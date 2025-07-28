Массовые отмены рейсов преследуют аэропорт Шереметьево уже второй понедельник подряд. Если неделю назад в этом были виноваты дроны, то теперь — хакерская атака на информационную систему крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», за которую взяли ответственность группировка Silent Crow и сообщество «Киберпартизаны BY» (группа белорусских хакеров, которая действует за пределами Беларуси). Из-за сбоя в системе, вызванного атакой, были отменены более 50 пар рейсов в Москву и из нее, например, в Минводы, Астрахань, Екатеринбург, Грозный, Казань, Сочи и другие города. О том, что сейчас происходит в аэропорту — в репортаже RTVI.

«В компьютере огромная черная дырка»

Около информационной стойки международного аэропорта Шереметьево толпятся люди. Их тут совсем мало — не так, как в прошлый понедельник, когда из-за ночной атаки беспилотников в Шереметьево отменили полтысячи вылетов.

Ситуация для сотрудников авиакомпании уже привычная: почти всех пассажиров отмененных рейсов сотрудники «Аэрофлота» тут же отправляют домой — переоформление на другие рейсы происходит только через колл-центр компании, который не работает из-за загрузки, а возврат денежных средств обещают осуществить в течение десяти дней. Поэтому и находиться в аэропорту пассажирам, которым «не повезло», «нецелесообразно», говорят представители авиакомпании.

— Для возврата средств либо в колл-центр обращаться, либо в любую кассу «Аэрофлота» и ждать, потому что кассы сейчас не работают, — говорит мне сотрудница авиакомпании. — А есть гарантия, что она заработает в ближайшее время? — Нет, с семи утра не работает ничего. Читайте новости. В новостях все есть.

Сотрудники колл-центра авиакомпании трубку не взяли ни в пятый раз, ни в шестой — дозвониться им пытается почти каждый. Везет лишь немногим. «Я люблю тебя, „Аэрофлот“», — доносится звонкий голос где-то далеко в толпе. Почти сразу же — уже из другого конца очереди — выскакивает мужчина с чемоданом и, громко проклиная ситуацию, выкатывает вещи в сторону выхода. Там, где только что стоял мужчина, две молодые девушки раздраженно общаются с сотрудницей авиакомпании.

О сбое информационных систем пресс-служба «Аэрофлота» сообщила в 07:43 мск. В авиакомпании рекомендовали клиентам следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи. Там заверили, что IT-специалисты работают для восстановления штатной работы сервисов, однако сроков восстановления системы не назвали.

— Большая нагрузка сейчас очень. В аэропорту не работает компьютер и переоформить билеты, а также получить возврат, сейчас нельзя, — обороняется та, повышая голос.

— Да мы поняли. Но почему тогда переоформляют тех, кто летит транзитом?

— Что им оформляют? Им новые рейсы не оформляют. Вы понимаете, что ничего не работает. В компьютере огромная черная дырка.

— Тогда почему вы нас посылаете в компьютер, если вы сами туда зайти не можете?

— Я вас посылаю онлайн, — защищается сотрудница компании.

— Так это одно и то же. В вашем колл-центре никто не берет. Там все отключено. Там сразу идет автоответчик, а номер, который на сайте указан, вообще не работает. Что нам делать?

— Ожидать

— А чего ожидать-то?

— Ожидать, когда заработает компьютер, — чеканит женщина и отходит к другому сотруднику аэропорта.

Из-за хакерской атаки на «Аэрофлот» Генпрокуратура возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК, до семи лет лишения свободы). В Кремле также прокомментировали ситуацию, назвав сообщения о хакерской атаке на «Аэрофлот» “тревожными”.

Две девушки — они возвращались домой в Челябинск — тут же вновь пытаются дозвониться до колл-центра, но слышат лишь автоответчик.

— Ну вот опять. Почему транзитников переоформляют на другие рейсы тут, в аэропорту, почему им предоставляют жилье? А мы не люди что ли? Я вот, например, не живу тут. У меня нет друзей и идти ночевать мне не к кому, — говорит мне одна из них.

«Извините, мы не предоставляем жилье»

Этот же вопрос волнует и Елену Николаевну, которая должна была возвращаться «Аэрофлотом» к себе в Минеральные Воды, но застряла в Шереметьево из-за отмены рейсов. По словам женщины, она не стала ждать возврата средств, а сразу купила билет на другой рейс «другой авиакомпании». «Никто же не знает, когда система заработает. А мне нужно домой срочно лететь», — рассказала она.

— У меня рейс только завтра и я хотела получить какую-то помощь в расселении. Транзитным пассажирам, например, предоставляют помощь в расселении, а мне — нет. Я поднимала этот вопрос и общалась с тремя представителями компании «Аэрофлот». И все трое мне сказали: «извините, мы не предоставляем жилье». А какая в этом логика? Рейсы у всех отменены.

— А сейчас вы куда направляетесь? — спрашиваю я, догоняя уходящую в сторону выхода из аэропорта Елену Николаевну.

— Выйду отсюда и буду жилье искать. А что делать?

Около другой стойки, которая находится совсем рядом с информационным табло, где поминутно обновляется время вылета междугородних рейсов, пара человек внимательно слушает сотрудника авиакомпании. Вопрос у всех один: «что делать, если рейс отменили».

— У нас какие-то самолеты просто физически не могут из другого города вылететь, поэтому такие задержки.

— А другие авиакомпании? «Победа», например?

— «Победа» — наша дочерняя компания, но у нее таких проблем пока нет.

— То есть «Победа» продает билеты и летает спокойно?

— Мы тоже билеты продаем, но не на все рейсы. Некоторые рейсы отменены и на них, соответственно, и продажи нет. На завтра, например, можете купить билет «Аэрофлотом», сайт у нас работает, но мы не знаем, будут ли отменены эти рейсы, — спокойно разъясняет сотрудник авиакомпании подошедшим пассажирам.

От них отделяются двое мужчин. Они коротко переглядываются и, подхватив чемоданы, идут к выходу. «Ну вот и отдохнули, Андрюха», — грустно выдохнул один из них. Мужчины летели в отпуск в Сочи. «И куда вы теперь?», — интересуюсь я у них. «Куда, куда. Домой поедем», — отвечает «Андрюха» и оба теряются в толпе.