Власти Казахстана озабочены стремительным обмелением Каспия, уровень которого находится на историческом минимуме. Особо тяжело приходится главным портам страны, в которых регулярно проводят работы по углублению дна. В Астане видят выход в сотрудничестве с Москвой, от которой бы хотели гарантий по минимальному стоку Волги, однако “России просто неоткуда эту воду взять”.

Чем обеспокоен Казахстан

«Начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент составляет минус 29,21 м, что является историческим минимумом», — заявил в парламенте Казахстана замминистра.водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

В результате падения уровня моря площадь его водной поверхности сократилась, в основном за счет мелководной северо-восточной части, омывающей берега Казахстана. Поэтому уже сейчас приходится проводить дноуглубительные работы в основных портах страны — Актау и Курыке.

«Именно казахстанская акватория стремительно мелеет, так как именно в районе Атырау море самое мелкое, и мы знаем прекрасно, что в течение 75 лет можем потерять эту акваторию, поскольку уже потеряли 185 см. Средний уровень отхода моря — 7 см в год. И тенденция эта уже около 20 лет продолжается. И вот уже буквально через 15 лет мы узнаем, что такое экологические мигранты», — предупреждает депутат парламента Казахстана Сергей Пономарев.

По оценке Министерства экологии и природных ресурсов страны, с 2006 года площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 31 тыс. кв. км. По данным экологического движения Save the Caspian Sea, при снижении на пять метров зона размножения каспийского тюленя сократится до 81%, 94% морских охраняемых территорий утратят актуальность. При снижении уровня воды на 10 метров будут утрачены до 45% летне-осенних нерестилищ осетровых рыб, порт Актау окажется в 89 км от воды. В случае критического падения уровня воды 37% площади Каспия может быть полностью утрачено (до 143000 км² водной поверхности), а экономические потери региона могут превысить $10 млрд в год.

Как менялся уровень Каспия

Для стабилизации уровня Каспийского моря необходимо стабильное ежегодное поступление 279 км³ воды, основной объем которой может обеспечить река Волга, утверждают в казахстанском министерстве водных ресурсов и ирригации. По его сведениям, с 1900 года по 2023 год уровень Каспия изменялся от минус 25,7 м БС (Балтийской системы высот, измеряемой по Кронштадтскому футштоку) в 1900 году до минус 29,01 м в 1977 году. То есть разница между максимальным и минимальным уровнем за наблюдаемый период составила более 3 метров.

В ведомстве отмечают, что, по прогнозам ученых, уже к 2030 году уровень моря может опуститься до минус 29,5 — 30,2 м, если все прикаспийские государства не объединят усилия.

Может ли Волга спасти Каспий

В Каспий впадает около 130 рек, но основной объем притока приходится на Волгу, которая обеспечивает более 80% или порядка 270-300 км3 воды в год. На Урал приходится 2,9%, Терек — 2,4 %, Куру — 5,1 %. В море также впадают Сулак, Самур и реки иранского побережья.

По расчетам казахстанского министерства, при текущем уровне испарения (334 км³/год) и осадков (55 км³/год) общий речной сток должен составлять не менее 279 км³/год. При этом вклад Волги должен быть не менее 270—275 км³/год. «В 2023 году он составил 207 км³, что на 60—65 км³ меньше необходимого. Это подчеркивает значимость как климатических факторов, так и водохозяйственной деятельности на стабильность уровня моря», — отметил Болат Бекнияз.

«Конечно же, для Казахстана это наиболее серьезная проблема, потому что при мелководье процесс обмеления, то есть уход берега от нынешней границы в море, ощущается гораздо сильнее. Это уже видно, что там очень серьезное изменение ландшафта, снижается серьезно возможность для использования морского транспорта», — рассказал RTVI заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, «проблема на самом деле очень и очень остро стоит перед Казахстаном, особенно с учетом планов развития морских перевозок, потому что этот вопрос серьезно заставляет вкладываться в дноуглубительные работы или использовать корабли не на полную мощность, с пониженным дедвейтом, чтобы исключить возможность посадки на мель».

С точки зрения казахстанских чиновников и экологов Волга является исключительно российской рекой в отличие от Урала, в котором сток и режим водопользования регулируется межправительственным соглашением между Россией и Казахстаном. Поэтому в Астане хотят добиться от Москвы создания совместной рабочей группы, которая занялась бы решением данного вопроса.

«Если будет такая рабочая группа по проблемам обмеления Каспийского моря, мы можем уже на правовой основе с ними работать по Волге. Мы знаем, что на реке целый каскад водохранилищ есть и ГЭС», — заявил Бекнияз.

По сути основным вопросом, который должна будет решить рабочая группа, это вопрос регулирования водостока Волги или получения гарантий от России по гарантированному минимальному стоку, рассказал на условиях анонимности RTVI казахстанский чиновник, знакомый с проблемой.

В свою очередь, Станислав Притчин в разговоре с RTVI отметил, что, по его мнению, такого рода запросы казахстанской стороны «избыточны»:

«Российская позиция всегда была такая, что Волга является российской рекой и она не трансграничная, она не подпадает под какие-то нормы. Исходя из юридических и физических условий мы не можем ожидать, что Россия готова на себя дополнительные обязательства брать. Российская Федерация с точки зрения водопользования на Каспии максимально открыта, статистика вся есть, она показывает, физически новых гидроэлектростанций нет».

Притчин добавил, что Россия со своей стороны на протяжении многих лет пытается решать вопрос со стоком. Он напомнил, что есть федеральный проект по оздоровлению Волги, ведутся масштабные работы “по дноуглублению, по расширению, снижению заилистости, по улучшению навигации”, на которые “тратятся огромные средства”.

По словам Притчина, «из заявления чиновника [Бекнияза] видно, что Казахстан хотел бы получить какие-то гарантии от России по стоку воды, в первую очередь со стороны Волги, но опять же, если в реке нет воды столько, сколько ее нужно, и сколько это было, условно говоря, 50 лет назад, 100 лет назад, то России просто неоткуда эту воду взять».

Илья Никитин