В Донецке кончилась вода: ее теперь подают по жесткому графику — один раз в три дня. Из-за украинской “водной блокады” и жары, к середине июля водохранилища в ДНР практически полностью высохли. Ни водовод “Дон-Донбасс”, стоимостью в десятки миллиардов рублей, ни местные водовозы, как выяснилось, не могут закрыть потребности миллионного города. Люди покупают воду в магазине, наливают в ванные, но ее все равно не хватает. Разуверившись в местной власти, они просят о помощи Владимира Путина. О том, как в тридцатиградусную жару, под обстрелами, живет без воды Донецк — в материале RTVI.

«Постирать вещи — вообще праздник»

Утро вторника для Кирилла началось с традиционного ритуала. Поднявшись с кровати, он раздвинул шторы в комнате, натянул джинсы и отправился в ванную.

Вдоль коридора стояла дюжина баклашек — разных по объему и форме. Пятилитровок было три, остальные — по полтора и два литра. Часть из них уже опустели. В ванной стояло еще несколько бутылок.

На кран Кирилл даже не посмотрел. Толку от него в последние время мало, воды в доме все равно нет. В раковине стоит тазик, рядом с ним черпачок, паста и зубная щетка.

«Воду стараюсь экономить, — рассказывает Кирилл RTVI. — Чтобы набрать ее в следующий раз, ждать придется больше суток, и то — если повезет».

Так, или почти так, сейчас живет без преувеличения весь Донецк. В городе наступила настоящая катастрофа с водоснабжением — уровень запасов воды в ДНР упал до критической отметки. Как на днях сообщил глава республики Денис Пушилин, из-за «водной блокады», устроенной вооруженными силами Украины, и аномально жаркой погоды из необходимых 850 тысяч кубов воды в сутки ДНР получает лишь треть. В связи с этим власти пошли на жесткие меры: с 21 июля в Донецке и Макеевке воду в дома решили подавать раз в три дня.

Кроме того, власти пообещали организовать заезд водовозов во дворы и утвердили соответствующий график. Правда, как рассказывают RTVI местные жители, все работает наперекосяк.

Жительница жительница Пролетарского района Донецка Марьяна говорит RTVI, что проблемы с водой в Донецке существует уже как минимум три года. «Но такого обострения, как сейчас, — говорит она, — еще не было».

«Начнем с того, что график утвержден на бумаге, а по факту вода не идет, от слова совсем, — рассказывает Марьяна,. — Звоним [в управу], делаем заявку на подвоз воды, но… даже и по заявке привоз осуществляется либо в то время, когда все на работе, либо совсем не привозят».

По словам женщины, чаще всего воду, чтобы приготовить еду и почистить зубы, приходится покупать в магазинах. Остальных запасов с натяжкой хватает на то, чтобы помыть посуду («и то не всегда») и в лучшем случае помыться. Учитывая, что в Донецке сейчас жара (уже который день +30 и выше), вода расходуется очень быстро.

«Постирать вещи — это вообще праздник. Постираться можно, только если повезет, и в кране будет необходимый напор», — добавляет собеседница RTVI. Другая дончанка, Наталья, добавляет: «Стиральную машину заливаем сверху, напора нет для ее работы».

Местные жители жалуются, что часто вода в многоэтажках из-за слабого напора не доходит выше второго-третьего этажа. При этом на верхних этажах могут жить старики или инвалиды, для которых сложившаяся ситуация просто патовая. Таким жильцам воду домой носят соседи — дончане, пережившие годы бомбардировок,привыкли к взаимопомощи, и сейчас это чрезвычайно кстати.

Ольге, матери восьмимесячной малышки, относительно повезло. Ее квартира на третьем этаже, и худо-бедно струйка объемом со стебель гороха до крана все же доползает. Но есть нюансы. «Вода ржавая, имеет часто рыбный, болотистый запах, слизистый осадок. Используем только для хозяйственных нужд», — говорит Ольга.

Одна из дончанок прислала RTVI свои письма по проблеме с водой, которые она отправляла во все инстанции, а также ответы на них. Один из них сразил женщину наповал. «Наличие посторонних запахов и привкусов в питьевой воде не опасно для здоровья населения и носит временный характер», — сообщили ей в департаменте относительно качества воды. На вопрос RTVI, о какой именно воде идет речь — наверняка о той, что подвозят в цистернах? — дончанка Елена ответила: о той, что идет из-под крана.

Между тем Ольге за питьевой водой часто приходится ходить в соседний двор, а то и дальше, а потом, погрузив в тележку 30 литров, с восьмимесячным малышком в эргорюкзаке на груди тащиться обратно и подниматься на третий этаж. «А сама я при этом 50 килограммов вешу, — говорит Ольга. — В целом очень тяжело, конечно. И [такие квесты] каждый день».

Другие опрошенные RTVI жители Донецка, которым посчастливилось увидеть в своих кранах хоть какую-то воду в установленные властями дни, стремглав мчатся за тарой, чтобы успеть ее набрать. Учитывая объем струи — процесс этот долгий, а время — ограничено парой-тройкой часов.

«Вечерний быт в дни подачи воды намного интереснее, — рассказывает жительница Донецка Евгения, живущая в частном секторе. — Нужно работать в темпе, взмылиться как конь, чтобы успеть набрать запасы, помыться, постирать в тазике, помыть овощи и фрукты впрок с мылом, что-то сделать из уборки, что-то приготовить из еды».

Евгения говорит, что дома у ее знакомой все еще хуже. Воды в своем кране она просто не видит. Поэтому, возвращаясь с работы, покупает воду для того, чтобы помыться и постирать вещи.

По словам Евгении, расход воды в ее доме на двух человек за два дня (до следующего включения воды) — примерно 80-100 литров.

Марьяна, живущая в квартире, приводит плюс минус те же цифры. «Два бидона по 40 литров, ну, и баклажек штук 20», — говорит она. Процесс добычи воды Марьяна описывает так: «Приехал водовоз — набрали воды. Руки-ноги трясутся, а мы счастливы, что воды набрали». Женщина рассказывает, что ситуация, с которой столкнулись жители Донецка, заставила ее лучше понимать жителей блокадного Ленинграда, «которые хлеб под матрасом копили в мирное время».

«Наверное, сама теперь буду воду постоянно копить, даже если когда-нибудь она снова начнет подаваться круглосуточно», — говорит Марьяна.

Неподъемные цены на воду

Еще одна немаловажная проблема — ценник на разливную воду для тех, кто не успел к ее включению из крана или подвозу. В начале недели ей торговали в киосках по пять рублей за литр. Жители считают эту цену завышенной, учитывая, что брать нужно сразу десятки литров. К тому же во многих местах водоматы или баки, установленные в магазинах, по рассказам местных, оказываются пустыми.

Глава республики Пушилин 22 июля отреагировал на эту проблему и выступил с поручением снизить цену до 3,5 рублей за литр, пригрозив полицией и антимонопольной службой тем, кто ослушается.

Уже на следующий день дончане в районных чатах писали: ничего не изменилось, как продавали воду по 5 рублей за литр, так и продают.

«То ли указ не дошел, то ли так исполняют», — написала одна из участниц чата Пролетарского района. «То, что он наговорил — это бла-бла-бла. Когда будет документ с подписями и печатями — тогда и вернут цену по 3.50, — ответила другая участница чата. — Тем более, он не указал с какого времени «распоряжение» вступает в силу. Может, день, может, неделя».

Сам Пушилин позже сказал, что не во всех местах еще успели установить новые ценники и пообещал, что до конца недели вопрос со снижением цены будет решен.

Тем временем, пока одни местные жители сидят перед кранами и ждут подачи воды, а другие — носятся по магазинам или караулят водовозы, поисками воды озабочено и руководство промпредприятий. По словам премьер-министра ДНР Андрея Черткова, объемов, которыми располагает республика, «катастрофически не хватает — ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства».

«Остановка предприятий или гуманитарная катастрофа»

Проблемы с водоснабжением в ДНР берут истоки в 2014 году. Основным маршрутом поставки воды в Донецк был канал «Северский Донец-Донбасс». После отхода ополченцев под руководством Игоря Стрелкова из Славянска и его занятия ВСУ канал был перекрыт, и пока Киев контролирует этот населенный пункт — его эксплуатация невозможна.

«Был момент, когда мы должны были взять участок, где расположен канал «Северский Донец-Донбасс», недалеко от Лимана, но после «харьковской трагедии» мы эти территории потеряли», — вспоминает в беседе с RTVI бывший «народный губернатор» Донецкой области (в 2014 году) и участник СВО Павел Губарев, имея в виду украинское контрнаступление в сентябре 2022 года в Харьковской области и перегруппировку российских войск.

Как объяснял бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, чтобы решить проблему с водой в 2023 году был экстренно построен водовод Дон-Донбасс. Его первоначальная стоимость оценивалась в 70 млрд рублей, а затем возросла в разы. Строительство курировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, приговоренный в 2025 году к 13 годам лишения свободы за хищение 216 млн рублей при закупке паромов для Крымского моста и выводе 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Само строительство водовода тоже было омрачено скандалами. В прошлом году СМИ писали о том, что стройку уже проверяют следователи, а в начале этого года сообщалось, что Минобороны потребовало взыскать 4 млрд рублей с Военно-строительной компании, которая строила водовод Дон-Донбасс.

«Водовод вывели в итоге на проектную мощность, но воды дончанам он не дал: проектные 288—300 тысяч кубометров в сутки едва покрывают половину (!!!) ежедневной потребности агломерации Донецка и окрестностей в воде, а до большинства абонентов централизованных сетей она просто не доходит», — отмечал Олег Царев.

Павел Губарев призывает учитывать тот аспект, что помимо потребностей в воде населения, есть потребность в воде у промышленности. «И эти потребности в десятки раз выше. Поэтому работающие предприятия потребляют львиную часть воды, которая идет в том числе по водоводу Дон-Донбасс, а также используют остатки воды из водохранилищ», — говорит Губарев.

По его мнению, есть два способа решить проблему. Первый — сократить или остановить работу металлургических заводов, а всю воду отдать населению.

«Дело в том, что население потребляет крайне мало воды по сравнению с промышленностью. Металлургические предприятия ДНР (Енакиевский металлургический завод и Макеевский металлургический завод, при том что Донецкий металлургический завод потребляет мало из-за более современных технологий электропечей) — расходуют за один день, как все население Донецка и Макеевки за период от 30 до 40 дней», — объясняет собеседник RTVI.

Губарев приводит цифры: для производства 1 тонны стали требуется до 300 тонн воды, а для производства 1 тонны кокса необходимо использовать 20 тонн воды. Жители Донецка и Макеевки, по словам Губарева, в сутки потребляют столько же воды, сколько нужно воды для выплавки 2 тонн стали.

«В этой ситуации руководство ДНР должно было остановить металлургические заводы и коксохимические заводы, а не ограничивать поставку воды населению. Только такой шаг может спасти людей, водохранилища и соответственно флору и фауну Донбасса. Остановка предприятий или гуманитарная катастрофа — мне кажется, выбор очевиден», — считает Губарев.

Собеседник RTVI призывает понять и еще одну вещь. По мнению Губарева, власти на местах бессильны, чтобы отдавать приказы на остановку предприятий и распоряжаться водными ресурсами. «Власть в ДНР подконтрольна многим структурам, в том числе администрации президента. Вина местной власти в ситуации в Донецке, конечно, есть. Но возлагать на нее всю вину — я бы все же не стал. Там переплетено огромное количество интересов, властных группировок и различных «мафий», которым власть в Донецке совершенно не указ», — добавляет Губарев.

Второй выход из ситуации, который озвучил наш собеседник, полностью совпадает с тем выходом, который видит и глава республики Денис Пушилин — взятие Славянска. Но здесь очевидно, что в ближайшее время российская армия вряд ли это сделает, а значит, на основной канал «Северский Донец-Донбасс» дончанам рассчитывать вряд ли стоит. Вместе с тем, как заявил Пушилин, для стабилизации ситуации уже принято решение о расчистке русла реки Крынка. Местные СМИ сообщали, что за несколько часов работ, приток воды действительно увеличился, и места, куда она долгое время не поступала, начали наполняться. Впрочем, судя по комментариям местных жителей, они к этой информации отнеслись скептически.

«Это просто издевательство»

Жители Донецка решили не сидеть сложа руки в ожидании, пока местные власти решат проблему, а начали трубить о ней через все доступные ресурсы. Об этом уже написали популярные военкоры, например, Дмитрий Стешин и Юрий Котенок.

На днях в сети было размещено обращение жителей Донецка к президенту России Владимиру Путину. В нем люди перечисляют все то, с чем они вынуждены ежедневно сталкиваться из-за отсутствия стабильного водоснабжения. В том числе они поведали главе государства о качестве той воды, что иногда появляется в их кранах, а также о тарифах и нормах потребления.

«Особое возмущение вызывает норматив потребления, установленный для населения — 330 литров на человека в сутки. При этом официальный график подачи воды — с 17:00 до 21:00, то есть всего 4 часа в день. Каким образом человек должен набрать 330 литров за 4 часа — не объясняет никто. Это не просто нелепо — это издевательство», — говорится в обращении.

А еще — люди возмущены подходом чиновников на местах, которые, по их мнению, расставляют сомнительные приоритеты, когда впору вводить в республике режим ЧС.

«На этом фоне в городе продолжаются стройки жилых комплексов, укладка дорог, фонтаны, водные шоу — все это выглядит как насмешка над людьми, которые живут без воды и борются за выживание каждый день, — также сказано в обращении к Путину. — Более того, Донецкий металлургический завод официально объявил о планах увеличить выпуск стали до 50 000 тонн в месяц уже в текущем году. Это потребует дополнительных объемов воды — десятки тысяч кубометров ежемесячно, в то время как жителям ее не хватает даже для самых элементарных бытовых нужд».

Обращение жителей Донецка заканчивается словами: «Уважаемый Владимир Владимирович, здесь живут люди — граждане Российской Федерации. Мы не просто просим — мы кричим. Нас лишили самого базового — права на доступ к воде, и мы надеемся, что Вы услышите нас».

Военкор Котенок, комментируя это обращение, написал: «Люди восемь лет ждали включения в состав России, терпели украинские бомбежки, а по итогу ситуация хуже, чем была до СВО. Невообразимое скотство».

23 июля глава ДНР Денис Пушилин снова отчитывался о ситуации с водой. По его словам, «по прямому поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина» Москва направила в Донецк 50 дополнительных укомплектованных аварийных бригад для устранения порывов на трубопроводах: изношенные сети тоже серьезно сказываются на проблемах с водой. Кроме того, Пушилин сообщил, что Москва отправила на помощь Донецку 75 водовозов с водителями, которые будут работать в две смены.

При этом сам глава ДНР, судя по его прямым эфирам, и сам прекрасно понимает, что все принимаемые меры не способны решить проблему. Пушилин прямо и откровенно говорит жителям Донецка, что пока Славянск не перейдет под контроль России, полноценного водоснабжения ждать не стоит. Вода из Дона, вода в резервных водохранилищах, расчистка Крынки, водовозы — все это лишь полумеры. Да и сами дончане эти инициативы оценивают без всякий иллюзий, но все равно надеются на помощь от большой России.