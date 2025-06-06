Квота для приема участников СВО и членов их семей на бюджетные места в вузах в 2025 году составит 50 тысяч человек. Но остальным абитуриентам волноваться не следует, уверяют опрошенные RTVI эксперты: льготники, как и в прошлом году, не выберут квоту, а оставшиеся места передадут на общий конкурс. Эксперты также предупреждают, что более 30% поступивших, отчисляются за неуспеваемость уже после первого курса.

Рекордная квота про запас

В 2025 году Министерство науки и высшего образования выделило более 50 тыс. мест для поступающих по квоте для участников СВО и членов их семей. Это не менее 10% от общего числа бюджетников, заявил глава ведомства Валерий Фальков. Для сравнения, в 2024 году все российские вузы приняли по этой квоте около 15 тыс. человек, почти в три раза меньше, чем планируется в этом году.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объясняет RTVI, что такое количество мест под квоту обусловлено тем, чтобы поступить могли все желающие льготники. “Цифра взята явно с запасом, чтобы не возникало каких-то проблем, что есть обещанные льготы, а на кого-то не хватает места”, — говорит она.

Эксперт не рассчитывает на то, что все выделенные под квоту места будут заняты — для этого, по мнению Ирины Абанкиной, нет предпосылок. “Скорее всего, цифра [приема] максимум удвоится, но никак не утроится, потому что масштабного расширения числа тех, кто служит по контракту, чтобы увеличить число их семей, не произошло. Поэтому реалистично думать о двукратном увеличении — и то это может быть тоже с превышением”, — говорит она.

Остальным поступающим на бюджет не следует волноваться, что их места займут поступающие по квоте, считают опрошенные RTVI эксперты, так как невостребованные льготные места передадут в общий конкурс.

Хотя в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) фиксируют “увеличение количества звонков от этой категории абитуриентов”, но прогнозировать, каким будет поступление по квоте, не берутся.

“Планы по приему на обучение льготных категорий вряд ли будут реализованы в вузах на 100%, даже интересно будет посмотреть статистику 2024 года и сравнить ее со статистикой 2025 года”, — сказал RTVI ответственный секретарь Приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов.

В НИУ ВШЭ ожидают некоторого увеличения числа абитуриентов по квоте для участников СВО и членов их семей, но точные оценки дать не готовы.

“В связи с тем, что в этом году отдельная квота была расширена <…> и право поступления по ней получили также дети участников боевых действий на территории Российской Федерации, абитуриентов ожидается еще больше и, соответственно, количество занятых квотных мест также будет больше по сравнению с прошлым годом”, — пояснил RTVI директор Дирекции сопровождения отдельных категорий студентов НИУ ВШЭ Андрей Саак.

Бюджет — для инженеров и айтишников

Количество поступивших по квоте зависит от выбранной специализации. “Исходя из практики прошлых приемных кампаний, по наиболее востребованным специальностям часть абитуриентов может не пройти по конкурсу, а по наименее востребованным, места, наоборот, останутся не заполненными”, —объясняет Евгений Серочудинов.

Ирина Абанкина добавляет, что число бюджетных мест в региональных вузах увеличивается из года в год, особенно это касается инженерно-технических и IT-специальностей. Из этой тенденции выбиваются немногочисленные, в основном гуманитарные и социально-экономические специальности. По ее мнению, здесь проблема может возникнуть не из-за объема квот, а из-за планов ограничить количество платных мест в вузах по этим направлениям:

“Число ребят, которые выбирают обществознание [на ЕГЭ] уже более, чем в 20 раз превышает число тех, кто сдают физику с информатикой вместе взятые. Плюс сами экзамены ужесточили. Поэтому те, кто эти предметы не планировал сдавать, будут претендовать на социально-экономические и гуманитарные направления, и здесь конкурс будет довольно серьезный”.

При этом шансы на поступление и льготное обучение у участников СВО и членов их семей будут, даже если по каким-то причинам они не смогут поступить по квоте на выбранное направление. Вузы нередко сами идут навстречу и имеют собственные резервы, чтобы зачислять на льготных условиях поступающих по этой квоте, объясняет Ирина Абанкина. Все вузы дают собственные дополнительные льготы при поступлении этих ребят на платные места, соглашается Евгений Серочудинов.

В РАНХиГС, например, участники СВО и члены их семей в некоторых случаях могут получить стопроцентную скидку на обучение от вуза, также предусмотрены скидки на 50% и 30% от стоимости обучения. Программы обучения за счет средств университета существуют и в НИУ ВШЭ на всех образовательных программах, говорит Андрей Саак.

Вылетают 30%

Многие поступившие вне общего конкурса нередко испытывают трудности при обучении и сталкиваются с отчислением. Причем это касается не только участников СВО и членов их семей, но и поступающих по результатам олимпиад.

“Как только мы вводим льготу, мы понимаем, что по ней идут те ребята, которые по общему конкурсу бы не прошли. И нередко дети хотят поступить в очень сильные вузы на престижные программы, но учиться на них, как правило, очень трудно”, — говорит Ирина Абанкина.

Учитывая то, что бюджетные места преимущественно отдают инженерно-техническим специальностям, государство подталкивает абитуриентов поступать именно на эти направления. Однако результат неоднозначный: по словам Ирины Абанкиной, статистика отчислений очень высока:

“В целом мы имеем очень высокий отток по инженерным и техническим специальностям. Более 30% после первого-второго курса мы отчисляем, в том числе с бюджетных мест. То есть мы подталкиваем ребят в эти направления, но справиться с этими программами сложно. И для ребят из семей участников СВО такой отсев может быть выше, чем для тех, кто поступал по конкурсу, потому что ребята, которые шли по конкурсу, специально готовились, осваивали эти предметы, а главное — при подготовке к экзаменам формируется системный навык: умение учиться, умение достигать образовательных результатов”.

В этой ситуации нужно продолжать реформу высшего образования, отмечает Абанкина, чтобы те, кто отчисляется после прохождения части программы все-таки могли выйти на рынок труда или продолжить учиться на других направлениях. А для этого им нужно какое-то подтверждение, что они получили хотя бы часть знаний.

“Я надеюсь, что при разработке российской системы образования идея 2+2+2, которая предполагает гибкие траектории присуждения микростепеней после двух лет, поможет переориентироваться, перейти на другие направления подготовки, на другие факультеты в процессе обучения. Нужно создавать новые механизмы, какой-то пучок возможностей, чтобы уже полученное образование, даже если где-то произошел срыв, можно было завершить и выйти на рынок труда подготовленным специалистом”, — считает Ирина Абанкина.