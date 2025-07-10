Впервые с 2004 года в России выплатили компенсацию на жилье, гарантированную потомкам жертв сталинских репрессий. 21,9 млн.рублей через суд получили четверо детей Ивана Панаетиди, высланного в Казахстан из Краснодарского края в 1942 году. История греческой семьи в СССР и хроника судебной тяжбы в современной России — в материале RTVI.

Решение Приморского суда Новороссийска утвердил Краснодарский краевой суд, рассказал RTVI юрист Иван Калгин, представляющий интересы истцов. «Сохраняется, конечно, возможность, для обжалования этого решения в кассационном и Верховном судах. Но я пока не знаю, будет ли эта возможность использоваться», — добавил он.

По словам Калгина, каждому реабилитированному выделили 5,5 млн рублей или около 21,9 млн рублей на четверых. Он отметил, что «это прецедентное дело и первая выплата в России после 2004 года».

В 2005 году Госдума приняла поправку в федеральный закон «О реабилитации жертв политических репрессий», которая обязывала региональные власти обеспечить их жильем. После этого, как писал «Коммерсантъ», «практически все российские регионы выставили невыполнимые для заявителей условия». В частности, закон Краснодарского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» требовал, чтобы реабилитированный не имел собственного жилья и был обеспечен жилплощадью меньше установленной нормы.

Для получения компенсации семье Панаетиди пришлось пройти через множество судебных процессов: в 2020 году они потребовали от администрации Северского района Краснодарского края поставить их в очередь на жилье, так как, по федеральному закону «О реабилитации жертв политических репрессий», их дети могут претендовать на возмещение ущерба и получение бесплатного жилья в том регионе, откуда были высланы их родители. Однако районные власти отказали семье Панаетиди в постановке на учет — после этого истцам пришлось оспаривать отказ в суде.

«Все отказы администрации Северского района были признаны незаконными. С горем пополам моих доверителей все же поставили на жилищный учет, — рассказал Калгин. — После этого я неоднократно запрашивал у местных органов власти, какой объем жилья был введен в эксплуатацию и понял, что льготные квартиры ждать очень долго. Поэтому мы решили воспользоваться заменой: вместо ожидания в очереди воспользовались правом на получение денежной компенсации на приобретение жилья».

Для того, чтобы получить денежную компенсацию, Панаетиди вновь пришлось судиться.

«Были судебные разбирательства против Министерства труда и соцразвития Краснодарского края, потому что они тоже по каким-то формальным признакам отказывали во включении в список на получение денежной выплаты. Сначала их наши документы не устроили, потом они нашли еще множество оснований для отказа», — пояснил Калгин.

В итоге истцов поддержал Верховный суд России, который обязал региональный минтруда перечислить денежную компенсацию из расчета 33 кв. метра жилья на каждого реабилитированного члена семьи. Однако в 2024 году министерство пересчитало сумму по новому нормативу — 18 кв. метров. В результате компенсация почти вдвое уменьшилась.

«Они посчитали, что три сестры и один брат являются членами одной семьи. И поэтому норматив нужно использовать не индивидуальный, а общий. То есть каждому выделить по 18 квадратов, но не в отдельной квартире, а в общем жилье, которое будет поделено на всех. Но это тоже незаконно», — пояснил адвокат.

Как понтийские греки оказались в Казахстане

В 1942 году Государственный комитет обороны СССР издал указ о депортации греков из районов, которым грозила фашистская оккупация. Советские власти рассматривали представителей этого народа как потенциально неблагонадежных, так как на их исторической родине во второй половине 1930-х была антикоммунистическая диктатура, а после оккупации нацистами в 1941 году создано марионеточное прогерманское правительство.

В результате 15-летний Иван Панаетиди и его мать были сосланы в Павлодарскую область Казахской ССР. Там же оказалась и 15-летняя Софья Тилькериди — будущая жена Ивана.

«Родителей и других ссыльных загрузили в товарные поезда, а потом просто выкинули в северном Казахстане. Там они какую-то землянку соорудили себе, перезимовали. А потом уже их отправили в село Лесное», — рассказала в разговоре с RTVI Анна Панаетиди, старшая дочь Софьи и Ивана. Там, по словам Анны, родители познакомились и получили статус ссыльных, согласно которому им запрещалось покидать территорию Урлютюбского спецпоселения. «Вскоре они поженились, а потом у них появились мы с сестрами и братом», — добавила Анна. Иван Панаетиди работал водителем при молочном хозяйстве, а Софья — заботилась о детях.

В 1956 году после осуждения Хрущевым культа личности Сталина и его репрессивной политики семья Панаетиди была реабилитирована и восстановлена в правах.

«После реабилитации мы могли уже уехать. Поэтому поехали к родственникам в Джамбул (8 января 1997 года город был переименован в Тараз — прим.ред), это Южный Казахстан. Хотели возвращаться на Кубань, но денег на это не было. Родители там и остались, в Джамбуле. После смерти отца, мать не захотела переезжать. А мы вернулись в Краснодарский край в 2001 году», — рассказала RTVI Анна Панаетиди.

Вскоре Анна, Елена, Надежда и Василий «разъехались» кто куда: Елена отправилась в Германию, Надежда вышла замуж и сейчас живет в Калуге, а Анна и Василий остались в Новороссийске. На получение компенсации за утраченное жилье никто, по словам Анны, не рассчитывал.

«Нас на борьбу сподвиг наш адвокат. Я вообще в это предприятие не верила. Знала, как это непросто. А адвокат сказал, что надо добиваться и стучаться во все двери. Пять лет он за нас боролся и выиграл. Для меня это был нонсенс», — рассказала Анна. По ее словам женщины, на полученные деньги она и ее родственники приобрели себе жилье в Новороссийске.