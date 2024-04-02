Новый виток противостояния маркетплейса Ozon и владельцев пунктов выдачи закончился подачей жалобы в ФАС. Причина конфликта — в том, что маркетплейс ввел сервисный сбор, который, по словам предпринимателей, лишает их дохода и мешает вкладываться в развитие бизнеса. Опрошенные RTVI эксперты полагают, что из-за нового сбора владельцы ПВЗ могут уменьшить зарплаты сотрудников, что приведет к росту случаев воровства и подмены товаров.

Первые сообщения о том, что Ozon вводит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи, появились 14 марта. Маркетплейс сообщил, что сумма сбора будет зависеть от оборота пункта, трат на аренду и плотности населения в городе, где находится ПВЗ. Из-за новых правил у 200 предпринимателей (то есть у 1% партнеров) выручка от оборота должна была снизиться с 5% до 3%, еще у 1800 бизнесменов (9%) будет в районе 3-5%, сообщали в маркетплейсе. Вырученные деньги Ozon планировал направлять на развитие сети ПВЗ — в частности, в привлечение новых клиентов, а также на инфраструктурное развитие.

Партнеры Ozon с такими изменениями не согласились. Baza сообщила, что десятки предпринимателей пригрозили закрыть пункты выдачи. В Ozon эту информацию опровергли, издание Forbes писало о том, что участники протестов лишь «создавали видимость для СМИ» и к крайним мерам не прибегали. К делу подключилась Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). 14 марта она начала начала собирать информацию о том, чего для владельцев ПВЗ будет стоить сервисный сбор. Впоследствии ассоциация отчиталась о том, что потери предпринимателей могут достигать 40%.

27 марта прошла встреча Ozon с партнерами и ассоциациями, но стороны не смогли прийти к консенсусу. «В ходе встречи мы ответили на вопросы партнеров и анонсировали изменение по расчету сервисного сбора в их пользу. Он станет меньше. Например, число партнеров, для которых сбор будет максимальным (от 20 до 40% вознаграждения), после перерасчета уменьшится в 2 раза: с 1% предпринимателей до 0,5%. Это порядка 100 человек», — сообщили RTVI в Ozon.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что после уплаты сервисного сбора такие точки по-прежнему остаются прибыльными, а на размер сервисного сбора можно влиять — например, открывая новые точки. «Для 92,5% партнеров сбор не превысит 4% от вознаграждения, для каждого восьмого он будет в пределах 20 рублей. Более того, в течение апреля Ozon будет принимать от партнеров примеры некорректных расчетов по их регионам и анализировать их, чтобы иметь возможность скорректировать. Первые выплаты с учетом сбора поступят партнерам в мае», — сообщили в Ozon.

Итоги встречи владельцев ПВЗ не устроили. 28 марта представители АУРЭК обратились в ФАС с просьбой проверить Ozon из-за навязывания контрагентам невыгодных условий. Как сообщили RTVI в ассоциации, информация о том, что 92% партнеров будут платить минимальный сбор не соответствует действительности.

«Сейчас не совсем сезон. Ближайшие месяцы агенты будут чувствовать некую просадку в оборотах из-за отсутствия заказов. <…> В октябре-марте все же большее количество агентов будет платить [не минимальный] сервисный сбор», — прокомментировал представитель АУРЭК.

В ФАС сообщили, что направят Ozon запрос для выяснения обстоятельств.

Последствия для покупателей

Отвечая на вопрос о том, ударит ли конфликт Ozon и владельцев ПВЗ по обычным россиянам, опрошенные RTVI эксперты сообщили, что многое зависит от решения ФАС.

Ситуация 1: ФАС нашла нарушения

Если служба найдет признаки нарушения антимонопольного законодательства, то Ozon должен будет обосновать не только само введение сервисного сбора, но и его зависимость от оборота разных пунктов выдачи. Об этом RTVI рассказал Вадим Кузьмин, руководитель практики ТМТ и антимонопольного регулирования юридической фирмы «Томашевская и партнеры».

«Если обоснование не устроит ФАС, скорее всего, Ozon получит обязательное к исполнению требование о пересмотре порядка расчетов сервисного сбора или полной его отмене. В таком случае маркетплейсу придется изыскивать иные источники для покрытия планируемых расходов, включая изменение условий для клиентов и поставщиков», — сказал Кузьмин.

Впрочем есть и другие мнения: при сохранении того же количества ПВЗ конфликт не должен отразиться на продавцах и покупателях на Ozon, сообщила RTVI Александра Звягинцева, руководитель исследований рынка Digital & Analogue Partners.

Ситуация 2: ФАС не нашла нарушения

Если ФАС сочтет действия Ozon соответствующими антимонопольному законодательству, то сложнее будет владельцам ПВЗ. Тем, у кого сервисный сбор будет перекрывать необходимую прибыль, придется либо снижать издержки, либо закрывать пункты выдачи, считает Кузьмин. При этом сервисные сборы не повлияют на цены товаров, которые мы видим на маркетплейсе, полагает Звягинцева.

«Закрытие одного или нескольких ПВЗ в пределах административной единицы городского района повлечет за собой перераспределение заказов на другие действующие пункты. Это повлечет за собой увеличение оборота и, как следствие, рост величины сервисного сбора», — уточнил Кузьмин.

Сильнее всего от сервисного сбора при таком сценарии пострадают наиболее крупные и прибыльные ПВЗ с высокой проходимостью и большим оборотом, соглашается Звягинцева. Им придется больше других делиться с Ozon. В свою очередь начинающие предприниматели будут менее заинтересованы в увеличении оборота, так как рентабельность успешных пунктов выдачи будет ниже, добавила Звягинцева.

Кроме того предприниматели будут по-максимуму снижать издержки, что напрямую повлияет на качество работы самих пунктов выдачи и отразится на клиентской лояльности, спрогнозировал Кузьмин.

«Снижение уровня платы работникам ПВЗ может вылиться в различного рода махинации, такие как воровство или подмена товаров, что негативно скажется на поставщиках. При этом сам по себе сервисный сбор напрямую не отразится на стоимости товаров, поскольку их стоимость в большинстве случаев не зависит от взаимоотношений маркетплейсов и владельцев ПВЗ», — заключил Кузьмин.

С учетом прогнозов, что закрытие ПВЗ не будет массовым, просадки объемов доставки через пункты выдачи не ожидается, сообщил RTVI Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП. Влиять на цены товаров изменения не должны, ведь сервисный сбор касается только ПВЗ и не затрагивает другие звенья в цепочке работы маркетплейса, подытожил он.