Пушкино даже первый этаж детского сада затопило канализацией. Вонь стояла, детей выводили с рвотой. А мои — и не только мои — дети дышали этим всем. 100 человек обращались в администрацию по этому вопросу», — рассказала местная жительница Вера.

Несмотря на то, что авария произошла в ноябре, первое сообщение о ней появилось в телеграм-канале главы города Максима Красноцветова лишь спустя два месяца — 23 января. Тогда в разговоре с корреспондентами пушкинского телевидения Красноцветов говорил, что «не доглядел» за станцией именно «Щелковский Водоканал».

«КНС-27 — это ключевая станция. Она обеспечивает перекачку стоков со всего Пушкино в сторону Щелковских очистных — Ивантеевки и дальше. На сегодняшний день мы пришли к тому, что “Щелковский водоканал”, который эксплуатирует оборудование КНС, завел ситуацию в тупик», — говорил тогда Красноцветов.

В Водоканале утверждали, что за капитальный ремонт объекта платить должна администрация города, так как именно она «является арендодателем станции». «Мы им [администрации] платим за аренду труб, насосных станций и всего, что к ним относится. Мы по тарифу должны тратить 13 миллионов в год на ремонт и обслуживание сетей, которые арендуем. То есть это деньги на то, чтобы починить люки, какие-то протечки. В общем, на локальный ремонт. <…> В Пушкино мы часто выходим за рамки бюджета, потому что один насос может стоить 300 тысяч на самую маленькую кондиционно-насосную станцию. А с этими сетями меняем насосы чуть ли почти каждую неделю по две штуки, по три», — приводит слова сотрудников Водоканала MSK1.RU.

Из официальных документов Водоканала (есть в распоряжении RTVI) следует, что КНС-27 была построена в 1984 году и находится в критическом состоянии уже несколько лет. Еще в 2022 году ее износ составлял более 90%.

При этом в Водоканале заверяли, что «до городской администрации и лично Максима Красноцветова неоднократно доводили информацию о критическом состоянии насосной станции», но никакой своевременной реакции не последовало.

«КНС-27 требует незамедлительной реконструкции. <…> Основная проблема заключается в износе трубопроводов, запорной арматуры и энергоснабжающего оборудования, что может привести к незапланированной остановке и затоплению станции с серьезными экологическими и материальными последствиями», — говорится в обращении Водоканала к главе Пушкино Красноцветову, которое было направлено в апреле прошлого года (есть в распоряжении RTVI).

RTVI также направил запрос в администрацию Пушкино, и оставил обращение специалистам «Щелковского Водоканала», но на момент публикации ответа не получил.

«Коммунальная система перегружена новыми домами»

В январе «Щелковский Водоканал» запустил на КНС-27 два насоса, однако слив канализационных стоков в реки и на местность все равно продолжается, хоть и не такой сильный, как осенью. «На КНС пока сливы прекратились, но продолжаются в других местах. На Серебрянку заново сливают, подвалы топит. Все это льется из колодцев. <…> А очистка территории? Пройти невозможно. Нам не нужна эта дележка, кто и что должен. Нам нужен результат. А у нас только куча отписок. Мы уже в суд хотим обратиться», — говорит жительница города Пушкино Вера.

«У нас есть более 50 многоквартирных домов, в которых подвалы затоплены. Я про них знаю, потому что ко мне жители обращаются. Более того, у нас есть соседи, которые сейчас ушли на СВО, и с линии фронта записали видеообращение к администрации, так как на их малой родине происходит вот это все. Где помощь, где участие? — добавила депутат городского округа Ольга Привалова. — Мы тут скоро экскурсии сможем водить по “достопримечательностям Пушкино”: вот загаженная КНС, вот затопленные фекалиями подвалы».

Сейчас жители уверены: пока не будет произведен капитальный ремонт станции — ситуация со сливом канализации не изменится. Наоборот, с приходом весны все станет только хуже, а отходы вновь потекут не только по трубам, но и по городским улицам.

Блогер и эколог Анатолий Баташев подчеркивает, что разлив канализации опасен и для людей, и для окружающей среды из-за его высокой токсичности. «Так называемый канализационный газ сразу наносит удар по дыхательной системе. Очень сложно жить становится людям с астмой и аллергикам. То есть он сразу приводит к обострению, либо к провоцированию заболеваний. И плюс нужно понимать, что там всякие кишечные заболевания тоже могут возникнуть», — пояснил он в разговоре с RTVI.

По словам Баташева, модернизация коммунальных систем в Пушкино необходима, потому что там «древняя система очистных, которая создавалась еще в 60-е и 70-е годы», и ремонт напрямую зависит от местной администрации. «Коммунальная система просто перегружена новыми домами, поэтому она не справляется. Здесь нужны огромные инвестиции [на ее полную реконструкцию]», — отметил эколог.