Жители Воронежской области жалуются на невозможность получить рецептурные лекарства, которые раньше бесплатно выдавали в сети государственных аптек “Воронежфармация”. В конце 2024 года она обанкротилась, а власти заявили, что проводят аптечную реформу, чтобы получение льготных препаратов стало удобнее, но пока процесс только усложнился. Минздрав Воронежской области признает дефицит лекарств и обещает решить проблему в ближайшее время, а пока льготники вынуждены тратить пенсию на покупку лекарств.

Соцаптека без онкопрепаратов

В Воронежской области после начала аптечной реформы жители стали жаловаться на невозможность получить льготные лекарства. Аптеки “Воронежфармации”, где раньше выдавали эти препараты, закрылись, а в новой сети — “Региональном аптечном складе” — нужных лекарств нет.

В декабре 2024 года губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании казенного предприятия «Региональный аптечный склад» взамен обанкротившейся «Воронежфармации». Ее аптечная сеть перешла под контроль другой госорганизации — «Воронежского центра контроля качества и отпуска лекарственных средств». В результате реорганизации аптеки «Воронежфармации» должны перейти в помещения при поликлиниках и больницах, чтобы «повысить доступность и своевременность обеспечения жителей области льготными лекарственными препаратами».

Кристина (имя изменено) рассказывает, что в декабре 2024 года ей назначили гормональную терапию после активного этапа лечения рака груди. Препараты нужно принимать непрерывно на протяжении пяти лет — таблетки анастразола ежедневно, а также раз в месяц делать укол бусерелина.

“Терапия снижает риск развития рецидива и обязательно входит в рекомендованный протокол лечения. Льготные препараты успела получить только один раз, далее препараты пропали из аптек, на месяц аптека на Кольцовской, 17 закрывалась”, — рассказывает она.

На Кольцовской, 17 находилась аптека “Воронежфармации” №217, по словам другой жительницы Воронежа Юлии, этот пункт специализировался на онкологических препаратах. Здесь она покупала лекарства для своей мамы, у которой тоже диагностирован рак молочной железы.

Проблема с получением льготных лекарств началась еще в декабре 2024 года, после банкротства “Воронежфармации”, говорит Юлия. Раньше эта сеть единственная обеспечивала льготников региона бесплатными препаратами.

“В январе еще можно было дозвонится до воронежского минздрава. Они брали на список и адресно доставляли, но в феврале все стало глухо. При входе в аптеку даже список лекарств висит, которых нет. И с февраля даже трубку брать перестали”, — говорит она, добавляя, что практика адресной доставки оказалась исключительным случаем.

Юлия добавляет, что ее маме нужно ежедневно на протяжении трех-пяти лет принимать лекарства, которые невозможно получить в социальной аптеке после начала аптечной реформы.

“Если их не принимать, то раковая опухоль будет развиваться и начнет распространяться в другие части организма. А это смерть, причем не самая приятная”, — объясняет она.

«Проблема — в частные руки все отдали»

Пенсионер Иван Алексеевич из Борисоглебска Воронежской области жалуется на то, что не может получить кроверазжижающие, лекарства от сердечной недостаточности и онкопрепараты, назначенные ему после лучевой терапии при раке простаты второй стадии. В аптеке каждую неделю говорят, что нужные лекарства не привезли и просят снова позвонить через неделю, когда будет новый завоз

“Пенсию получаешь, все на больницу уходит и на ЖКХ. Звоним в министерство здравоохранения Воронежской области — “Мы вам перезвоним”. Три дня проходит, ни звонка, ничего. Жена сегодня опять в аптеку звонит: “препарат пришел на склад, надо его оформить, но мы не знаем, по какой он, по федеральной или по областной программе будет отпускаться”. Бардак страшный”, — возмущается он.

Лекарства приходится покупать за свой счет — на пенсию, говорит Иван Алексеевич. “Я покупаю на шесть тысяч в месяц лекарства от сердца, 4700 бусерелин — это 10 700. Плюс около восьми тысяч я плачу за коммуналку. Вот и вся моя пенсия, еще 2200 мне доплачивают за группу. А у жены минималка, 20 тысяч. А на еду, а одеться, а обуться? Как жить на эти деньги?” — говорит он.

Есть и другая проблема: после банкротства “Воронежфармации” аптеку в Борисоглебске, где Иван Алексеевич покупал лекарства, закрыли. Теперь пытаться получить льготные препараты приходится в аптеке в поселке городского типа Грибановский. До него 12 километров пути, причем общественного транспорта, на котором можно было бы доехать по социальной карте, нет, жалуется пенсионер.

“А у меня ни машины, ничего нет. Я всю жизнь трактористом отработал, землю пахал. Работал на муниципальных предприятиях 35 лет. Жена учитель, дочь пошла по материным стопам. Не на чем туда ехать, с автобусами у нас проблема — в частные руки все отдали”, — говорит Иван Алексеевич.

Марина из Воронежа рассказывает, что лекарства для мамы-пенсионерки с января тоже приходится покупать самостоятельно — получить кроверазжижающее, необходимое при хронической сердечной недостаточности, после Нового года так и не удалось. Все препараты, которые выписывают ее маме, в месяц обходятся в порядка 10 тыс. руб.

Племянница Марины тоже не может получить нужные ей лекарства — противоопухолевый препарат метотрексат. По ее словам, лекарство не выдают по льготе, потому что закупили его по федеральному бюджету, а выдавать должны по региональному.

“У племянницы аутоиммунное заболевание, и она должна колоть препарат раз в неделю. Он ей жизненно необходим, иначе у нее будет осложнение, ревматизм, ухудшение состояния. У мамы, соответственно, кроверазжижающие препараты — их если не принимать, у нее будет повторный инсульт. Если не принимать форсигу и юперио, мамы не будет. Эти два лекарства от хронической сердечной недостаточности”, — говорит она.

Всего в марте, по словам Марины, из пяти лекарств они смогли получить два — остальных, по словам провизора, нет на складе и они могут появиться только в мае.

«Небольшие перебои по различным причинам»

Сейчас многие льготники вынуждены покупать жизненно необходимые препараты самостоятельно. Причем рецепт действует только месяц, жалуется Кристина, так что каждый раз, даже если нужные лекарства получить не удалось, они вынуждены ездить к лечащему врачу за новым рецептом.

“Мне нужны положенные мне препараты. Писали, что после реорганизации лекарства можно будет получить во множестве аптек, но по факту мне сказали, что мои препараты выдаются только на Кольцовской, 17. Типа это главная аптека, а их и там нет”, — говорит Кристина.

Юлия добавляет, что компенсировать затраты на лекарства льготникам никто не будет — об этом прямо сказал терапевт, выписавший рецепт.

Любовь из Воронежа рассказывает, что ее мужу назначены препараты от тромбоза и сердечной недостаточности — юперио и ксарелто. В марте 2025 года им удалось получить необходимые лекарства на месяц, но с декабря по февраль найти их в социальных аптеках не представлялось возможным, так что приходилось покупать их на собственные деньги.

“Мы пытались дозвониться в течении месяца на телефон горячей линии Минздрава Воронежской области по вопросу обеспечения льготными лекарственными средствами. Безуспешно — телефон не отвечал. Наши пожелания: чтобы это безобразие больше никогда не повторялось, чтобы инвалиды, пожилые и больные не тратили свои последние силы на поиски способов получения льготных лекарств”, — говорит Любовь.

Юлия и Марина соглашаются — дозвониться на горячую линию Минздрава практически невозможно. Правда, один раз Марине все же повезло.

“[На горячей линии] мне было сказано, что лекарство не закуплено, его нет на складах. Из пяти рабочих дней интенсивного дозвона я смогла дозвониться только в пятницу: у них либо занято, либо они не берут трубку, либо просто даже не соединяется. Я у них спросила, куда я могу обратиться, пожаловаться на эту ситуацию, что лекарства не закуплены, они сказали, что выше мне обращаться некуда”, — рассказывает она.

Юлия добавляет, что на днях ей все же перезвонили с горячей линии министерства и пригласили в аптеку за лекарством, которое якобы привезли из области. “В тот же день я пришла, но ничего не привезли. Сказали завтра привоз, но будет ли, неизвестно. В итоге я еще раз пришла, но ничего не появилось. Затрачена масса времени, здоровья и сил, а на выходе опять ничего”, — говорит она.

Кристина рассказывает, что она жаловалась на ситуацию с лекарствами в Минздрав России, но оттуда пришла только отписка — в случае отсутствия лекарств, следует обратиться к лечащему врачу. При этом вопросы закупки льготных лекарств относятся к ведению регионального Минздрава. Ответ федерального ведомства есть в распоряжении RTVI.

В Министерстве здравоохранения Воронежской области на момент публикации материала на запрос RTVI не ответили. При этом в соцсетях в ответ на жалобы жителей представители министерства пишут: “К большому сожалению, в регионе сейчас, действительно, наблюдаются небольшие перебои с поставками лекарств по различным причинам. Министерство сейчас активно решает эту проблему. Из-за реорганизации КП ВО «Воронежфармация» не могла закупить лекарственные препараты перечня ПКУ для реализации населению за наличный расчет”. Проблему обещают решить в ближайшее время как минимум с середины февраля, а министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин говорил об этом на прямой линии еще в январе 2025 года.