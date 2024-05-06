В начале февраля стало известно о том, что силовики провели обыски в офисе и у партнеров компании «Ритуал-Сервис», наполовину принадлежащей Олегу Шелягову — так называемому «ритуальному королю» и одному из фигурантов нашумевшего расследования Ивана Голунова. Как выяснил RTVI, Следственный комитет расследует уголовное дело, фигурантом которого является гендиректор «Ритуал-Сервиса» Денис Маршавин — его подозревают в налоговых махинациях на миллионы рублей. Кто такой Олег Шелягов и почему уголовное дело в отношении руководства его компании вызвало такой резонанс — в материале RTVI.

Проверки и уголовное дело

Осенью 2020 года в офис ЗАО «Ритуал-Сервис» нагрянули силовики. Оперативники несколько часов занимались выемкой документов и техники. Гендиректор компании Денис Маршавин тогда сказал РБК, что оперативные мероприятия проводятся «по заявлению некоего лица». На тот момент правоохранители работали в рамках доследственной проверки, которая длилась восемь месяцев.

Как рассказал RTVI совладелец «Ритуал-Сервис» Олег Шелягов, тогда были допрошены все руководители компании, которые имеют отношение к операционной деятельности, и компаний-контрагентов. «Я сам операционной деятельностью не занимаюсь ни в одной из своих компаний. Больше отвечаю за креатив», — на всякий случай уточнил Шелягов.

Когда проверка завершилась, сказал бизнесмен, «Ритуал-Сервису» даже вернули изъятое ранее оборудование. Но на этом все не закончилось. За проверкой силовиков последовала масштабная проверка со стороны налоговых органов, которая длилась целый год. Шелягов говорит, что спустя полгода состав проверяющих неожиданно сменился. После чего по результатам проверки налоговики предъявили выявленные нарушения на общую сумму в сотни миллионов рублей.

Как выяснил RTVI, налоговики убеждены, что ЗАО «Ритуал-Сервис» применило схему «незаконной налоговой минимизации путем вовлечения в формальные финансово-хозяйственные взаимоотношения подконтрольных индивидуальных предпринимателей, что привело к неправомерному увеличению расходов, уменьшающих доходы по налогу на прибыль организаций, и тем самым причинение ущерба бюджету».

В материалах проверки фигурирует 10 ИП. Налоговые органы считают, что договоры с ними заключались для одной лишь цели — экономии на налогах. Причем сами договоры исполнялись не ИП, а сотрудниками ЗАО «Ритуал-Сервис». В компании с этим не согласились и попробовали обжаловать результаты проверки сначала в ФНС, а после безуспешной попытки — отправились в арбитражный суд, который в свою очередь встал на сторону юристов ЗАО «Ритуал-Сервис» и признал результаты проверки и, как следствие, решение о привлечении руководства компании к ответственности — недействительными. В апелляции добиться успеха налоговой службе не удалось. Две последующие инстанции оставили решение Арбитражного суда Москвы в силе.

Тогда налоговики пошли другим путем и обратились с заявлением в Следственный комитет. А 8 февраля 2024 года в офис «Ритуал-Сервиса» снова нагрянули силовики. На этот раз не в рамках проверки, а в рамках расследования уголовного дела, как уточнил RTVI Шелягов, возбужденного в отношении гендиректора компании Дениса Маршавина. Также факт возбуждения дела подтверждается материалами арбитражного суда, где имеются сведения о его возбуждении (имеются в распоряжении RTVI).

Шелягов говорит, что в один день силовики выехали сразу по 15 адресам. Телеграм-канал «Похоронный траст» писал, что все топ-менеджеры группы «Ритуал.ру» в этот момент находились за пределами России. Шелягов это категорически отрицает.

«Никто не был в бегах, — рассказал он корреспонденту RTVI в своем офисе, где в том числе проводились оперативные мероприятия. — Они [топ-менеджеры] были в стране. Но находились в отпуске. Условно говоря, катались на лыжах на одном из российских курортов».

Шелягов заверил, что директор Денис Маршавин явился к следователю сразу по приезду из отпуска. «У него нет никакой меры пресечения. Явился сразу с адвокатом», — уточнил бизнесмен и выразил надежду, что в итоге все обойдется и защите удастся доказать отсутствие какого-либо криминала. RTVI направил запросы в ГУ МВД по Москве и столичное ГСУ СК России. Маршавин на вопросы RTVI не ответил.

В образе Феликса Юсупова

Светская дива Виктория Шелягова познакомилась со своим будущим супругом в 2005 году на презентации вип-домов в поселке Комарово под Петербургом, которую проводил будущий глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В 2017 году журнал Tatler писал о грандиозной вечеринке по случаю десятилетия свадьбы Олега и Виктории Шеляговых. Мероприятие было организовано в стиле «национальный русский китч». Гости были разодеты в старинные русские наряды. На голове Виктории возвышался огромный белый кокошник как у княгини Елизаветы Федоровны, а ее супруг облачился в красно-золотой кафтан, подражая аристократу времен Российской империи Феликсу Юсупову, вошедшему в историю тем, что принимал участие в убийстве Распутина.

«Когда гости (немного, всего 58 человек) вошли в темную трапезную, там резко включили свет — и разом заиграли 15 балалаечников в красных сатиновых рубашках. Честная компания ела блины с икрой и пирожки. Пила водку с мороженой брусникой. Танцевала «Камаринскую». Говорила тосты, проникновенные до слез», — описывал царящее действо Tatler. Проходило оно в резиденции князя Владимира в Санкт-Петербурге.

«Мы русские люди. Мы любим гулять», — сказал Шелягов, комментируя торжество по случаю десятилетия со дня свадьбы с Викторией.

В беседе с RTVI он отметил, что вечеринка не была затратной: «расходы копеечные по сравнению с антуражем». Резиденцию князя Владимира владельцы (там располагается Дом ученых), по его словам, предоставили бесплатно, так как находятся в хороших отношениях с Викторией, а на самом мероприятии чете Шеляговых, по словам бизнесмена, пришлось даже отказаться от закусок на собственном столе, чтобы накормить гостей. Что до образа Феликса Юсупова, то, как заверяет Шелягов, это была не его идея, а супруги. «Надень, говорит, для антуража. Ну я и надел», — сказал бизнесмен.

На следующий день, то есть за шесть лет до almost naked вечеринки Насти Ивлеевой, на телеканале «Россия 24» вышел сюжет о вечеринке Шеляговых. Он был показан на контрасте с другим событием — в тот же день в Донбассе, в еще не признанной на тот момент ДНР, писатель Захар Прилепин обвенчался со своей супругой Марией. В кадре церковь, военная форма, боевые товарищи Прилепина вокруг. Затем ракурс смещается на резиденцию князя Владимира, где царит веселье и восторг, а ведущий заканчивает сюжет словами о том, что празднество закончилось только в четыре утра: «Говорят, даже на столах танцевали». Олег Шелягов в беседе с RTVI вспоминает этот эпизод так: «И всему населению кажется, что я говно жирующее, а вот — героическая личность».

К прозвищу «ритуальный король», которое дали ему журналисты, Шелягов относится спокойно: «Все, кроме некролога, — это реклама».

В 2019 году Шелягов посетил свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Сравнивая ее со своим мероприятием, он, имея в виду Собчак и Богомолова, скромно сказал: «фигуры помасштабнее». В поздравительной открытке Шелягов написал молодоженам: «И только смерть разлучит вас. Группа ritual.ru».

Светский обозреватель Леван Тодуа говорит RTVI, что Олег и Виктория Шелягова в светской тусовке не белые вороны, а абсолютно свои люди. «Они появляются на всех светских мероприятиях. Виктория является своей в высших кругах, общается с актерами и артистами, дружна с Филиппом Киркоровым, с хорошим вкусом, но не пошлая, она появляется в глянцевых изданиях. Ведь что такое светская тусовка — это состоятельные люди, которые могут позволить себе дорогую одежду, дорогой курорт, выглядеть хорошо, имеют вкус. А главное — люди в тусовке имеют этику и культуру светской жизни. Все это у Шеляговых, несомненно, есть», — сказал Тодуа. При этом, добавил он, они не так сильно афишируют себя в свете как некоторые другие светские пары. Причина, по мнению Тодуа, в том, что супруг Виктории — человек из бизнеса, тем более специфического. Но это не должно вводить в заблуждение относительно их места в свете, считает Тодуа.

От морского офицера до банкира

Олег Шелягов родился в 1967 году в Ленинграде. В 80-х закончил школу и поступил в Высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе. Его он закончил по специальности «Вооружение кораблей».

«Как профессиональный военно-морской офицер, минер по образованию, служил на Северном флоте», — рассказывал Шелягов в интервью на телеканале «Царьград» Дмитрию Румянцеву по прозвищу «Честный Фрэнк». Румянцев — один из лидеров фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors. Спустя три года, после начала военной операции на Украине, Фрэнк будет брать интервью у фанатов, которые отправились на передовую, а затем и сам станет пресс-секретарем околофутбольного разведотряда «Москва», сформированного из столичных ультрас на базе 106-й дивизии ВДВ.

В интервью Румянцеву Шелягов поведал, что он офицер в третьем поколении. Дед будущего «похоронного короля» служил контр-адмиралом ВМФ СССР, а отец — капитаном I ранга. «Первая получка у меня была 250 рублей. Это были большие деньги для того времени. Еще 250 рублей дали подъемные», — рассказывал о своей молодости Шелягов. Но на что их потратил, он уже не помнит.

В 90-х офицер Шелягов ушел на гражданку, как он сам выражался, «по стечению обстоятельств». Получил диплом юриста в Питере и начал работать в банковском секторе. В начале нулевых он был совладельцем и членом правления Глобэксбанка, затем занимал руководящие должности в ООО «КИТ Финанс — Холдинговая компания», ПАО «КИТ Финанс — Инвестиционный банк». В десятых поработал в ПАО «ТрансКредитБанк». Затем, по приглашению своего «хорошего товарища», Юрия Новожилова, перешедшего на работу в РЖД, согласился возглавить один из активов компании — с 2013 года он стал генеральным директором ЗАО «Военно-Мемориальная компания» (ВМК), которое занимается открытием и обслуживанием исторических военных захоронений.

«Ну как? Военное — а ты служил. Закончил университет МВД. Это все равно связано с правоохранительными органами. Ты прошел 90-е в Питере. А это во всех регионах такая специфичная история. Ну вот, говорит, и все. У нас нет больше такого подготовленного кадра», — так, по словам Шелягова, его товарищ аргументировал необходимость возглавить ЗАО.

«Я нашел сферу, где я точно номер один»

«Это абсолютно не было моим выбором», — рассказывал о своем попадании в похоронный бизнес Олег Шелягов в 2020 году на ютьюб-канале «Света вокруг света».

Как писал в 2019 году журналист Иван Голунов в своем нашумевшем расследовании, посвященном рынку ритуальных услуг в Москве, в 1993 году московские власти учредили агентство «Ритуал-Сервис», которое должно было заниматься организацией коммерческих похорон. В 2016 году 50% акций этой компании выкупил Олег Шелягов и решил делать ритуальный бизнес по-новому. «Мы взяли старую московскую компанию, которая была в убытках и быстро ее переупаковали», — рассказывал об этом периоде сам Шелягов. По его словам, ему было интересно, почему все отрасли бизнеса в России «ушли в ХХI век, а эта остается в ХIX». «Я мог продолжать работать в банковской сфере. Но заменить [главу Сбера] Грефа или [главу ВТБ] Костина, — то есть стать номером один, а мы считаем, что они №1, — практически невозможно. Но зато я нашел сферу, где я точно номер один в этой стране», — рассказывал в интервью Шелягов.

Операционный директор компании «Ритуал-сервис» Валерий Пильников в материале Голунова объяснял, что за два года с момента покупки Шеляговым доли в компании, количество заказов у нее выросло с 20 до 1200 в месяц. Пильников сказал, что новый менеджмент отказался от практики покупки информации об умерших, что являлось и является довольно распространенной практикой на ритуальном рынке. Вместо этого ставка была сделана на продвижение в интернете, рекламу в районных газетах и листовки в почтовых ящиках. Для похоронных агентов компания разработала специальную цифровую платформу вроде той, что сделало «Яндекс.Такси» для водителей, писал Голунов.

Олег Шелягов рассказал RTVI, что хотя с самим «Яндексом» и Сбером договориться об интеграции в их сервисы так и не удалось («не захотели касаться темы смерти»), на сайте группы «Ритуал.Ру» все устроено примерно так же: вместо вызова такси клиент ищет ритуального агента, а компания отрабатывает заявку.

В своих интервью Шелягов любит акцентировать на этом внимание: рынок заполонен компаниями, которые покупают информацию об умерших. И виноваты не только они, но и те кто торгуют этими данными — морги, нечистые на руку работники департаментов здравоохранения и прочие. Сам же Шелягов хочет, чтобы тема смерти и скорби перестала быть табуированной. Он предпочитает снимать социальные, как он их называет, ролики. В этом ему помогает в том числе супруга. Например, она проводила фотосессию на Введенском кладбище в Москве, а также записывала сторис, где на фоне гробов в ритуальном зале идет в кабинет своего мужа. Впрочем, в интервью 2020 года Шелягов сетовал, что на федеральные каналы со своей «социалкой» ему пробиться не удается. Зато — удалось пробиться в кино. Как писал телеграм-канал «Похоронный траст», реклама группы «Ритуал.Ру» появляется в сериале Александра Незлобина «Конец Света», вышедшего на платформе «Кинопоиск» в 2022 году.

«На экранах появляется ритуальный агент в фирменном жилете Ritual.ru (два крупных плана на логотип, согласно прайс-листу), который в процессе убеждения клиента произносит аргумент, о котором мечтает каждый русский похоронщик: «На кладбищах хоронят только в сертифицированных гробиках, а их продает только наша сеть», — описывал сцену из сериала о пришествии Люцифера в столичный район Чертаново «Похоронный траст».

Впрочем, игроки ритуального рынка хотя и соглашаются с тем, что компания Шелягова не была замечена за той же покупкой информации об умерших, но некоторыми преимуществами, свойственными фирмам с госучастием, все же не брезгует. «Люди у нас привыкли доверять государственным структурам. Многие компании, и компания Олега не исключение, стараются определенным образом быть похожими на компанию, вокруг которой создано позитивное пространство», — объясняет RTVI Илья Болтунов, глава ритуальной компании «Журавли» и автор телеграм-канала «Журавли уносят», посвященного похоронной сфере.

«Если мы посмотрим сайт группы «Ритуал.ру», то мы увидим отсылки к правительству Москвы, указание на то, что это имеет отношение к государству и все это здорово и круто. По моему мнению, это просто вводит в заблуждение жителей и, я считаю, это неприемлемо. Это такая хамелеоновская штука», — говорит Болтунов.

Автор телеграм-канала «Похоронный траст» Иван Голунов говорит: «Шелягов — активный пиарщик, но это никак не помогает его похоронному бизнесу». В качестве аргумента Голунов напоминает, что до «Ритуала.Ру» Шелягов был директором «Военно-мемориальной компании». «Огромной структуры с офисами по всей стране, у которой было эксклюзивное право на организацию похорон военных. Но после гендиректорства Шелягова компания обанкротилась», — сказал Голунов.

По данным СПАРК, с именем Олега Шелягова связаны два АО «ВМК», но зарегистрированные по разному адресу. Одно из них, появившееся в 1997 году, действительно обанкротилось в 2019 году и было ликвидировано. Второе, появившееся в 2017 году, предшествующие 2023-му четыре года в финансовой отчетности демонстрировало убытки. В 2019 году — 547 тыс. рублей, в 2020-м — 356 тыс. рублей, в 2021 году — 304 тыс. рублей, в 2022-м — 291 тыс. рублей. В 2023 году АО показало чистую прибыль в сумме 5 тыс. рублей. «В отчетном году компания была «фундаментально» убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал», — говорится в отчете СПАРК. Чистые активы АО «ВМК» на 2023 год составляли минус 1,14 млн рублей.

Дело Голунова

В июне 2019 года Голунова, который тогда еще работал журналистом «Медузы»*, задержали в Москве по подозрению в торговле наркотиками. Наркотики ему подкинули полицейские Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Игорь Ляховец. Однако пока СМИ не подняли шумиху (в какой-то момент сразу три российских газеты — «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» — вышли с обложками, посвященными Голунову), журналист находился под стражей. Сфабрикованное дело появилось как раз в тот момент, когда готовилось к публикации большое расследование Голунова, посвященное похоронному бизнесу.

В суде, где журналисту избирали меру пресечения, он обмолвился, что заказчиками его преследования могли быть люди из московского ГБУ «Ритуал» (ей принадлежит 50% ЗАО «Ритуал-Сервис»). Многие тогда предположили, что речь идет именно об Олеге Шелягове, вспомнив заодно, что сам тот был одним из героев расследования Голунова, вышедшего годом ранее. Бизнесмену пришлось оправдываться в эфире телеканала «Дождь»*. Там он заявил, что нового расследования журналиста на тот момент еще никто не видел, а первое, где фигурировал Шелягов, его интересов не задевало. Хотя в том же интервью «похоронный король» и сам был не прочь активно согласиться с тем, что вся эта история с журналистом напоминает заказ.

Дело в отношении Голунова в итоге прекратили. А полицейских, подбросивших ему наркотики, отправили за решетку.

В 2019 году, вспоминая эту историю в интервью на «Царьграде» и отвечая на вопрос, были ли он все-таки заказчиком преследования журналиста или нет, Шелягов ответил:

«Знаете, я старенький. Я из прошлой жизни. Я все-таки из Питера. Если бы мне какой-то журналист мешал, но на миллион долларов подкидывать каких-то наркотиков. Зачем такая сложная история? Два наркомана, 10 тысяч рублей, в подъезде — поломанные руки, и человек больше никогда не пишет».

Экспансия в регионы

Примерно в то же время, когда Шелягов купил половину «Ритуал-сервиса», он создал полностью принадлежащую ему компанию «Ритуал.ру». Отличить, что есть что — сложно. Например, на сайте ritual.ru прямо сказано, что это и есть ЗАО «Ритуaл-Сeрвис». В СМИ империю Шелягова зачастую называют просто ГК Ritual.ru. Именно эта группа и провела своеобразную экспансию в регионы. Сам Шелягов говорит, что для этого были созданы все условия.

«Система, которая создана с точки зрения распределения заказов, рекламная система привлечения заказов, позволяет мультиплицировать бизнес. В офисе в Москве, я могу получить заказчика на Сахалине и там назначить исполнение заказа. Мне не надо для этого делать отдельные колл-центры на Сахалине. Это как Яндекс.Такси. Везде, где мы присутствуем, мы видим онлайн весь процесс — от заявки до исполнения заказа», — объяснил RTVI Шелягов.

Позаботился бизнесмен и о медиасопровождении. Для того, чтобы рекламировать свои услуги и доносить позицию он приобрел две газеты — «МК Нижний Новгород» и «МК Иваново».

Сегодня «Ритуал.Ру» присутствует в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле. Кроме того, по словам Шелягова, еще «в восьми-девяти регионах» у него есть партнеры, которым компания скидывает заказы, те исполняют, а московский офис — контролирует. По данным сервиса «Спарк», ООО «Ритуал-НН» (в Нижнем Новгороде) три года подряд показывает убытки. Питерское ООО «Ритуал.Ру» с убытков в 2021 году в 42 тыс. рублей в 2022 году увеличило их до 19,4 млн рублей, в 2023 году убытки составили 12,9 млн рублей.

Голунов в беседе с RTVI оценил экспансию Шелягова в регионы довольно пессимистично. «Региональная экспансия, которую объявлял Ritual.ru в 2019 году, провалилась», — сказал он. Сам Шелягов дает более оптимистичные оценки: «Перспективу в регионах мы видим, и будем дальше расширяться».

Тем более что одними кладбищами дело не ограничивается. Олег Шелягов не прочь построить в каком-нибудь регионе и крематорий. Правда, идея пока буксует. Так, например, в 2023 году СМИ писали о намерении «Ритуал.Ру» инвестировать в строительство такого объекта в Казани. Для этого даже было учреждено ООО «Казанский крематорий», куда в качестве участника вошла группа «Ритуал.Ру», но уже спустя несколько месяцев Шелягов поспешил с этим проектом распрощаться. Говорит, что вышла неприятная ситуация с одним из соучредителей.

«Перепроверили, оказалось, что во-первых, человек был судимый, сменивший при этом фамилию и имя, и ничего не сказавший. Во-вторых, судимый по очень неприятной статье», — рассказал Шелягов RTVI. Кроме того, добавил он, и власти Казани сообщили, что решили строить крематорий самостоятельно, без помощи частного инвестора. RTVI направил запрос в правительство Татарстана.

Еще одна возможность строительства крематория подвернулась в Иркутской области. Шелягов говорит, что местные СМИ, впрочем, поспешили объявить об этом во всеуслышание. Пока, заверил он, все находится на стадии обсуждения. В правительстве Иркутской области RTVI эту информацию подтвердили, уточнив, что пока никаких соглашений с Шеляговым не подписано. “Инвестор сообщил, что сейчас ведется структурирование проекта, в том числе разработка проектно-сметной документации. Документально подтвержденных договоренностей (соглашений) между правительством Иркутской области и структурами Олега Шелягова о строительстве крематория нет”, — сообщила руководитель пресс-службы иркутского губернатора Оксана Константинова.

С начала нулевых в политике

В регионах Олег Шелягов известен не только как ритуальщик. В 2017 году он неожиданно для многих избрался депутатом в городке Перевоз Нижегородской области. По его словам, с таким предложением к нему обратился его нижегородский товарищ. В интервью на «Царьграде» Шелягов, сказал, что хотел разобраться «как в муниципалитете изнутри это работает». Под этим он имел в виду ритуальный бизнес. В это время в регионе были довыборы. Шелягов принял в них участие и победил. Правда, за весь депутатский срок в Перевозе он бывал редко. Зато, объяснил он RTVI, там у него работала личная приемная. Поэтому он был в курсе всего, что там происходит и направлял, с его слов, множество запросов и заявлений по различным проблемам, на которые жаловались жители, во все инстанции. Местный прокурор, говорит Шелягов, устав от заявлений, даже как-то попросил его обращаться напрямую к нему — устно.

«Москва же — это одна жизнь, Петербург другая, вся страна — третья». Так «похоронный король» описал устройство России с позиции муниципального депутата.

Но на самом деле опыт участия в политике у Шелягова появился гораздо раньше 2017 года. Впервые он баллотировался в депутаты еще на заре нулевых, когда жил в Санкт-Петербурге. В 2000-м году он пытался избраться в Госдуму во Всеволожске. И проиграл журналисту Александру Невзорову**. «Юношеский максимализм тогда мне не позволял понять сразу, что тягаться бессмысленно», — прокомментировал он этот эпизод своей биографии RTVI.

Затем какое-то время Шелягов возглавлял отделение Ленинградского областного фонда партии «Единство», ставшей предтечей будущей «Единой России». «Федеральный фонд тогда возглавлял Андрей Воробьев, который сейчас губернатор Московской области, — рассказал Шелягов. — Более-менее успешно работали. Но когда это стало переупаковываться в «Единую Россию», я не нашел в себе энергии и желания продолжать эту деятельность. К тому же я уже активно работал в банковской сфере, и мне было неинтересно совмещать». В ранних интервью Шелягов говорил, что в «Единой России» у него много друзей, но он «искренне не считает» ее партией, ведь «партия за все хорошее — это не партия».

В 2021 году Шелягов вновь оказался в политике. Тогда он возглавил на выборах в Госдуму федеральный список «Партии пенсионеров». RTVI бизнесмен заявил, что заняться делами партии его попросили. Но не говорит — кто. «На мой удивленный вопрос, точно ли они знают чем я занимаюсь, — сказал «ритуальный король», — мне ответили, что ты хорошо знаешь эту категорию граждан, да и сам уже не очень юн и к ней подходишь». На выборах в Госдуму он вошел в федеральный список партии по Северо-Западному округу.

По словам Шелягова, в это время в Ивановской области, где к тому моменту обосновалась супруга бизнесмена, пошел слух, что после выборов он может быть назначен в Совет Федерации якобы от этого региона. Бизнесмен говорит, что от этой вести напряглись в блоке внутренней политики Ивановской области, а его самого пригласил на встречу глава региона и спросил — правда ли у бизнесмена есть планы насчет Совфеда? «Вы бы как глава региона о планах узнали бы первым. Так что давайте забудем об этом как о страшном сне», — пересказал тот разговор Шелягов. В Госдуму в результате он так и не избрался.

Больше, сказал Шелягов RTVI, к этой партии он не имеет никакого отношения. О самой партии бизнесмен сказал: «Как партийный институт она имеет большую перспективу, но, конечно, требует смены лидера». По словам бизнесмена, эту позицию он озвучивал публично.

Лидер «Партии пенсионеров» Владимир Бураков в беседе с RTVI подтвердил, что Шелягов больше не имеет к ней никакого отношения. «Он вышел из партии. Причиной стало нежелание работать», — сказал он. Бураков отметил, что не слышал, чтобы публично Шелягов призывал к смене руководства партии. «Может, в каких-то своих источниках это делал. Ну, он вообще своеобразный человек, поэтому что тут говорить», — добавил Бураков.

Голунов участие Шелягова в деятельности «Партии пенсионеров» и подобную активность называет политикой в кавычках.

«Эти партии уже давно не являются актором политической жизни страны. Думаю, тут тоже был акцент на PR. «Гробовщик возглавил Партию пенсионеров» — как минимум веселые заголовки. Ничего больше про эту партию и изменения ее программы широкая общественность не знает», — уверен Голунов.

По словам Шелягова, смысла идти в Госдуму на выборах в 2026 году он для себя не видит. Апеллирует к возрасту и отсутствию смысла. Но тут же делает оговорку: «Мы, конечно, никогда не зарекаемся». Бизнесмен заверяет, что не видит свою жизнь за пределами России. «Поэтому, если предложат, может быть, и соглашусь», — тут же добавляет он.

Апартаменты на Сейшелах и домики в деревне

«У Шелягова очевидно есть задача быть всегда на виду и быть обсуждаемым персонажем. Как он это дальше монетизирует мы не знаем, но точно не через похоронный бизнес», — говорит в беседе с RTVI Иван Голунов.

В 2023 году сеть облетели снимки шикарного Rolls-Royce, за рулем которого можно было рассмотреть мужчину, похожего на Олега Шелягова. СМИ и телеграм-каналы быстро выяснили, что автомобиль зарегистрирован на ЗАО «Ритуал-Сервис» и справедливо задались вопросом — не жирно ли будет покупать такое авто за счет наполовину государственной компании.

Доподлинно о доходах Шелягова ничего не известно. На вопрос RTVI, состоятельный ли он человек, бизнесмен отвечает: «Я состоявшийся человек. Это точно».

Из деклараций, которые он публиковал, когда избирался в депутаты в Нижегородской области, следует, что весь его годовой доход в 2020 году составил чуть больше 4,1 млн рублей. Супруга в том же году задекларировала почти 2 млн рублей. Из декларации следовало, что на двоих у них две квартиры площадью по 70 квадратов и Mercedes-Benz S-Class 300. В 2021 году доход Олега Шелягова составил 6,7 млн рублей, супруги — 2,3 млн рублей. Все те же две квартиры и мерседес.

Не так давно в своем инстаграме*** Виктория Шелягова опубликовала ролик, в котором рассказала, как планирует кататься по селу (в селе Холуй Ивановской области у нее имеется недвижимость) на «буханке», которую она мило назвала «крокодильчиком». Телеграм-канал «Похоронный траст» сразу же обратил внимание на номерные знаки авто и пробил их по базам. Выяснилось, что раньше они стояли на том самом роскошном Rolls-Royce Ghost стоимостью минимум 55 млн рублей. «Похоронный траст» писал, что это не единственные люксовые автомобили, которые покупались за счет полугосударственной компании. Были еще BMW 730LD XDrive и микроавтобус Mercedes-Benz V-Class 250 d AT 4MATIC.

«Интересно узнать, как на совете директоров «Ритуал-сервиса» Олег Шелягов объяснял мэрии Москвы срочную необходимость приобретения госкомпанией люксовых авто? Элемент благоустройства? Повышением туристической привлекательности города? Производственной необходимостью похоронщиков?», — задавался вопросом «Похоронный траст».

Сам Шелягов в 2019 году заявлял, что никаких баснословных денег на ритуальном рынке он не зарабатывает. Дескать, вся прибыль ЗАО «Ритуал-сервис» направляется «дальше на развитие». А сам он стал обеспеченным человеком еще до того, как пришел на этот рынок. «У меня есть зарплата, но вы не забывайте все-таки, что я 20 лет работал в банковской системе. Если вы поднимете мои декларации за 2012, 2013, 2015 год, без ложной скромности скажу, это десятки миллионов рублей», — говорил Шелягов.

В разговоре с RTVI он признает, что Rolls-Royce и BMW действительно были оформлены на «Ритуал-Сервис». «BMW — мой служебный транспорт, Rolls-Royce был куплен больше как представительская машина», — говорит Шелягов. По его словам, спустя год он был продан «по коммерческой цене», а «Ритуал-Сервис» получил свои деньги. «На сегодня ни одного транспортного средства, имеющего отношение к совместной компании у нас нет. Они проданы за нормальную коммерческую цену», — сказал бизнесмен.

В одном из интервью Шелягов делился впечатлениями о своем первом отпуске. «Наше первое посещение Сейшельских островов — это было ну что-то такое, сносящее крышу», — вспоминал бизнесмен. Позже его супруга Виктория рассказала, что именно на Сейшелах ее супруг купил собственную недвижимость. Виктория с сожалением отмечала: «Пришлось, потому что на Сейшелах очень мало крутых отелей». Олег Шелягов говорит, что речь не идет об особняке. «Это не дом, а апартаменты. Давайте будем скромнее. У нас весьма скромные апартаменты, чуть больше 200 квадратных метров. Куплены они были еще в 2008 году, в банковские времена», — говорит он RTVI.

Виктория Шелягова также владеет двумя домами в Холуе. Ее супруг и тут вступается: «Самый большой дом 60 квадратных метров. Который поменьше 30. А звучит, как будто она помещица в поселке, все там скупила». В этих домах Виктория Шелягова организовала свою «Холуйскую строчевышевальную артель», которая занимается «производством изделий народных художественных промыслов». Назвать это дело успешным сложно, по итогам 2022 года убытки составили чуть больше 800 тыс. рублей.

Кроме того, в конце 2023 года Виктория Шелягова стала президентом некоего АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» с офисом на Петровке в Москве. «У нас проекты, мы содействуем с Кыргызстаном», — обозначили свою миссию в организации на вопрос RTVI. В сети удалось найти лишь одно упоминание об этом АНО. В мае 2023 года организация поучаствовала в награждении футболистов по итогам турнира на Кубок президента Кыргызской Республики, который прошел в Москве. На сайте МИД республики указано, что АНО оказывало в проведении турнира «активную поддержку». На вопросы RTVI Шелягова не ответила.

К 2021 году бизнес ЗАО «Ритуал-сервис» и группы «Ритуал.ру» шел в гору. В 2019 и 2020 годах выручка ЗАО переваливала сумму в 1 млрд рублей. В 2021 году — свыше 800 млн рублей. Чистая прибыль тоже составляла миллионы. Однако в 2022 году ООО «Ритуал.Ру» отчиталось об убытках в 14,7 млн рублей. 2023 год тоже стал убыточным. Выручка упала с 218,5 млн рублей до 151,5 млн рублей, убытки же составили 126 тыс. рублей. ЗАО “Ритуал-Сервис” в 2022 и 2023 годах сработал с убытками в 5,1 и 8,6 млн рублей соответственно.

«Похоронный бизнес Олега Шелягова никогда не был №1 в стране не по одному из показателей, — говорит RTVI Иван Голунов. — Я в телеграм-канале «Похоронный траст» составлял рейтинг крупнейших похоронщиков России по выручке, там Шелягов занимает 8-е место за 2022 год. При этом в 2021 году он занимал 4-е место».

Сам Олег Шелягов говорит: «Ничего страшного. Я не за рейтинг бьюсь. Я себя считаю номером один среди тех, кто начал что-то менять». Однако сложности с ведением бизнеса он все-таки признает. А в качестве причины называет три года проверок, разбирательств, судов, допросов и вот теперь — уголовного дела.

«Примут же закон о смертной казни»

Шелягов говорит, что существенную часть бюджета группы «Ритуал.ру» уже три года приходится тратить на услуги юристов. О том, что или кто может быть триггером для проверок, Шелягов предпочитает не строить догадок. При этом в качестве еще одной причины, негативно сказавшейся на выход в убытки, называет «агрессивное ведение бизнеса» со стороны ГБУ «Ритуал». Эта компания долгое время занималась кладбищами, а в последние несколько лет, как считает Шелягов, увидев успех его компании, тоже решила заняться услугами. Возник конфликт интересов, и тогда правительство Москвы приняло решение передать 50% акций в ЗАО «Ритуал-Сервис», которыми владел ГБУ «Ритуал» в управление ГУП «М.Прогресс». ГБУ «Ритуал» же стал прямым конкурентом группы Шелягова.

На прямой вопрос, не думает ли он, что именно это предприятие могло инициировать проверки, бизнесмен говорит уклончиво: «Мозг ведь для того, чтобы думать. Мы думаем о многом». RTVI отправил запрос в ГБУ «Ритуал».

С Олегом Шеляговым корреспондент RTVI встречался в его московском офисе. На первом этаже там расположены два зала с гробами. Тот, что справа — с гробами подороже. В центре стоит гроб, покрытый бриллиантами, стоимостью 1 млн рублей. Вокруг — по 800, 900 тысяч рублей. В зале слева гробы для «простолюдинов» по цене существенно ниже.

В кабинете у Шелягова имеется несколько бюстов в человеческий рост. Во время разговора об обысках в этом самом помещении и трех годах проверок, взгляд невольно падает на два из них — Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского.

Шелягов улыбается. «Вы не подумайте, это не пристрастия», — говорит он и объясняет, что бюсты дарит ему товарищ. В конце концов, добавляет бизнесмен, «здесь же и Горький с нами». И действительно, в углу стоит бюст писателя, написавшего повесть «На дне», но чуть меньше по размерам.

Шелягов же говорит: «Хотелось бы завершить все эти перипетии. И освободившись от бремени по-другому систематизировать все наши ошибки и промахи. И подготовить площадку для роста в 2025 году. Как говорится, вперед, с открытым забралом».

Уже на улице, закуривая сигарету, Олег Шелягов позволяет себе порассуждать о текущих новостях. Он задумчиво смотрит куда-то поверх построек впереди и говорит: «Да, а ведь примут же сейчас закон о смертной казни».

“ признаны в России нежелательными организациями и иноагентами

** включен в реестр иноагентов Минюста России

*** принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

Денис Волин