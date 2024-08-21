В середине прошлой недели губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении единовременных выплат для жителей региона, пострадавших при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Так, единовременная выплата, которая раньше составляла 10 тысяч рублей, поднялась до 15 тысяч, а компенсация за потерю имущества выросла до 75 тысяч (вместо 50 тысяч). Однако местные жители относятся к обещанию со скепсисом — многие из них не могут получить обещанную компенсацию уже несколько месяцев. Подробнее — в материале RTVI.

«Выплат никаких»

«Дома в этом году не стало. Даже двух домов — моего и родительского. Мой дом снарядами побили, его еще можно сделать, а родительский надо заново отстраивать — внутри дроны взрывались, все сгорело. Четыре раза его тушили чужие люди — нас уже не было», — рассказывает житель Белгородской области Дмитрий. Его брат ушел служить на границу с Украиной, а сам Дмитрий остался с родителями и пожилой бабушкой в селе Муром. 27 мая 2024 года его дом почти полностью был уничтожен снарядом. Через месяц четыре беспилотника разбили и дом семьи Дмитрия — бабушку увезли в больницу с ранением, а родители вместе с сыном были вынуждены переехать в Белгород. Единовременную выплату в 15 тысяч рублей (раньше — 10 тысяч) мужчина пока не получал.

«Квартиру тут [в Белгороде] снимаем. За аренду мне пока тоже никто ничего не давал», — сказал Дмитрий.

Помимо единовременных выплат, белгородцы, чье жилье было разрушено или серьезно повреждено, а также жители приграничных районов, в которые ограничен доступ, могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 20 тысяч рублей, а для многодетных семей — до 40 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги будут уходить на съем жилья в более безопасных районах. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, такую меру поддержки вводят на три месяца. «Надеемся, что за этот период обстановка в селах стабилизируется, а жители смогут вернуться в свои дома», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

С 23 июля вступило в силу решение Оперативного штаба об ограничении доступа в 14 приграничных населенных пунктов. Запрет, в частности, распространился на Белгородский район (с. Вергилевка, с. Щетиновка, х. Валковский), Борисовский район (с. Богун-Городок), Грайворонский городской округ (с. Безымено, п. Горьковский), Краснояружский район (с. Демидовка, с. Поповка, с. Прилесье) и Шебекинский городской округ (п. Красное, п. Ленинский, х. Мухин, х. Панков, п. Первомайский). С 19 августа также ограничен доступ в поселки Новостревка-Вторая и Новопетровка, а также Совхозный, Доброполье и Казачок. На въездах в эти населенные пункты установлены КПП — общественный транспорт, в том числе такси, запрещены, а жители, которые хотят посетить свое жилище, должны подать заявку главам поселений и муниципалитетов.

Кроме компенсации за аренду квартиры, правительство Белгородской области предлагает помощь в случае частичной или полной потери имущества — она может составить от 75 до 150 тысяч рублей (раньше — от 50 до 100 тысяч рублей). Однако, по словам Дмитрия, выдачу выплат жителям пострадавших приграничных районов «пока приостановили».

«Все документы, все сдано. Ждем результата пока. Я узнавал и мне сказали, что еще никому ничего не выплатили и пока [выдачу выплат] приостановили из-за того, что другие районы начали сильно бить. Большие силы на ПВР кинули по моим соображениям, поэтому остальным и приостановили», — рассказал он.

Информацию о временной приостановке выплат подтвердили RTVI еще два жителя Белгородской области. Еще двое сказали, что о приостановке платежей не слышали. «Официально такой информации не было», — рассказала в разговоре с RTVI жительница Шебекино Нина. Она вместе с двумя детьми вынуждена была покинуть город еще 30 декабря 2023 года из-за постоянных обстрелов. Однако, несмотря на обстановку в Шебекино, город не эвакуируют и проезд к нему — как в другие приграничные районы — не закрывают.

«У меня отец живет в районе, куда недавно прилетело — там ранило троих мужчин. <…> Его чудом спасло, что он выехал. Но он там живет, потому что ходит на работу. Работу-то у нас никто не отменял», — говорит Нина, иронично выделяя последнее предложение — «у меня квартира в Белгороде. Я могу сказать отцу, чтобы он, если совсем туго станет, переезжал туда. Это единственное, на что мы рассчитываем».

В середине августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба заявил, что жители приграничья, которые «не хотят оставаться, боятся и хотят временно уехать» из своих домов смогут рассчитывать на частичную компенсацию за аренду жилья. Она составит 20 тыс. рублей в месяц для обычных семей и 40 тыс. рублей — для многодентых. Речь идет о жителях некоторых улиц Шебекино, а также селах Муром и Новая Таволжанка. В Белгородском районе компенсации смогут получить жители сел Ясные Зори, Устинка, Лозовое и хутора Церковный, в Грайворонском округе — сел Пороз, Дроновка и Мокрая Орловка, в Краснояружском районе — сел Вязовое, Репяховка и Графовка.

По словам Нины, ее семья жила на улице Садовая, которой в списке губернатора нет. «Но подруга на Парковой живет — она может получить выплаты, но пока тишина», — рассказала женщина, — «я боялась за свою жизнь и мне было важно вывезти детей. Мне не так важно было, кто и что будет компенсировать. Последнее на что я надеюсь — это на правительство».

Сейчас Нина живет в селе на границе с Курской областью — в 70 километрах от Белгорода. «Недавно прилетел квадрокоптер в один из магазинов, до сих пор магазин не работает. Но и несколько раз залетали дроны в соседние села. А так у нас пока все тихо», — рассказывает она.

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. В восьми приграничных районах Курской области, а также одном районе Белгородской начали эвакуацию мирных жителей. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, в связи с чем эвакуации подлежат 180 тысяч человек. В МЧС накануне отчитались, что с начала наступления ВСУ из приграничных районов эвакуировались более 121 тысячи человек — около 10 тысяч из них сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

«[Курская область] дала нагрузку. Помимо Курска еще Краснояружский район…я сам знаю, мы тут в ПВР всех принимаем. Подвижки [с выдачей выплат] есть только в том, что правительство путевки на море предоставило — я родителей отправил», — рассказал житель Мурома Дмитрий, — «все ждут, я не один, у нас тут дохрена таких людей».