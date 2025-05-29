Как относятся к России жители Афганистана после войны с СССР, чем стране помогли США, кто оказывал поддержку афганцам после вывода американских войск, как устроены «Талибан» и нынешнее правительство, а также есть ли шанс у афганских девочек вновь получать образование — об этом в интервью RTVI рассказал бывший президент Афганистана Хамид Карзай.

О решении остаться в Кабуле

Это наша страна, я был президентом этой страны. Талибы — это афганцы. И те, кто ими недоволен, — тоже афганцы. Мы все должны работать вместе. Я даже не знал, что они идут (15 августа 2021 года талибы заняли Кабул и взяли власть в стране. — Прим.RTVI). Все знали, я один не знал.

Пришлось сильно поволноваться. И за себя, и за страну. Вдруг за одну ночь Афганистан остался без правительства. Вообще ничего. И как раз поэтому я встал и обратился к афганскому народу, призвал их к осмотрительности. И призвал талибов защитить людей, помочь остаткам правительства защитить гражданское население.

Я покинул свой дом и находился в доме доктора Абдуллы Абдуллы (главы правительства Афганистана в 2014-2020 годах. — Прим. RTVI). И они пришли туда, чтобы встретиться с нами. Потом я вернулся в свой прежний дом. Через 10 дней они навестили меня снова. С тех пор я в постоянном контакте с их министерством внутренних дел, представителями МИД и многими другими.

[Талибы были учтивы по отношению ко мне] в высшей степени. Им очень пришлось по нраву [мое решение остаться]. Они сказали: «Очень хорошо, что вы остались. Очень великодушно. Это акт патриотизма». Первый контакт был очень хороший.

О вводе войск СССР и отношении жителей Афганистана к россиянам

Тут есть две стороны. Во-первых, под знаменем Советского Союза в Афганистане происходили две крайне противоположные истории. Первая — это огромные объемы помощи, которые шли в Афганистан из СССР. Большое количество людей получило возможность обучаться в Советском Союзе, к примеру, в Минске, Киеве, Санкт-Петербурге, в Москве, в Уфе, а также в Узбекистане или Казахстане. Между нашими странами шел огромный обмен.

А потом случилась эта страшная, трагическая ошибка со стороны Советского Союза — вторжение в Афганистан. Это принесло огромный ущерб и нам, и вам самим. Вы [россияне] преодолели последствия той войны, но мы нет. Мы все еще страдаем от них. Когда речь заходит об этом, люди недовольны: «Зачем они это сделали?»

Но во всем остальном афганцы видят в России не только великую державу, но и надежного соседа, страну, намерения которой ясно читаются, — дружите вы с ней или воюете.

Но в целом, когда в 2002 году мы провозгласили Республику, я как президент принял обдуманное решение — Россия, как самая большая страна в регионе, будет важнейшим партнером Афганистана. Россия пошла нам навстречу и приняла эти отношения, мы очень хорошо поладили.

Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым. Мы изучили историю. Мы убедились, что исторически Крым был частью России, что [первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев передал его Украине, и мы поняли, что принимаем правильное решение.

О военном присутствии США

Со стороны СССР было явное, неприкрытое вторжение. Они пришли, вторглись, и мы — афганский народ — воевали против них. Потом СССР отвел войска. Ушел полностью и без оглядки. Просто оставили нас до тех пор, пока не появилась Республика, и мы восстановили отношения.

Случай Америки сильно отличался от этого. Он был следствием атаки 11 сентября, огромной трагедии для Америки. Тогда ей сочувствовал весь мир. И в тот момент США решили войти в Афганистан, афганский народ приветствовал это решение. И все остальные тоже, включая Россию. Вы способствовали этому вводу войск. Вы были частью большого соглашения, которое привело к появлению временного правительства, Республики и института президента в Афганистане.

Я помню беседы, которые я вел тогда с [президентом России Владимиром] Путиным, с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым и другими российскими должностными лицами, которые с большим пониманием отнеслись к американскому военному присутствию в Афганистане. Они даже подталкивали меня — когда у меня возникли сложности с отдельными действиями американцев — с ночными рейдами, с гибелью мирных людей, с бомбардировками деревень, с неоднозначной позицией Пакистана, — президент Путин и другие российские лидеры совершенно ясно говорили мне, что надо потерпеть, и что американское присутствие в конечном счете идет афганскому народу на пользу.

Так что Россия рассматривала военное присутствие американцев в Афганистане не как что-то враждебное, а как возможность для сотрудничества. Американцы тоже это понимали. В конце концов, они были здесь, в нашей стране. Они платили за все, что мы получали, и за то, что мы строили. Это были американские ресурсы и деньги.

Но они никогда не вмешивались в мои отношения с Россией. Ни разу они не пришли ко мне и не сказали: «Почему? Почему вы сотрудничаете с Россией? Почему отправляете полицейских на стажировки в Россию? Почему отправляете студентов учиться? И почему вы признаете Крым?» Такого не было. Так что американцы тоже вели себя очень достойно, когда речь заходила об интересах и отношениях Афганистана.

Об уходе США из Афганистана

Американцы совершали ошибки, пока находились в Афганистане. Очень серьезные. Но они очень много вложили в Афганистан. Теперь по всей стране есть мощеные дороги, включая деревни и отдаленные районы. Десятки тысяч километров дорог.

Они развернули кампанию массового образования — как раз то же в свое время делала и Россия, когда давала нам стипендии. Так что при всех ошибках, которые они совершили, американцы сделали огромный вклад в экономическое благосостояние Афганистана, в инфраструктуру и так далее.

С уходом американцев и установлением нынешнего правительства Афганистана мы многого ждали от Китая, России, Индии и Ирана. Чтобы они собрались вместе и заполнили тот вакуум, который образовался после ухода Запада. Но этого не случилось. В регионе не нашлось общих планов касательно Афганистана.

Россия что-то делала сама по себе. Что-то в одиночку пытался делать Китай. Но каких-то общих усилий не было. И помощь, которую получал народ Афганистана, — то, что получали простые люди в Кабуле, — опять-таки шла из США, даже после того, как они ушли. До недавнего времени она поступала через структуры ООН, за это мы им благодарны.

Об отношении к «Талибану»

Я называл талибов своими братьями, еще когда был на посту президента. Меня за это критиковали, но я знал, что поступаю правильно. Потому что они афганцы.

Сейчас, когда они у власти, на всех моих встречах с ними я очень ясно это заявляю. Я говорю, что во времена Республики я называл вас братьями, а сегодня, когда вы у власти, я обращаюсь ко всем тем афганцам, которые по той или иной причине не рады вам, которые уехали из страны или которые чувствуют, что они никак не представлены в нынешней системе власти, — со словами, что они тоже наши братья, а братья должны быть вместе.

Я отработал свой срок. Нет [у меня нет планов возвращаться в большую политику]. Я думаю, что новое поколение афганцев должно сделать шаг вперед.

О женском образовании в Афганистане при талибах

Мы хотим, чтобы наши девочки ходили в школу. Мы хотим, чтобы в Афганистане были школы и университеты. Мы хотим, чтобы наши девочки полностью в этом участвовали. Чтобы все афганцы были в Афганистане, у нас должна быть надежда на лучшее будущее и хорошие отношения с окружающим миром. Это можно сделать уже при нынешнем правительстве — правительстве талибов, но надо иметь в виду эти цели.

Вопрос о правах женщин и обучении девочек крайне важен. Это очень серьезное препятствие и для международного признания, и для благополучия афганского народа.

Подавляющее большинство в «Талибане» с этим согласно. Я очень надеюсь, что в этом вопросе возможны подвижки.

О руководстве «Талибана» и выездах за границу

Факт в том, что сейчас они управляют страной. Они решают вопросы на заседаниях кабинета министров и на совещаниях руководства. Так же, как и все остальные правительства. Это коллективное руководство и принятие решение органами власти.

Органы власти устояли. Работают те же законы. Исходя из них принимаются решения. Государство работает.

Я редко выхожу. Накануне интервью я вышел, чтобы провести одну встречу. Но в основном я тут, дома в Кабуле.

Недавно руководство «Талибана» согласовало мой выезд за границу, у меня была встреча на этот счет. Я не в заключении, я могу выходить, возвращаться. Иногда мои иностранные поездки откладываются, чтобы «Талибан» принял решение по ним. Это занимает какое-то время. Но в итоге все получается.

Абсолютно так, [я счастлив здесь со своей семьей]. Это же наша страна. Даже если вы не счастливы, вы не уедете. Надо быть в своей стране, надо ей что-то давать взамен. Страну не построишь, убегая из нее. Страны строят те, кто в них живут.

Я позитивно смотрю вперед. Здесь со мной мои дочери. Я надеюсь, что они завершат здесь образование, я борюсь за это каждый день. Мой сын через месяц закончит школу «Афган Тюрк». Так что да, мы очень счастливы.

Это послание всей стране. Если вы хотите построить дом, надо находиться в этом доме. Нельзя построить дом, если вы его покинули. А страна — это дом.

О любви к русской литературе

По территории России нет равных в мире. Но территория сама по себе не делает страну великой. Есть и другие факторы. Российские патриотизм — одно из важнейших качеств. И потом у вас есть русская литература. Одна из лучших в мире. Хотя она и появилась не так рано, как в Европе, или как у других соседей, скажем, в Персии, арабском мире или в Китае. Но когда литература пришла к вам, это было прекрасное явление.

Есть одна поговорка на фарси, которая подходит к этому случаю: «Появилась с запозданием, но явилась как нельзя лучше». Она [литература] пробуждается у вас где-то в XVII веке, и уже потом появляются гиганты — Пушкин и плеяда великих поэтов и писателей. Какая же у вас замечательная литература! Я люблю ее. Русские книги есть в двух моих библиотеках — одна находится в офисе, другая — дома.

Я читал Пушкина, Ахматову, Достоевского, Лермонтова, Толстого, конечно же. Есть великий поэт начала XX века, фантастический поэт, мирового класса Осип Мандельштам.

Это хорошая литература. Это мощь вашей литературы. Я прочел эти книги с любовью. Они великолепны. У вас великая страна. И потом вы же первые отправились в космос. У вас есть технологии, у вас литература, у вас история. И вы наши соседи. И это не изменится. Это истинные черты России.