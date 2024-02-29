Послание Владимира Путина Федеральному Собранию сразу же попало в топ международных новостей. Большинство СМИ обращают внимание на слова президента России о риске ядерной войны. А еще называют выступление российского главы «предвыборным манифестом». О том, какие акценты расставили зарубежные издания, — в обзоре RTVI.

«Предупредил о риске ядерной войны»

«Путин предупреждает НАТО о риске ядерной войны в своей главной речи в российском парламенте», — сообщила британская The Guardian.

«Путин также заявил, что Россия даст отпор и “разгромит” НАТО на их собственной территории перед угрозой расширения, которая, как он предупредил, может спровоцировать ядерную войну», — пишет издание.

«Путин — НАТО: Россия может закипеть, если вы отправите войска на Украину», — пишет Politico. Журналисты используют игру слов: «go nuclear» можно перевести двояко — и как «в крайней степени разозлиться», «выйти из себя», «расплавиться», и как «нанести ядерный удар».

«Президент России выступает со зловещим предупреждением Западу о «разрушении цивилизации»», — полагает издание.

«Путин предостерег Запад от ввода войск в Украину», — продолжает Spiegel online.

«Правитель России Путин отреагировал на дискуссии Запада по поводу возможного размещения наземных войск на Украине. В своем обращении к нации он пригрозил, что у России есть оружие, способное поражать цели на западной территории», — отмечает немецкий портал.

Иначе воспринял слова президента России эксперт немецких христианских демократов по внешней политике Норберт Рёттген. По словам политика, которые приводит Die Welt, глава России вовсе не предупреждал Запад о возможности применить ядерное оружие.

«Ядерное оружие для него не вариант, потому что это будет означать потерю Китая как самого важного союзника, а американские средства сдерживания работают. Это серьезная ошибка — делать угрозы Путина ориентиром для наших действий. Путин справедливо воспринимает это как слабость, а наша слабость побуждает Путина сделать следующую угрозу или применить силу», — считает бывший министр по защите окружающей среды и ядерной безопасности.

На заявлениях Путина о ядерных рисках акцентирует внимание и главное СМИ арабского мира — сайт катарского телеканала Al Jazeera.

«Движется к переизбранию»

Многие иностранные СМИ обратили внимание, что выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием прошло за две недели до президентских выборов.

«Большая часть речи Путина представляла собой его предвыборный манифест перед голосованием 15-17 марта, которое продлит его почти четвертьвековое правление еще на шесть лет», — отмечает Bloomberg.

А еще в агентстве посчитали: «71-летний Путин уже дольше всех находится у власти среди российских правителей со времен Иосифа Сталина . Согласно поправкам к конституции, принятым в 2020 году, он имеет право баллотироваться еще на два срока до 2036 года, когда ему исполнится 83 года». Кстати, на возраст президента России обратили внимание и многие другие СМИ.

«Путин движется к переизбранию», — пишет и аргентинская La Nación.

Издание напоминает, что действующий президент участвует в выборах как независимый кандидат. «Голосование, похоже, не принесет особых сюрпризов», — признает газета.

В том, что Владимир Путин одержит верх, не сомневается и Reuters: «Он наверняка будет переизбран на следующий шестилетний срок».

«Он уверен в победе, но Кремль развернул согласованную рекламную кампанию перед голосованием, стремясь использовать ее как знак общественного одобрения правления Путина и, как следствие, его *****», — подчеркнули в газете The New York Times.

Не только про угрозы

Испанская El Mundo обратила внимание, что параллельно с выступлением президента минобороны России «опубликовало ежедневный отчет об «улучшении позиций» войск в том числе и на юге Украины».

CNN, помимо пересказа заявлений президента России о рисках ядерной войны, также обратил внимание на продолжительность речи Путина.

«Его выступление длилось более двух часов — побив его предыдущий рекорд», — цитируются данные российских СМИ.

При этом другой американский канал — CNBC — начал пересказ послания не с угроз ядерного конфликта с НАТО, как это сделало большинство иностранных медиа.

«Президент России Владимир Путин заявил, что Россия едина перед лицом угроз «международного терроризма» и вызовами ее суверенитету, исходящими от «колониального Запада»», — говорится в материале.

Где не заметили послание

В отличие от западных, многие СМИ Азии и Ближнего Востока не столь пристально следили за выступлением президента России. На сайте турецкого агентства Anadolu главное фото — вовсе не Путина, а Реджепа Тайипа Эрдогана. А в рубрике «выбор редактора» — колонка о «растущем партнерства Китая и России в условиях санкций».

В главных китайских СМИ — на портале государственного агентства «Синьхуа» и официальной газеты «Жэньминь Жибао» — новостей о послании Путина по горячим следам не было. В старейшей японской газете Mainichi спустя несколько часов не было ни слова о речи президента России, а в рубрике «мир» можно почитать про Дональда Трампа и Ким Чен Ына.