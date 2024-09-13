Второй Западный окружной военный суд в Москве 12 сентября вынес первый приговор по крупному делу о взятках, которые брали в столичных военкоматах за помощь в уклонении от военной службы в период боевых действий на Украине. Как стало известно RTVI, на скамье подсудимых оказался Александр Беспалов — бизнес-партнер украинского водочного магната и основателя «Хортицы» Евгения Черняка. Помимо посредничества в передаче взятки его также обвиняли в финансировании терроризма. Дело находится в производстве Главного следственного управления СКР. RTVI рассказывает все, что о нем известно.

Суд

Рассмотрение дела владельца российских активов Черняка (в 2022 году) Александра Беспалова заняло всего одно заседание, выяснил RTVI. Он полностью признал вину в финансировании терроризма (ст.205.1 УК РФ) и посредничестве в даче взятки (ст.290.1 УК РФ). Дело слушалось в особом порядке, и Беспалов был единственным, кто оказался на скамье подсудимых.

Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые два с половиной из них он должен будет провести в тюрьме. Назначенный судом срок ровно тот же, который запрашивало для подсудимого государственное обвинение. Беспалов был арестован в 2023 году. Именно тогда был дан старт и его делу, и целой серии дел о взятках в военкоматах Москвы.

Взятка

В 2022 году, когда российская армия уже несколько месяцев вела боевые действия на Украине, генеральный директор водочной компании «Родник К» Андрей Лазутин, на чьем подмосковном заводе производили «Хортицу», столкнулся с проблемой — у его сына Артема подошел призывной возраст. Отпускать его в армию Лазутин не хотел, опасаясь, что тот может попасть на СВО, и тогда он обратился к своему знакомому Александру Беспалову. Он считал, что у того якобы «имеются обширные связи в структурах МВД и ФСБ России», а также среди медиков, входящих в состав призывных комиссий в Москве. Лазутин, как полагало следствие, попросил Беспалова быть посредником в передаче взятки нужным людям в военкомате. Тот согласился и взял с Лазутина 10 тысяч долларов.

Далее Беспалов, как полагает следствие, связался со своим знакомым, который работал в ФСБ, передал ему деньги и попросил посодействовать в решении вопроса. Тот в свою очередь связался с матерью своего соседа по двору Дмитрия Коровашкова, с которым они вместе учились в школе, — пенсионеркой Галиной Коровашковой. У той, как полагает следствие, имелись связи в одной из столичных призывных комиссий. Коровашкова согласилась помочь и взяла деньги. Часть из них — 100 тысяч рублей — себе, другую часть — знакомой сотруднице военкомата деньги отвез сын Коровашковой. Однако спустя время сотрудница позвонила и сказала, что помочь сыну Лазутина ничем не сможет, после чего вернула деньги.

Не найдя больше вариантов для решения вопроса, Галина Коровашкова тоже решила деньги вернуть. Но сотрудник ФСБ, который выступал посредником, в этот момент оказался в командировке в Луганске. Поэтому на время она решила оставить их у себя. Впрочем, вернуть их ей не удалось и впоследствии — в июне 2023 года Коровашкова была задержана, а деньги Лазутина у нее были изъяты при обыске.

Оказалось, что все это время, пока Коровашкова решала вопрос Лазутина, ее телефон, а также телефоны всех участников этой истории, прослушивали оперативники. Причем — совсем по другому поводу. А именно — из-за владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка.

Финансирование ВСУ

Весной 2022 года Беспалов стал собственником российских активов Черняка. Ему перешли ООО «Стандарт качества», а также заводы «Русский север» в Вологодской области и подмосковный «Родник и К», который возглавил Лазутин.

В то же время Следственный комитет начал расследование в отношении Черняка на предмет финансовой поддержки ВСУ и финансирования терактов на территории России, призванных помешать военной спецоперации на Украине. Причем, как полагает следствие, финансирование осуществлялось как раз со счетов «Русского Севера» и «Родника и К», чьим владельцем стал Беспалов.

Как выяснил RTVI, следствие полагает, что компании Черняка в общей сложности перечислили со своих счетов в пользу украинской армии и связанных с ней структур свыше 500 млн рублей, а еще поставили товаров военного назначения на 90 млн рублей. В связи с этим на Черняка в 2023 году завели уголовное дело о финансировании терроризма (ст.205.1 УК РФ), а позже — по той же статье дело возбудили и против Беспалова.

Черняк заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Все его российские активы, которые перешли Беспалову, спустя два года были обращены в доход государства.

Телефоны Беспалова прослушивались, и, не исключено, что таким образом правоохранители и вышли на Галину Коровашкову и целую серию взяток в призывных комиссиях Москвы.

Рюкзак с деньгами

Еще один эпизод, вменяемый Коровашковой, как стало известно RTVI, связан с попыткой помочь избежать службы в армии сыну менеджера ТВ-проектов ООО «Комеди Клаб» Кристины Александровой. Следствие считает, что последняя передала Коровашковой 360 тысяч рублей за эту услугу. Деньги передавались на встрече в Бутово, куда Александрова приехала с рюкзаком, в котором они и лежали. Часть этих денег, считает следствие, Коровашкова при посредничестве сотрудницы военкомата Даниловского района Татьяны Сабуровой и своего сына Дмитрия передала врачу-дерматологу Ольге Малютиной, которая входила в состав призывной комиссии того же военкомата, где работала Сабурова. Сабурова на допросе заявила, что принесла деньги в кабинет к Малютиной и по ее просьбе положила их в ее шкаф.

Малютина должна была решить вопрос с признанием сына Александровой негодным к службе, и, судя по данным следствия, она его решила. Однако военный билет молодой человек забрать не успел, так как и его мать и Коровашкову задержали.

Помимо денег при обыске у Коровашковой оперативники изъяли блокноты, куда она записывала анкетные данные призывников, а также информацию о людях, которым она помогала с уклонением их детей от армии.

Такса — 400 тысяч

Спустя несколько месяцев после задержания Коровашковой ряд заказчиков, которые прибегли к ее услугам, начали писать явки с повинной. Так под следствием оказалась врач-офтальмолог одной из столичных клиник Елена Алексеева. По словам трех из написавших явку с повинной, именно к Алексеевой обращалась Коровашкова, чтобы передать деньги коррумпированным членам призывной комиссии, уполномоченным решить вопрос о признании призывника негодным к военной службе.

Во всех трех случаях общая такса для «клиента» составляла, по данным следствия, 400 тысяч рублей. Из них 50 тысяч брала себе Коровашкова, 150 тысяч забирала Алексеева, еще 200 тысяч получали «неустановленные лица», как они фигурируют в материалах дела.

Типовая схема

Лазутин, с которого началась история о взятках в военкоматах, признал свою вину и избежал наказания “ввиду деятельного раскаяния”, сообщил RTVI источник, знакомый с ходом расследования. На скамье подсудимых по этому делу не было вообще никого, кроме Беспалова.

Что касается остальных дел о взятках, которые соединены в одно производство, то мера пресечения в виде запрета определенных действий также была избрана теперь уже бывшей работнице военкомата Сабуровой, пенсионерке Коровашковой и ее сыну Коровашкову. Они тоже признали свою вину.

Обвиняемая в даче взятки Александрова также признала вину и находится под подпиской о невыезде.

Член призывной комиссии Малютина, на которую дала показания Сабурова, полностью отрицает вину. По ее словам, она признала сына Александровой годным к службе, никаких денег не брала и никому ничего не передавала. А откуда в базе призывников напротив фамилии сына Александровой появилась категория «В» (ограничено годен), она не знает. Отвергла обвинения в свой адрес Малютина и во время очной ставки с Сабуровой. Тем не менее — следствие уверено в ее причастности к преступлению.

В январе 2024 года Малютиной было предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). После этого ее задержали, а спустя два дня Замоскворецкий суд Москвы отправил ее в СИЗО.

Следствие по делам о взятках в призывных комиссиях еще продолжается. До сих пор не установлены те, кто получал взятки от родителей призывников и посредников.

Помимо этого дела, как стало известно RTVI, ГСУ СКР расследует еще одно дело об уклонении от военной службы за взятки. Там тоже несколько посредников, тоже родители призывников, та же схема по передаче денег в призывные комиссии, и даже те же суммы — 400 тысяч рублей. Отличие лишь в том, что в нем другие фигуранты, которым вменяется три эпизода посредничества в даче взяток.