Президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект о запрете импорта урана из России, который был одобрен конгрессом двумя неделями ранее. Он вступит в силу через 90 дней. Вашингтон хочет устранить зависимость от российского ядерного топлива, которое до сих пор покрывало около четверти мощностей американских АЭС. Эксперты RTVI уверены: немедленного разрыва контрактов с «Росатомом» не последует, Москва сумеет найти новые рынки сбыта, а Вашингтон — наладить свое производство. Подробности — в материале RTVI.

Что решил Байден

Как пишет The Guardian, одобренный Байденом закон «станет последней попыткой Вашингтона надавить на президента России» в связи с военным конфликтом на Украине. Запрет на импорт российского ядерного топлива введен до 2040 года, однако до 2028-го установлен переходный период — до этого времени Минэнерго США может «выдавать исключения» в случае проблем с поставками из альтернативных источников.

Издание напоминает, что «Россия выступает крупнейшим в мире поставщиком обогащенного урана, и около 24% топлива, используемого на атомных электростанциях США, поступает именно из этой страны». У американской компании Centrus действует контракт с российской Tenex (входит в «Росатом»).

С начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине Белый дом запретил импорт российских нефти и газа и ввел дополнительные санкции против российской энергетической отрасли. Однако на ядерное топливо эти рестрикции до сих пор не распространялись. С января по октябрь 2022 года его импорт в США составил $644 млн. По данным американской Статистической службы, в 2023-м поставки из России выросли до максимальных значений, составив только за первое полугодие 416 тонн, что в 2,2 раза больше, чем за такой же период 2022-го. Они оценивались почти в $700 млн.

США наращивали закупки топлива из России еще и из стремления минимизировать риски в случае колебания мировых рыночных цен на уран. И ради возможности пополнять запасы на случай, если возникнут перебои в других странах.

При этом в Белом доме настаивают, что пошли на опережение — из опасений, что Россия сделает первый шаг и свернет поставки урана в США. Помощник госсекретаря по ядерной политике Кэтрин Хафф накануне заявила, что в Вашингтоне готовились к такому сценарию еще с 2022 года. А советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил в комментарии к законопроекту, что он призван «укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны в области гражданской ядерной энергетики для будущих поколений».

По данным на 1 января 2024 года, в США работают 93 реактора на 54 атомных электростанциях. Из них — 62 реактора типа PWR (Pressurized water reactor, или водо-водяной реактор, наиболее распространенный тип) и 31 реактор типа BWR (Boiling Water Reactor, или кипящий водо-водяной реактор).

«Смерть для американских городов превратилась в энергию»

Как писал RTVI, Соединенные Штаты пытались наладить промышленное производство оборудования для обогащения на заводе в Пайктоне, штат Огайо. Джеймс Крелленштейн, директор консалтинговой фирмы по экологически чистой энергии, уверен: если бы завод в Огайо удалось запустить, США могли бы почти полностью устранить урановую зависимость от России. Однако в 2016 году работы были прекращены, поскольку американские специалисты тогда не смогли освоить центрифужную технологию.

В XX веке США были одними из лидеров в сфере атомной энергетики. Американцы обогащали уран методом газовой диффузии, однако в СССР научились разделять изотопы с помощью газовых центрифуг, что оказалось в 20 раз эффективнее и значительно дешевле. Штаты стимулировали внутреннее производство урана при помощи субсидий, программ закупок, специальной торговой политики. К концу холодной войны у Москвы и Вашингтона был паритет по обогатительным мощностям, но различие в стоимости производства было огромным.

Сотрудничество США и России по мирному атому началось не вчера. В 1993 году, на фоне нормализации двусторонних отношений, Москва и Вашингтон подписали соглашение ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран, в американской версии — программа “Мегатонны в мегаватты”)

По договору ВОУ-НОУ, США закупали у Москвы основную часть гигантского излишка оружейного (обогащенного до 90%) урана из списанных боеголовок, который затем перерабатывался в низкообогащенный для работы АЭС. Действие соглашения истекло в 2013 году. За 20 лет было переработано 20 тысяч российских боеголовок. Россия заработала на этом около $17 млрд. «Уран, который когда-то предназначался для уничтожения американских городов, в итоге снабдил их энергией», — писала The New York Times.

Откуда брать уран: какие есть альтернативы

В апреле Джо Байден объявил, что Соединенным Штатам впервые удалось самостоятельно произвести 90 кг обогащенного урана для своих атомных реакторов. До конца 2024-го США планируют довести объем производства до тонны. Законопроект высвобождает на эти цели около $2,7 млрд. В отчете палаты представителей конгресса сказано, что одно конверсионное предприятие в США уже возобновляет работу и «в ближайшей перспективе сможет закрыть около 40% спроса на рынке США». Однако нынешние внутренние мощности по обогащению пока способны обеспечить лишь 30% топлива, необходимого для работы десятков реакторов, говорится в том же отчете.

Как сообщали СМИ, параллельно в 2023 году США значительно увеличили закупки урана в Великобритании — на 28% до $383,1 млн, так что на долю британцев пришлось почти 18% всего импорта. Наиболее значительный рост поставок пришелся на Францию, которая экспортировала на рынок США ядерное топливо на $319 млн (15% всего импорта).

В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% американского импорта), которая увеличила поставки до $277 млн, и Канада (11% импорта), удвоившая поставки до $247,5 млн. Канадцы выступают единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занявшие второе место в 2022-м, в прошлом году сократили свои поставки американцам вдвое — до $193 млн, откатившись на шестую позицию.

Кэтрин Хафф предположила, что стране понадобится около четырех лет, чтобы перестроить энергетическую отрасль в случае полного прекращения поставок из России. По мнению Хафф, Вашингтон может полагаться на «партнерские возможности» Японии, Канады и Франции (последняя, к слову, продолжает сотрудничать с Москвой в сфере мирного атома). А Салливан уточнил, что Вашингтон вместе с Токио, Оттавой, Парижем, а также Лондоном инвестируют $4,2 млрд в мощности по обогащению и конверсии.

«США смогут заместить российское атомное топливо, особенно обогащенный уран, но им потребуется на это время, — поделился с RTVI научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Не так давно Байден заявил, что примерно 90 кг обогащенного урана они уже произвели — с расчетом на то, что в перспективе будут производить еще больше. Я думаю, США понадобится для этого как минимум несколько лет».

По мнению эксперта, Вашингтон вряд ли немедленно разорвет сотрудничество с «Росатомом».

«Указ, о котором вы говорите, фактически дает [американцам] возможность закупать у России уран до 2028 года. И они продолжат это делать, пока не построят собственное производство. То есть это, скорее, указ, стимулирующий к развитию собственную промышленность, чем лишающий Россию доходов здесь и сейчас. К тому же надо понимать, что доходы российской атомной отрасли на два порядка меньше, нежели доходы от продажи нефти», — отметил Станислав Митрахович.

По прогнозам Митраховича, США будут делать ставку на собственные технологии.

«Исторически такие технологии в Америке существовали. Но по мере глобализации они решили, что, с точки зрения экологии и просто экономической выгоды, проще перенести эти предприятия в другие страны, а точнее — закупать у других стран. Похожая история там произошла в начале 1990-х с гражданским судостроением, с редкоземельными металлами и другими сферами. Помните, был фильм «Красотка» с Ричардом Гиром. Там главный персонаж занимается тем, что банкротит одну из последних судостроительных верфей, которые еще остались. А потом пошла деглобализация, и выяснилось, что надо производить у себя, потому что закупать может быть неудобно по каким-то политическим причинам и так далее. И поэтому стали возвращать все те производства», — пояснил Станислав Митрахович.

Собеседник RTVI полагает, что закупки урана у других стран будут ограниченными.

«Возможная альтернатива — закупать, например, у европейской компании URENCO, объединяющей несколько стран. Но им тоже придется нарастить производственные мощности, что займет несколько лет. Покупать у Китая — не очень удобно политически. Поэтому, скорее всего, США будут именно наращивать собственное производство», — подтвердил эксперт.

По его словам, Россия в этой ситуации переключится на другие рынки.

«В том числе это потенциальные рынки Юга и Востока, где мы строим атомные станции. Китай, Индия, Египет, Бангладеш, а также Турция, Белоруссия… У нас самих много атомных станций. В принципе рынок [атомного топлива] будет деглобализирован, и каждый будет стараться производить свое, чтобы не зависеть от других», — заключил Станислав Митрахович.