В Париже на международной выставке Eurosatory 2024 показали будущий единый танк Европы — EMBT, разработанный совместными усилиями французского и немецкого ОПК. Танк оснастили тремя орудиями и вооружили нестандартной 140-мм пушкой. Согласно задумке, танк должен соответствовать новым стандартам боевых действий — в том числе уметь поражать БПЛА.

EMBT — улучшенный основной боевой танк (Enhanced Main Battle Tank), который в теории может прийти на смену немецким ОБТ «третьего поколения» Leopard 2 и французским Leclerc. По крайней мере, такую задачу поставило министерство обороны Германии еще в 2014 году, когда Бундестаг возглавляла Урсула фон дер Ляйен. Впервые EMBT анонсировали в 2018 году.

Танк разработан созданной в 2015 году компанией KNDS — совместного франко-немецкого холдинга, образованного из немецкой компании KMW и французской госкомпании Nexter. Помимо EMBT, KDNS разрабатывает и 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) нового поколения, срок окончания работ — 2040 год.

Немецкая KMW (Krauss-Maffeo Wegmann) известна как производитель танков Leopard 1 и Leopard 2, 155-мм САУ PzH 2000, зенитной самоходной установки Gepard и другой сухопутной техники бундесвера. Nexter, в свою очередь, в том числе делает французские танки Leclerc, 155-мм САУ CAESAR и винтовки FAMAS.

Новый EMBT представляет из себя смесь немецкого Leopard и французского Leclerc. От бундесверского “Леопарда” будущему общеевропейскому танку EMBT достался корпус и шасси, а от француза — башня.

В отличие от других танков НАТО, для управления EMBT нужно три человека экипажа. От заряжающего, который есть почти во всех западных танках, решили отказаться (как это сделали ранее представители советской танкостроительной школы). Система заряжания в танке-монстре автоматическая.

Башня нового европейского танка — дистанционно управляемая (как и у российского Т-14 «Арамата», у которого необитаемая башня). Башня обладает системой датчиков: лазерного и ракетного предупреждения, прослушивающим окружение на наличие выстрелов противника акустическим датчиком. Также на нее поставили шесть радаров против беспилотных летательных аппаратов.

Танк вооружен тремя пушками:

140-мм основное орудие ASCALON. Это гораздо больше, чем калибр большинства танков. У тех же Abrams и Leopard 120-мм орудия, у российских танком — 125-мм пушки. Судя по всему, европейцы стремятся создать такой калибр, который позволит уничтожать любую бронетанковую технику с первого выстрела. При стрельбе используются телескопические снаряды длиной 130 см. Телескопические снаряды, в отличие от обычных, обладают гильзой. В боевом комплекте 22 выстрела. Испытывать новую пушку с башней EMBT будут в 2025 году.

Второе орудие — установленная на внешней платформе поверх башни 30-мм пушка на 150 выстрелов, может использоваться для поражения боевых машин пехоты, бронетранспортеров и легких укреплений. Управляется, как и основное орудие, удаленно.

Также на танке есть и 20-мм автоматическая пушка, спаренная с основным орудием. В боекомплекте насчитывается 300 выстрелов.

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Вдобавок к трем орудиям танк оснащен 7,62-мм пулеметом. Силовая установка мощностью 1500 л.с. позволяет машине разогнаться до 65 км/ч, дальность хода — 450 км. Защищен активной броней с 22 пусковыми установками противодействия, которые должны сбивать противотанковые ракеты противника.

EMBT создается параллельно с программой MCGS (Main Combat Ground System, «основная боевая наземная система»), запущенной Германией и Францией в 2017 году. Программа нацелена на замену разработанных в 70-х и 80-х годах XX века танков Leopard 2 и Leclerc и всей серии техники двух стран. То есть MGCS как минимум будет линейкой различной бронетехники, которая будет использовать единую платформу передвижения и единые современные технологии защиты и разведки.

Согласно франко-германскому институту оборонных исследований в Сен-Луи, MGCS может стать полноценной экосистемой военной техники, или «будущей системы наземной войны». Она может включить автономные и беспилотные наземные и летательные аппараты в легком, среднем и тяжелом весе.

«Цель разработки MGCS состоит в том, чтобы создать средства, обеспечивающие набор возможностей, которые в настоящее время обеспечиваются основными боевыми танками (но не обязательно типичным ОБТ «одной платформы»). Она требует разработки новой тактики и совместных боевых возможностей в дополнение к новым транспортным средствам», — считают в институте.

В апреле 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус и его французский коллега Себастьян Лекорню распределили национальные ответственности за конкретные технологии в рамках MGCS. Всего определили восемь компонентов:

Платформа с шасси и автоматизированной навигацией — под руководством ФРГ;

Пушка, башня и боеприпасы — под совместным руководством Франции и Германии;

Вспомогательное вооружение — под руководством Франции;

Система связи и управления — под совместным руководством;

Среда моделирования — под совместным руководством;

Датчики — под руководством Франции;

Система защиты и борьбы с БПЛА — под руководством Германии;

Поддержка, логистика и инфраструктура — под руководством Франции и Германии.

Помимо Франции и Германии, в проекте в разной степени заинтересованы: Бельгия, Италия, Испания, Нидерланды и Польша.