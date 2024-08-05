В ближайшие дни или часы на Ближнем Востоке ожидается новая эскалация — Иран обещал ответить Израилю на убийство командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте и особенно главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране (официально израильские власти не признали, что имеют отношение к устранению Хании). По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи лично отдал приказ нанести «удар возмездия» по израильской территории. Axios утверждает, что это может случиться уже в понедельник, 5 августа. А израильский портал Ynet пишет о плане «превентивного удара», который лежит на столе у израильского руководства, — это RTVI подтвердили в офисе премьер-министра Нетаньяху. Какие сценарии обсуждают мировые СМИ — в материале RTVI.

Символический удар. Иран может ограничиться показательным ударом, как это было в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Тогда Тегеран впервые напрямую ударил по израильской территории, выпустив по ней более 300 снарядов, в том числе около 170 беспилотников «Шахедов» и более 120 баллистических ракет. Операция «Правдивое обещание» стало ответом на убийство высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске 1 апреля. Она была анонсирована заранее, и Израиль отразил 99% целей с помощью союзников — США, Британии и Иордании, а также при поддержке Франции. Незначительно пострадали база ВВС Израиля «Неватим» и некоторые объекты. При этом в Тегеране заявили, что «полностью достигли целей», послав Израилю «четкий сигнал».

Иран может ограничиться показательным ударом, как это было в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года. Тогда Тегеран впервые напрямую ударил по израильской территории, выпустив по ней более 300 снарядов, в том числе около 170 беспилотников «Шахедов» и более 120 баллистических ракет. Операция «Правдивое обещание» стало ответом на убийство высокопоставленных офицеров иранского Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске 1 апреля. Она была анонсирована заранее, и Израиль отразил 99% целей с помощью союзников — США, Британии и Иордании, а также при поддержке Франции. Незначительно пострадали база ВВС Израиля «Неватим» и некоторые объекты. При этом в Тегеране заявили, что «полностью достигли целей», послав Израилю «четкий сигнал». «Многодневные изнуряющие атаки». Израильский чиновник сообщил телеканалу NBC News, что страна готовится к «потенциальной многодневной атаке» со стороны Ирана, который готовится запустить по Израилю «волны ракет и дронов». «Они попросту попытаются измотать нас», — сказал источник телеканала.

Израильский чиновник сообщил телеканалу NBC News, что страна готовится к «потенциальной многодневной атаке» со стороны Ирана, который готовится запустить по Израилю «волны ракет и дронов». «Они попросту попытаются измотать нас», — сказал источник телеканала. «Тотальная война» с подключением «Хезболлы» и хуситов. The Times of Israel пишет об угрозе иранской атаки «сразу с нескольких фронтов» с участием проиранских групп, которых в Израиле называются «иранскими прокси». Для этого США «пытаются возродить коалицию» c подключением арабских стран, чтобы отбить удары, как это было в апреле. По данным Ynet, на выходных в Израиле прошли совещания по безопасности для отражения нападения, которое грозит привести к войне на «пяти фронтах». Министрам «было приказано быть готовыми к любому сценарию, поскольку атака может произойти в любой момент и повлечь за собой тысячи разрушенных объектов».

Channel 12 предполагает, что «на этот раз мишенью станут районы глубоко внутри Израиля, такие как Тель-Авив и Хайфа, стратегические центры и дома израильских чиновников». Недаром израильская служба безопасности ШАБАК якобы оборудовала в Иерусалиме подземный бункер для высшего руководства, утверждает портал Walla. «Можно ожидать всплеска напряженности на ливано-израильской границе — речь идет об обмене ракетными ударами. Это первое, что сейчас может произойти. Возможна показательная операция со стороны Ирана. И, конечно, палестинские радикальные группировки будут совершать вылазки. Напряженно будет везде — и в Палестине, и на границе с Ливаном. И йеменские хуситы подтянутся», — ранее предположила в беседе с RTVI политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

The Times of Israel пишет об угрозе иранской атаки «сразу с нескольких фронтов» с участием проиранских групп, которых в Израиле называются «иранскими прокси». Для этого США «пытаются возродить коалицию» c подключением арабских стран, чтобы отбить удары, как это было в апреле. По данным Ynet, на выходных в Израиле прошли совещания по безопасности для отражения нападения, которое грозит привести к войне на «пяти фронтах». Министрам «было приказано быть готовыми к любому сценарию, поскольку атака может произойти в любой момент и повлечь за собой тысячи разрушенных объектов». Channel 12 предполагает, что «на этот раз мишенью станут районы глубоко внутри Израиля, такие как Тель-Авив и Хайфа, стратегические центры и дома израильских чиновников». Недаром израильская служба безопасности ШАБАК якобы оборудовала в Иерусалиме подземный бункер для высшего руководства, утверждает портал Walla. «Можно ожидать всплеска напряженности на ливано-израильской границе — речь идет об обмене ракетными ударами. Это первое, что сейчас может произойти. Возможна показательная операция со стороны Ирана. И, конечно, палестинские радикальные группировки будут совершать вылазки. Напряженно будет везде — и в Палестине, и на границе с Ливаном. И йеменские хуситы подтянутся», — ранее предположила в беседе с RTVI политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина. «Превентивный удар» израильтян. Портал Ynet сообщает со ссылкой на источники, что Израиль может нанести удар первым (если не считать таковым убийство Хании в Тегеране). Что такая опция есть, RTVI фактически подтвердил советник офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. «Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию — как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления», — заявил Дмитрий Гендельман RTVI утром 5 августа.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на источники, что Израиль может нанести удар первым (если не считать таковым убийство Хании в Тегеране). Что такая опция есть, RTVI фактически подтвердил советник офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман. «Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию — как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления», — заявил Дмитрий Гендельман RTVI утром 5 августа. Удары по ядерным объектам. Считается, что у Израиля есть опыт атак иранских ядерных объектов (официально страна это отрицает). «В течение многих лет Иран получал удар за ударом от Израиля: убийства его ученых-атомщиков <…>, взрывы на его ядерных и военных базах, кибератаки, кража документов, связанных с ядерной программой», — утверждала NYT. Еще в 2010 году критически важные объекты атомной инфраструктуры Ирана, включая АЭС «Бушер», были заражены компьютерным вирусом Stuxnet. А в июле 2020 года произошел взрыв в главном иранском центре по обогащению урана в Натанзе. Недавно Тегеран пригрозил Израилю «зеркальными ударами» по его ядерным объектам, если тот атакует иранские. «Ядерные центры сионистского противника идентифицированы, и необходимая информация обо всех целях есть в нашем распоряжении, так сказать, для реагирования на возможные действия. Мы держим в руках спусковой крючок для запуска мощных ракет для уничтожения заданных целей», — заявил в апреле командующий подразделениями КСИР по защите иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

Считается, что у Израиля есть опыт атак иранских ядерных объектов (официально страна это отрицает). «В течение многих лет Иран получал удар за ударом от Израиля: убийства его ученых-атомщиков <…>, взрывы на его ядерных и военных базах, кибератаки, кража документов, связанных с ядерной программой», — утверждала NYT. Еще в 2010 году критически важные объекты атомной инфраструктуры Ирана, включая АЭС «Бушер», были заражены компьютерным вирусом Stuxnet. А в июле 2020 года произошел взрыв в главном иранском центре по обогащению урана в Натанзе. Недавно Тегеран пригрозил Израилю «зеркальными ударами» по его ядерным объектам, если тот атакует иранские. «Ядерные центры сионистского противника идентифицированы, и необходимая информация обо всех целях есть в нашем распоряжении, так сказать, для реагирования на возможные действия. Мы держим в руках спусковой крючок для запуска мощных ракет для уничтожения заданных целей», — заявил в апреле командующий подразделениями КСИР по защите иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб. Применение ядерного оружия? О том, может ли Израиль применить тактическое ядерное оружия, власти никогда не высказывались, поскольку страна никогда официально не подтверждала обладание им. Соответственно, публичной ядерной доктрины у Израиля нет. Хотя в ноябре 2023 года министр по делам Иерусалима и культурного наследия Израиля от крайне правой партии «Еврейская сила» («Оцма Йехудит») Амихай Элияху допустил нанесение ядерного удара по Сектору Газа. «Это одна из возможностей», — заявил политик Radio Kol Berama. У Ирана своей ядерной бомбы нет, и Тегеран до сих пор называл неизменной фетву о запрете ядерного оружия. «В ядерном вопросе Иран не собирается выходить за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорил в интервью CNN и.о. министра иностранных дел Исламской республики Али Багери Кани. При этом в феврале 2023 года инспекторы МАТАГЭ обнаружили на одном из иранских объектов уран, обогащенный до уровня 84% — то есть почти оружейного.