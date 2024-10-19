Президентская избирательная кампания в Молдове еще до своего окончания дала ответ на вопрос, есть ли у России, занятой в основном Украиной, ресурсы для борьбы с Западом за влияние на эту республику. Как выяснилось, остались и желание, и силы. Правда, инструментов стало меньше и качества они сомнительного.

Верхом на ЕС

В избирательной гонке в Молдове приняло участие 11 человек. Большинство — бывшие чиновники: экс-премьеры Василе Тарлев и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-министр иностранных дел Тудор Ульяновский, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, бывший мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, экс-министр спорта Октавиан Цыку, бывшая сотрудница антикоррупционной прокуратуры Виктория Фуртунэ. Единственной претенденткой на президентское кресло не состоявшей ранее на госслужбе стала известная в Молдове журналистка Наталья Морарь.

Рассказывать обо всех кандидатах смысла нет. Фаворит выборов — действующий президент Майя Санду. Опубликованные перед выборами два соцопроса прогнозировали, что за нее готовы проголосовать от 35,8% до 29,5%. Ближайшие конкуренты — Александр Стояногло (согласно одному опросу — 11,6%, согласно другому — 9%) и Ренато Усатый (13,3% и 6,4%). Стояногло выдвинула пророссийская Партия социалистов, но он сразу заявил, что является сторонником интеграции в ЕС. Усатый говорит, что он ни за Запад, ни за Восток, а за Молдову.

Одна из главных интриг — выборы пройдут в один тур или в два и кто именно окажется во втором.

Одновременно с выборами 20 октября организован референдум о евроинтеграции. Плебисцит инициировала Майя Санду. Этой политтехнологией было решено воспользоваться, чтобы дополнительно стимулировать людей идти на выборы. Дело в том, что Санду и ее команда за время нахождения у власти не сумели оправдать разогнанные ими же ожидания и выполнить многие обещания, которые давали перед выборами президента в 2020 году и во время парламентской кампании 2021 года.

Парламентские выборы, напомним, тогда выиграла созданная Санду партия «Действия и солидарность». Обещания, которые власти припоминают оппоненты, касались борьбы с бедностью и коррупцией, реформирования госструктур, в первую очередь судебной и прокурорской систем. Здесь даже сторонники правящей команды констатируют неудачи.

«У меня к власти такие же претензии, как и у других адекватных критиков. Реформа судебной системы идет очень медленно и непонятно, каковы будут результаты. Мы не видим прорыва. Что касается борьбы с коррупцией, то результатов очень мало. Поэтому я разделяю критическое отношение в том, что касается реформы юстиции. Еще могу сказать, что не удалось радикально изменить ситуацию в том смысле, что люди продолжают уезжать»,— заявил в беседе с RTVI политолог, бывший постпред Молдовы при ООН Алексей Тулбуре.

На фоне экономических и социальных проблем, пробуксовок с реформами бесспорным достижением является евроинтеграция. Молдова в 2022 году — вместе с Украиной — получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В конце 2023 года Брюссель принял решение о начале с этими двумя странами переговоров об их членстве в Евросоюзе.

С одной стороны, это политическое решение — ЕС таким образом решил поддержать сопротивляющуюся России Украину и заодно соседнюю с ней Молдову. Тем более, что Кишинев полностью поддерживает Киев и жестко критикует Москву, с которой с февраля 2022 года были прерваны все официальные контакты. С другой, переход на следующий, более продвинутый уровень евроинтеграции, случился при президенте Санду. И она сама довольно много сделала для того, чтобы это произошло: Молдову еще никогда не посещало такое количество высокопоставленных чиновников из западных стран, как в последние несколько лет.

Решение Брюсселя включить повышенную скорость евроинтеграции молдавские власти умело конвертировали в свою пользу. Команда Санду делает все, чтобы именно она ассоциировалась с прогрессом на пути Молдовы в ЕС — действующий президент уверяет, что республика станет частью Европейского союза к 2030 году.

Социология показывает, что сегодня в Молдове больше 60% населения поддерживает вступление страны в Евросоюз. На этот электоральный бассейн и сделала ставку Санду, рассчитывая получить из него дополнительные голоса за себя на президентских выборах.

Незадолго до дня голосования Брюссель дополнительно поддержал Майю Санду. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября посетила Кишинев, где встретилась с молдавским лидером и пообещала €1,8 млрд инвестиций в молдавскую экономику в следующие три года. Большая часть в виде дешевых кредитов, а остальное — гранты, которые отдавать не придется.

Москва деньгам не верит

Действия Брюсселя в Москве назвали вмешательством во внутримолдавские дела.

«Сумма прекрасна, чудесна. Она действительно велика — 1,8 млрд евро. Только маленький нюанс, знаете, звездочка, сноска, которую почему-то никто не видит, и не обращает на неё внимания. Дело в том, что это все в кредит. Важно озвучить красивую цифру и при этом умолчать о том, что все это в долг. Вот это и есть реальное западное, а не мифическое российское вмешательство во внутренние дела Молдавии»,— заявила на брифинге 16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О ситуации в Молдове Захарова уже довольно давно высказывается на каждом своем еженедельном брифинге. Майя Санду персонально и нынешняя молдавская в целом регулярно получают от спикера МИДа порцию жесткой критики.

До того, как Россия ввела войска на территорию Украины, отношения Москвы и Кишинева не являлись теплыми и безоблачными, но были вполне рабочими. Главы МИД и других ведомств контактировали друг с другом. Нику Попеску, возглавлявший внешнеполитическое ведомство Молдовы до января нынешнего года, в последний раз был в Москве, где общался с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ноябре 2021 года.

Майя Санду хоть и не встречалась лично с Владимиром Путиным, но периодически созванивалась с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, курирующим в Кремле постсоветское пространство. После 24 февраля 2022 года общение с российской стороной встало на паузу.

Власти Молдовы давали и продолжают давать крайне жесткую оценку действиям России в соседней Украине, полностью поддерживая Киев политически и гуманитарно (в Молдове проживают около 100 тыс. украинских беженцев) в его противостоянии с Москвой.

Это привело к нынешнему конфликту между Молдовой и Россией и к тому, что между двумя странами установились отношения без отношений. Взаимодействие между ними сейчас в основном сводится к вызовам молдавского посла в МИД России или российского посла в МИД Молдовы, чтобы высказать очередные претензии. За последние годы Кишинев неоднократно высылал российских дипломатов, а Москва отвечала зеркально.

Миллионер в помощь

Несмотря на то, что влияние России на Молдову значительно ослабло после февраля 2022 года, Москва все же нашла способ включиться в молдавскую президентскую избирательную кампанию.

Ставка была сделана на Илана Шора — молдавского бмзнесмена с крайне плохой репутацией. Обладатель молдавского, израильского, а с недавних пор и российского гражданства, Шор с 2019 года скрывался в Израиле. В Молдове он обвиняется в том, что в 2014 году через подконтрольные ему три банка из страны был выведен $1 млрд. В 2023 году он был заочно приговорен молдавским судом к 15 годам тюрьмы за мошенничество.

Главным бенефициаром той финансовой аферы был молдавский олигарх Влад Плахотнюк. С 2015 по 2019 год Плахотнюк, не занимая никаких государственных должностей, из тени контролировал в Молдове практически все — от правительства до судебной системы и прокуратуры. Выстроенный им режим рухнул под тройным натиском — ЕС, США и Россия летом 2019 года объединили усилия, чтобы покончить с правлением олигарха.

При их активном участии (в Москве эту спецоперацию курировал Дмитрий Козак) в молдавском парламенте была создана антиолигархическая коалиция, в которую вошли прозападные и пророссийские партии. Коалиция утвердила премьером Майю Санду, и Плахотнюк после визита к нему посла США бежал из страны. То же самое сделал и Илан Шор. Поначалу он жил в Израиле, но в конце 2023 года перебрался в российскую столицу, откуда развил бурную политическую деятельность на молдавском направлении.

Находясь в Москве, Шор объявил о создании блока «Победа» — созданную им ранее партию «Шор» в Молдове признали неконституционной и запретили. Из российской столицы Илан Шор стал критиковать Санду и агитировать за разворот Кишинева от Европейского союза к Евразийскому экономическому союзу.

Структуры Шора в Молдове многочисленны и демонстрируют эффективность. В 2023 году поддержанный им кандидат — никому не известная прежде Евгения Гуцул — была избрана главой Гагаузской автономии на юге Молдовы. Молдавские СМИ много писали о том, как гагаузских избирателей финансово мотивировали голосовать за Гуцул. Сейчас Егвения Гуцул является фигуранткой уголовного дела о незаконном финансировании, по которому проходят и другие люди из команды Шора. Это, впрочем, не мешает ей ездить в Россию и встречаться там с официальными лицами, включая Владимира Путина.

В этом году при помощи российского Промсвязьбанка Илан Шор и его команда создали в Молдове соцобеспечения параллельную государственной. Сначала ее обкатали на пенсионерах и бюджетниках Гагаузии: десяткам тысяч людей в Промсвязьбанке были открыты счета, на которые ежемесячно поступает сумма эквивалентная €100. Сейчас Шор обещает масштабировать выплаты на всю Молдову — говорит, что надо лишь сменить в стране власть.

Своего кандидата на президентских выборах у Шора и его блока «Победа» нет. Но с ним связывают нескольких политиков из списка претендентов на президентское кресло. СМИ, в частности, писали о Василии Тарлеве и Виктории Фуртунэ. Илан Шор никого открыто не поддержал, а 19 октября призвал голосовать .за любого кандидата, кроме Санду.

Молдавские правоохранители недавно заявили, что ими раскрыта схема, согласно которой на президентских выборах будет задействована созданная Шором сеть. В нее, по их данным, входят не менее 130 тыс. человек. Собеседники RTVI в молдавских госструктурах, однако говорят, что численность может быть в три раза больше. Людей активно вербуют через многочисленные чат-боты в Telegram, предлагая им за финансовое вознаграждение включиться в деятельность блока «Победа»: агитировать против ЕС и Майи Санду, участвовать в антиправительственных уличных акциях и так далее.

Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану и руководитель Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин отмечали, что только в сентябре из России в Молдову незаконно поступило около $15 млн. Деньги, по их словам, предназначены для подкупа избирателей во время выборов и референдума. Политический аналитик Виктор Чобану в разговоре с RTVI не исключил, что Шор через созданную им сеть может оказать влияние на выборы и референдум.

«Думаю, что это определенные результаты принесет», — сказал он.

Незадолго до дня голосования молдавская Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что на территории России, Сербии, Боснии и Герцеговины готовили сотни молодых людей из Молдовы для дестабилизации ситуации в стране.

«Программа обучения включала тактику противодействия правоохранительным органам, использование оружия и предметов для нанесения не смертельного физического вреда, психологию толпы, физическую конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов во время протестов, изготовление и использование взрывчатки, управление дронами»,— заявил глава СИБ Александр Мустяцэ 17 октября. По его словам, молодежь инструктировали люди с боевым опытом из ЧВК «Вагнер», а командировки оплачивал Илан Шор.

Источник средств, которые Шор тратит на деятельность в Молдове, неизвестен. Собеседники RTVI из числа информированных молдавских чиновников утверждают, что Илан Шор связан с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом также писала молдавская пресса.

Так или иначе, но Москва поддерживает Илана Шора и его команду политически и информационно. Шор общается с российскими политиками: вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым, зампредом Госдумы Аленой Аршиновой и другими. Правая рука Шора Марина Таубер встречается с Марией Захаровой и посещает в России форумы с участием президента Путина.

Насколько эта поддержка сработала — покажут итоги выборов и референдума. Но даже если результат будет для Москвы неудовлетворительным, игра не окончена. В 2025 году в Молдове пройдут по-настоящему важные выборы — в парламент. Эта схватка важна, поскольку страна является парламентской республикой, и кто контролирует законодательный орган, тот и является властью. Так что нынешняя кампания — разминка и проба сил перед реальным сражением.