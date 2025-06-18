В каком состоянии сейчас находятся ядерные объекты Ирана, есть ли опасность заражения и действительно ли атака Израиля отбросила иранскую ядерную программу на несколько лет назад, RTVI рассказал старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения, руководитель исследовательского проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг.

Израильские спецслужбы утверждают, что еще в 2024 году они получили разведданные, что Иран близок к получению ядерной бомбы. Это стало предлогом, чтобы провести спецоперацию в Иране. В ночь на 13 июня Израиль нанес шоковый удар — были убиты главы военных структур, ученые ядерщики, выведено из строя ПВО, атакованы ядерные объекты, а также военные склады с ракетами и пусковые установки.

Есть ли какие-то данные о том, что происходит сейчас с объектами в ядерном центре в Натанзе? Они разрушены, повреждены?

В Натанзе два объекта, на которых развернуты центрифуги, которые обогащают уран. Один объект находится на поверхности земли, второй спрятан под землю. Не очень глубоко, но спрятан. По спутниковым снимкам видно, что объект на поверхности — разрушен довольно серьезно. Я не думаю, что там можно что-то восстановить.

По подземному объекту, ясности нет. Есть большая вероятность, что центрифуги на этом заводе были повреждены, выведены из строя, поскольку Израиль атаковал электрические подстанции, которые обеспечивают электричеством этот комплекс. Если питание для центрифуг под землей было нарушено, то восстановить их не удастся.

На таких объектах разве нет генераторов на случай ЧП?

Все верно, поэтому я и говорю, что с большой вероятностью это так. Видно, что разрушена основная подстанция и, по утверждению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, были разрушены основные и запасные генераторы. Это означает, что питание там было нарушено и центрифуги вышли из строя. Теоретически можно представить, что у них была предусмотрена система поддержки питания, что она была многоуровневая с дополнительными генераторами под землей. Но нам про это ничего не известно.

В Иране есть еще один обогатительный завод в Фордоу, который расположен в глубине скального массива, в десятках или даже в сотнях метров, который был построен как раз в расчете на такого рода атаки. Его вывести из строя сложнее. Подстанция, которая его питает тоже хорошо спрятана. Сегодня нет признаков, что Израиль пытался наносить удары по заводу в Фордоу.

Есть ли опасность заражения?

Опасности заражения нет. Единственный материал, который на этих заводах есть, это гексафторид урана, то есть реальная радиоактивность там только от природного урана, а он слабо радиоактивен. Основную опасность представляет не радиоактивность, а химические свойства, потому что это достаточно агрессивное соединение.

Фторид агрессивно-химический, он токсичен, понятно, что если завод разрушен, то он там присутствует повсюду на развалинах. Но очень важно то, что нет механизма, который бы его разносил по окружающей среде. Если люди, которые будут работать на этих развалинах, будут соблюдать меры предосторожности, работать в специальных комбинезонах и респираторах, ничего страшного не будет.

В подземной части, если допустить, что были разрушения, то они к утечкам за пределы помещений завода не приведут.

По тем объектам, по которым Израиль наносил удары, радиоактивности нет, там только природный уран или обогащенный. Но у Ирана есть атомная станция в Бушере, есть исследовательский реактор в Тегеране. Вот там есть радиоактивность. Понятно, что Бушер и исследовательский реактор никоим образом не были затронуты, и я абсолютно уверен не будут затронуты никакими атаками, как раз потому, что они представляют серьезную опасность. А еще есть реактор, который строится, но поскольку он строится, то там радиоактивности никакой нет, но его тоже Израиль не атаковал.

Действительно ли Иран был близок к созданию ядерного оружия? Премьер Израиля заявлял, что вот-вот Иран передаст хуситам некие заряды…

На мой взгляд, нет оснований говорить, что Иран был близок к созданию ядерного оружия. По заключению американского разведывательного сообщества, буквально в марте был опубликован доклад, Иран в 2003 году остановил программу по созданию ядерного оружия, с тех пор ее не запускали снова. Политического решения от высшего руководителя Ирана Хаменеи на возобновление исследований тоже не было. То есть даже признаков возобновления работы над проектами, которые являются ключевыми для создания оружия — нет.

Если Ирана нет бомбы, то, что мы увидели? Для чего эта массированная атака?

Это сложный политический расчёт. Идея, что нужно решительным образом уничтожить иранскую ядерную программу существует в Израиле десятилетия. Я считаю, что Иран после разгрома союзников из «Хезбаллы», после разгрома союзников в Сирии, находился в уязвимом положении. Израиль, конечно, увидел возможность для нанесения решительного превентивного удара.

Если мы говорим не о ядерной программе, а о военной машине целиком, то похоже, что удар действительно был нанесен достаточно серьезный и военный потенциал Ирана, который для Израиля представляет опасность, теперь сильно поврежден.

Какой ущерб ядерной программе Ирана на сегодняшний день нанес Израиль?

Израиль рассчитывает, что удастся нанести ущерб. Задержать ее на какое-то время. На какое время, мы не знаем. По оценкам, это может быть от нескольких месяцев до года, двух или трех. Все зависит от того, насколько серьезно Иран захочет взяться за восстановление этой программы.

Какую роль во всем этом конфликте сейчас играет МАГАТЭ?

У МАГАТЭ есть совершенно определенный подход: Иран пока остается страной-участницей договора о нераспространении ядерного оружия. И у Ирана есть определенные обязательства в части того, что все его ядерные материалы должны находиться под гарантиями, под контролем МАГАТЭ. Так было до самого последнего момента. Именно поэтому мы знаем, какое количество килограммов обогащенного урана есть у Ирана.

Даже сейчас инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране. Им предстоит сложная работа. Весь материал, который был на разбомбленном заводе надо учитывать, там очень сложные точные процедуры. Как им убедиться, что тот самый высокообогащенный уран никуда не пропал? Понятно, что иранцы могут сказать: «вот разбомбили, больше ничего нет».

МАГАТЭ стараются быть не политическими и готовы продолжать работу и решать вопросы и если ситуация начнет успокаиваться, мы узнаем результаты повреждений и то, что случилось с центрифугами.

В сети последнее время часто можно встретить возмущенные реплики, что МАГАТЭ пристально следит за Ираном и за другими странами, а вот у Израиля вроде как ядерное оружие уже есть, но он этого официально не признаёт, это не беспокоит МАГАТЭ?

Да, Израиль официально не признаёт, но это секретом ни для кого это не является, что у Израиля ядерное оружие есть. Ответ на эти возмущенные вопросы заключается в том, что Израиль никогда не присоединялся к договору о нераспространении ядерного оружия. То есть, у него нет обязательств, которые на себя взял Иран, как и множество других стран. МАГАТЭ не имеет прав даже задавать вопросов Израилю по тем или иным объектам на его территории.

Иран же взял на себя обязательства, гарантирует, что не будет создавать, иметь и разрабатывать ядерное оружие и обязуются демонстрировать инспекторам все необходимые материалы и отвечать на вопросы, если они возникают.