В издательстве “Абсолют” вышла книга “Штурм Бахмута. Позывной «Констебль»” Константина Лугового, который служил в штурмовом отряде ЧВК “Вагнер” в соавторстве с Александром Савицким. В ней более 800 страниц, и это первая подробная летопись сражения за город Артемовск, которое получило название “бахмутская мясорубка”. В ней, по оценкам главы ЧВК Евгения Пригожина, погибли 20 тысяч вагнеровцев, а потери ВСУ составили более 100 тысяч человек ранеными и убитыми. RTVI поговорил с Константином Луговым о тех событиях, их значении и его оценке роли заключенных из Проекта “К” в военных действиях.

Кто такой Константин Луговой

Участники битвы за Бахмут знают его по позывному Констебль. Луговой — уроженец Владивостока, много лет живет в Москве, работает психологом и владеет салоном по продаже мотоциклов. Срочную службу проходил в рядах спецназа ГРУ, участник боевых действий на Северном Кавказе в 2000-2001 годах. После объявления мобилизации пошел служить в ЧВК “Вагнер”. В должности командира 3-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК “Вагнер” с ноября 2022 года по апрель 2023 года участвовал в боях за Бахмут. После серьезного ранения проходил лечение в Москве. Ведет телеграм-канал “Штурм Бахмута”.

Что такое Проект “К”

Проект ЧВК “Вагнер” по привлечению в свои ряды заключенных для участия в СВО был создан в 2022 году. Их отбирали рекрутеры Пригожина и он лично. Заключенные, в том числе и бывшие сотрудники силовых структур, в обмен на участие в боевых действиях получали помилование. Через Проект “К” за все время прошли примерно 49 000 человек. Проект был закрыт в 2023 году. Он стал прообразом “Шторма Z” при Минобороне.

«Это была медийная битва»

Почему вы пошли в “Вагнер”? Вы из ГРУ, а там штурмовики?

Я наблюдал, что происходило с армией со времен Сердюкова — из нее сделали какой-то курорт, и когда объявили мобилизацию, я решил пойти к более-менее подготовленным ребятам. Решение было интуитивное, и сейчас, оглядываясь назад, на него наверное повлияли ролики либеральных СМИ, в которых показывали пьяных мобилизованных. Я не пью почти 20 лет, для меня пьяный на войне опаснее противника.

Я знал, что в структуре “Вагнера” были разведподразделения, которые занимаются по тактике ГРУ. Мне это было близко.

То есть это совсем не вопрос денег? В “Вагнере” же хорошо платили.

Высокая зарплата?! Вы хотите поговорить о цифрах, давайте поговорим. Смотрите: за ранение в голову, вот мне сюда прилетел осколок, рядом с виском застрял в кости, его вытащили, прокапали, а так всё лицо у меня оплыло. Еще сантиметр вправо или влево и всё, как говорится: “Добрый вечер!” За это ранение я получил 50 тысяч рублей компенсации. Когда я получил тяжелое ранение, у меня сзади все ноги в осколках, пятая точка и спина, я получил 500 тысяч рублей. Если бы я был бы в структуре Министерства обороны, был бы мобилизованным, я бы получил за эти два ранения 6 миллионов.

Давайте еще цифры назовем, они не врут. Зарплата у меня в “Вагнере” была, когда я пришел, 240 тысяч рублей. Потом я стал командиром штурмового подразделения. У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч.

Я с удовольствием поменялся бы с парнем мобилизованным, который сидит в окопе и получает 200 тысяч. Плюс ему государство подъемные какие-то дает, плюс там осколочек прилетел и 3 миллиона ему дали, второй осколочек прилетел, еще 3 миллиона. Максимальная выплата по ранению в “Вагнере” — 500 тысяч рублей, в шесть раз меньше, чем в структуре Минобороны. Теперь вопрос на засыпку, наемник ли я? Цифры не врут.

В книге вы описываете свой боевой опыт в Чечне. Это был непростой конфликт, и отношение к участникам этого конфликта сформировано специфическое. Страшные истории той войны до сих пор переживает наше общество. Вы видели изнанку того конфликта и все равно решились добровольно участвовать в новом.

Очень трудно гражданскому человеку понять, что такое присяга. Грубо говоря, у меня есть родители, есть семья и Родина, я поклялся их защищать. И когда президент объявил мобилизацию, что мне было нужно делать? Все мои друзья знают, что я в спецназе служил и был заместителем командира разведгруппы. Да, было предложение за 130 тысяч оформить инвалидность, но я на это так ответил: “а как ты потом мне руку будешь жать, когда я такой весь из себя спецназовец, локомотив в бизнесе, соглашусь на твое предложение? Как мне с этим жить? Как жить с тем, что ты трус?” Если бы я согласился — я бы разрушил себя.

Есть люди, которые тоже давали присягу, но засомневались: вы ведь наверняка слышали такие разговоры, что по ту сторону “наши братья”?



В Бахмуте через меня прошли тысячи паспортов, военных билетов, убитых ВСУшников, взятых в плен. Среди них только 10% ребят из Днепропетровска, Луганской и Донецкой области. 90% были из Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска, Ровенской области и Черновцов. Для меня они не братья. Когда я ехал в Бахмут, я понимал, что я еду воевать с наемниками из Европы и с мерзавцами с западной Украины, которые загадили мозги всей остальной стране своей идеологией ненависти к России.

Для меня этот конфликт не война за Русский мир, а война с врагом, который нас колонизирует. Я понимал, что нас обманули. В 1991 году была договоренность не расширять НАТО. Если вы такой миролюбивый блок, зачем вы подтягиваете базы к нашим границам? Чтобы что? Рукой нам помахать?

Я верю в заговоры, верю, что есть кучка людей, которых можно назвать old money, в чьих руках сосредоточена большая часть финансовых средств мира и они мутят определенные процессы, один из них — расширение НАТО, в том числе для контроля России. Нашу страну они рассматривают как свою колонию.

При этом у нас есть куча высокопоставленных людей, у которых в странах НАТО яхты, виллы, они скучают по своим пляжам и итальянским ресторанам. Они желают одного, чтобы поскорее СВО закончилось, они много раз уже пожалели, что не успели соскочить. Куча чиновников с паразитическим менталитетом занимает чужие места. Слава богу, до Минобороны сейчас добрались следственные органы. Нужна максимальная чистка и в других ведомствах.

Почему “Вагнер” пошел на Бахмут? С военной точки зрения, стратегически он ничего не решал. Битва за Попасную дала стратегический простор, а Бахмут — нет. Это не мое мнение, так например писали аналитики американского Института изучения войны. Но именно в Бахмуте случилась настоящая мясорубка…

Я бы не сказал, что Бахмут стратегического значения не имел, это некорректно. Бахмут, Часов Яр и Константиновка — три города на перепутье дорожного снабжения Южно-Донецкой группировки ВСУ, из них открывается оперативный простор на Славянск и Краматорск.

Но главное, это была медийная битва, и мы сыграли с Зеленским в эту игру. После всех перегруппировок… Слушайте, давайте называть вещи своими именами: мы отступили из Изюма и Херсона. Отступление из Херсона было правильным решением, потому что, уничтожив Антоновский мост, ВСУ оставляли бы нашу группировку в окружении. Но Изюм, Красный Лиман — это просто провал, потому что там можно было грамотно окопаться, создать рубежи обороны.

После этих отступлений у украинцев появилась эйфория, уверенность в скорой победе над Россией. Как в футболе мы раз им забили, два, три, так давайте их вообще разгромим. И тут сыграл чисто психологический фактор, Зеленский на кураже решил разгромить хваленое ЧВК. В мясорубку были брошены лучшие силы и они проиграли. Но после этого долго не могли поверить в это.

«Рука не дрогнет зарезать противника»

При штурме Бахмута вы командовали заключенными?

Практически 99% у меня было заключённых.

Как вы оцениваете идею использовать заключенных в боевых действиях? Считаете вы ее справедливой и правильной? Как вы оцениваете их боевые качества?

Подготовка была усиленная в среднем две недели, ребята практически не спали. В отличие от мобилизованных, которых выдернули из домашнего уюта, у людей, которые находились в исправительной системе, сформированы навыки выживаемости. По моей оценке, на поле боя один воин-заключенный стоит 10 мобилизованных.

Евгений Викторович [Пригожин] говорил, что из колоний взял в “Вагнер” 50 тысяч человек. А еще существует “Шторм Z” и “Шторм V” при Министерстве обороны.

Условно, в боевых действиях участвует 100 тысяч бывших заключенных. И вот эти 100 тысяч воюют так же, как если бы мобилизовали миллион. Это правда.

Вот представьте, если бы не зеки и пришлось бы обычных ребят с гражданки выдергивать. Миллион ребят. Что бы у нас в стране происходило бы? Вам бы пришла бы повестка. Пришла бы повестка вашему другу, коллеге, да почти всем военнообязанным. Поэтому я написал эту книгу, чтобы на зеков молились. Потому что зеки сделали то, что не сделал бы никто. Они для России совершили огромный подвиг не только в Бахмуте, потом еще и в Работино. Когда пройдет время, на центральной площади Артемовска нужно будет поставить памятник зекам.

Это крутая история — дать возможность людям, которые совершили преступление, искупить кровью свою вину. У нас в обществе к людям с судимостью плохое отношение. Сложно найти работу. Огромный процент из-за этого отчуждения возвращается в тюрьму. На СВО заключенный получает шанс на новую жизнь, у него на руках помилование от президента. Нужно, чтобы эти люди интегрировались в общество и стали приносить пользу обществу. Поэтому я на 100% уверен, что это было правильное решение.

В одном из интервью Евгения Пригожина спрашивали: “Не считаете ли вы, что после того, как заключенные отслужат, вернуться с СВО в мирную жизнь, они снова возьмутся за старое”. Он это отрицал, у него был идеалистический взгляд, что люди, повидавшие войну, не захотят больше нести зло. Но в новостях мы постоянно читаем, что бывший вагнеровец убил, ограбил, изнасиловал…

Давайте я вам простой пример проведу. И вы поймете в чем на самом деле проблема. У меня есть знакомый, который у меня служил. У него несколько ранений. Штурмовик. У него тело в татуировках, на зоне он был отрицала, полностью отрицал режим. 13 лет провел в колонии. Сейчас он работает водителем на скорой помощи. Представьте, в СМИ выходит статья: бывший штурмовик из числа заключенных ЧВК “Вагнер” устроился на гражданскую профессию, приносит пользу обществу и работает водителем скорой помощи. Интересна вам эта новость? Да такую новость писать никто не будет. А вот это говно про преступление ваши коллеги писать будут. Потому что общество падкое на грязь. А еще есть целый пул — знаете, есть кремлеботы, а есть наоборот.

Фабрика эльфов…

Для меня — это фабрика дерьма. Они специально выискивают эти единичные случаи и разгоняют волну. Евгений Викторович говорил, что да, будет какой-то процент, и он даже вел свою статистику. Какая-то часть садится обратно. Потому что мерзавцы есть везде. И законы нарушают не только бывших заключенные.

Говорят, что ряд заключенных, которые сидели по экономическим статьям, состоятельные люди и могли откупится от штурмовых действий и остаться где-то в тылу. Было такое?

Я участвовал в формировании подразделение для спецзадач. В него мы набирали только со статьями убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. С гражданскими статьями типа 228-й наркотической или 159-й мошеннической мы не брали.

Подход был прагматический — эти хотя бы кровь видели и рука не дрогнет нажать на спусковой крючок, задушить или ножом зарезать противника. Это то, что нужно штурмовику.

А с гражданскими статьями заключенных распределяли согласно их навыкам, без дела не сидел никто, курортов у нас не было.

Как вы оцениваете потери в битве за Бахмут в 20 тысяч человек, о которых говорил Евгений Пригожин. Не слишком ли это высокая цена для такого города?



Если смотреть локально, то, наверное, да. Если смотреть стратегически, то нет. Собиралась крупная, мощная группировка ВСУ на Запорожском направлении, в сторону Работино, они хотели выйти к морю и перекрыть наш сухопутный коридор в Крым. Зеленский бросил огромную часть из этого резерва в Бахмут. Мы их там перемололи.

Люди склонны обращать внимание на цифры, но кроме погибших и победы в Бахмуте была еще и психологическая победа. Именно ЧВК вернула россиянам и солдатам на передовой веру в русское оружие. Потому что настроение после откатов из Херсона, Изюма и Лимана было упадническое. Люди были на грани, был серьезный надлом у военнослужащих, да и у гражданских. И вот стоит это 20 тысяч погибших? Мне кажется стоит.

Судя по тому, что позже мы увидели в Запорожье, наша мясорубка удалась. У нас появилась временная фора, мы подготовились к их наступлению: выстроили оборону, заминировали все, чем облегчили работу нашей пехоте, расчетам птуров, артиллерии. Итог — отразили контрнаступление и пошли вперед.

«Алкоголь серьезно снижает выживаемость»

Кто был ваш противник?

На нашем направлении была 24-я отдельная механизированная бригада. Это элитная львовская бригада, которая существует со времен Советского Союза. У нас есть трофейный флаг этой бригады — подразделения имени Бориса Джонсона! Это не шутка, есть фото.

Но если включить любое околовоенное телешоу, складывается ощущение, что армия России воюет с “верховным наркоманом”, а все ВСУшники — “деды, выловленные в подворотне”. Звучит это дерзко, но без ответа остается вопрос — почему тогда не удается победить?



Это расчеловечивание противника. Оно связано с непрофессионализмом, шапкозакидательством. Я вырос на улице, я знаю цену слову. Если ты не уважаешь оппонента, то проявляешь свою слабость. Я занимался борьбой, во время схватки с человеком он для меня как враг. Когда она заканчивается, мы пожимаем друг другу руки, это мужское уважение.

У меня точно такое же уважение к противнику, который погиб от моих действий, попал в плен. Это тактика профессионала. Грубо говоря, профессионал уважает противника, непрофессионал — кричит про него бранные слова.

Это дает возможность быть человеком в моменте, оценивать адекватно обстановку и повышает шансы на выживаемость. Потому что, когда ты думаешь, что твой противник это кучка дебилов, которых ТЦКшники напихали в автобусы, то ты пренебрегаешь безопасностью, где-то бронежилет снял, где-то оружие не почистил, где-то вместо того, чтобы окоп себе поглубже выкопать, сидишь жрешь. А потом случается “перегруппировка”.

При этом у вас в книге бойцы называют украинцев немцами.

Это психология. Большинство ребят, которые из колоний были, не стреляли в людей. Убийцы, да, убивали, у них есть опыт, но большинство никогда не стреляли. Первый раз выстрелить в человека очень страшно, а если ты стреляешь в немца, то менее страшно.

В сети был ролик 3-й штурмовой бригады ВСУ, в котором показан бой с ЧВК, там под украинским огнем чуть ли не в полный рост идут вперед российские бойцы, комментатор говорит, что это те самые зеки. Почти всех убивают, кто-то прячется. Украинский боец объясняет, что на видео якобы тактика старых “вагнеровцев”, которые с помощью зеков выявляли огневые точки. То есть якобы в “Вагнере” использовали заключенных, как мясо.

Я не исключаю, что какие-то вагнеровцы шли как по Бродвею. На войне меня всегда поражают две вещи — героизм и тупость. Я думаю, что этот случай из разряда тупости.

И еще важный момент — 3-я штурмовая бригада, это не просто военное подразделение, это крутейший медиапроект, часть украинского ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций, прим. RTVI). Они каждый сюжет, каждый свой бой, даже неудачный заворачивают в красивую обертку.

Да и что значит старые вагнеры? Я повторю, 95% во всех подразделениях были зэки. Зэки были в штурмах, зэки ездили на танках, работали в артиллерии. Это миф, что у нас была куча контрактников. У меня не было ни одного командира штурмовой группы, который был бы из ЧВК. Потому что когда началась СВО и был набор в Молькино, то был выбор, между Африкой или Украиной. Те, кто побывал в Попасной — выбирали Африку, потому что там проще, чем на Украине. Поэтому командиров набирали из бывших заключенных.

Так что то, что показывают в этих украинских агитках неправда или полуправда.

В ролике еще намекали на то, что людям в “Вагнере” выдают вещества для храбрости. Такое возможно?

В “Вагнере” это было невозможно, за такие вещи была строгая кара. По правилам было положено обнуление, я думаю я не раскрыл секрета. Но, от этой практики отказались и внедрили альтернативу. За косяки — пьянку, мародерство, невыполнение приказа, бег с позиции — я мог на этих мерзавцев написать рапорт. В нем я просил, чтобы бойцу с позывным таким-то прибавили три месяца службы. То есть он три месяца служит без зарплаты и то что он эти три месяца проживет — не факт.

Командиров групп я инструктировал, что во всех подвалах и домах, если обнаруживался алкоголь, его уничтожали, чтобы не провоцировать ребят. Алкоголь серьезно снижает выживаемость, а дисциплина всегда дает плоды и приводит к успеху.

Вы упоминаете в книге, что у вас в подчинении было очень много “самарских головорезов”. Это в каком смысле?

Это ребята из самарских колоний, у которых срок был по 20, по 26 лет за убийство. Они проявили себя достойно, выше всех похвал. Интеллектуальные и нестандартные ходы применяли. А головорезами я их в шутку называл, дразнил. Юмор на войне должен быть. Люди без юмора на фронте часто сводят счеты с жизнью. Закрытые, неразговорчивые ребята не выдерживают. В этом аду надо говорить и шутить, делиться мыслями с товарищами, чтобы не сойти с ума.

«Была мечта водрузить флаг над Бахмутом»

Вы не участвовали в завершающей фазе взятия Бахмута, потому что получили ранение. На вас выскочил человек, который кричал, что ему нужны американцы, и он кинул в вас гранату. Складывается ощущение, что он был безумен. И, непонятно, это был боец ВСУ или свой?



Это был ВСУшник. Наши позиции от их позиций были в 20-30 метрах, он бегал, может быть потерялся. Там были американские наемники, он их не выдумал, и у него была для них информация, поэтому он, завидев нас, говорил, что ему нужны американцы.

Почему не стали стрелять?

У меня была такая мысль, застрелить его сразу же. Но в доли секунд мозг скомандовал — нет. Я услышал, что он говорит про информацию для американцев. А вдруг что-то важное? Развединформация это успех. Я решил его взять в плен. Он кинул гранату. Его убили.

Мне было очень обидно, я понимал, что оставалось совсем чуть-чуть. У меня была мечта водрузить флаг над Бахмутом, и вот из-за этого случая… Прям больно было. На ровном месте… И я не дошел до конца.

Кстати, сейчас широко обсуждают в сети случай с украинским волонтером, который и не волонтер на самом деле, которого наш солдат отпустил, не стал стрелять и не попытался взять в плен. Кто-то говорит, что он сделал правильно, поступил благородно, а кто-то, что это глупость и он мог погибнуть из-за того, что не открыл огонь. Вы как думаете, правильно он поступил?

Первое — вряд ли наш солдат знал биографию этого волонтера. Второе — если бы он его убил, могло быть еще хуже, по другому бы раскрутилась история. У солдата были бы проблемы. Поэтому я за здравый смысл. Сейчас морда этого псевдоволонтера засветилась, все знают, что он занимается разведкой, позволяет себе оскорбления и издевательские слова в адрес пленных. Я думаю, что в следующий раз его уже не отпустят.

Когда объявили о том, что Бахмут взят, где вы были?

Я был в госпитале в Москве. Заплакал. Скупые мужские слезы. Был как натянутая струна, и тут вдруг расслабился, вспомнил всех ребят, которые погибли, с кем были близкие отношения. Для меня это был праздник со слезами на глазах.

В сети после взятия Бахмута завирусилось видео, где Пригожин стоит с двумя мужиками, такими щуплыми дедами, и говорит, что они будут следить за Бахмутом. Как сложилась их судьба?



Я их знаю, это Бибер и Долик. Бибер служит сейчас в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ. Это элитное подразделение. На вид он щупловатый, но с опытом чеченской кампании, воевал еще в Первой. Как сложилась судьба Долика, я не знаю.

«Заберем все от Харькова до Одессы»

Вы торгуете мотоциклами. Сейчас мотоциклы и квадроциклы активно используются в зоне боевых действий. Как вы оцениваете их эффективность?

Это крутая идея. Высоко оцениваю. Мотоцикл на линии фронта движется на бешеной скорости, на нем два штурмовика, их задача просто спешиться и занять позицию. Момент сближения с противником происходит молниеносно. Это ноу-хау, да и выглядит на видео круто. Я сейчас помогаю ребятам покупать здесь мотоциклы и отправлять на фронт.

У нас производят мотоциклы?

Своих нет. Все из Китая. Порядок цен — от 100 до 300 тысяч, то есть 200 это оптимально. Надо понимать, что штурмовой мотоцикл — это расходник. Два экипажа заскочили, четыре человека могут удержать позицию. Фактически сразу противник поджигает мотоцикл fpv-дроном. Но скорость, которую дает мотоцикл помогает сэкономить время и дальше уже на позиции остальные подтягиваются.

Опыт боевых действий в Чечне и на Украине, что общего, чем отличается?



Для меня и там, и там было по-своему страшно. С ваххабитами было страшнее — они смелые, дерзкие, отчаянные. И, наверное, в силу того, что мне было 19 лет. Вот они использовали наркоту. Стреляешь по ногам, а он ползет дальше, не чувствует боли. И они диверсанты от Бога. Минно-подрывное дело — это их конек. Идешь по мирному селу, красота, и тут бабах — фугас…

Да, было страшно, нашу разведгруппу однажды закинули в горы и не могли эвакуировать неделю. Мы буквально траву ели и пили из арыков для коров. Хорошо был апрель месяц, сезон черемши. Если в огневой контакт вступаешь, и тебя кто-то ранит, вероятность того, что тебя до госпиталя довезут — ноль.

На Украине свои страхи. Например арта. Ее количество сложно передать… Просто каждый метр посечен осколками. Украина это война арты.

Общее же в любом военном конфликте — это слышать, видеть, чувствовать и думать. Если у тебя эти механизмы работают, тогда ты знаешь, откуда летит, во сколько летит, сколько летит, с какими промежутками. Минометный обстрел, значит будет шесть выстрелов. Твоя задача, чтобы у тебя были запасные позиции, твоя задача зарыться в землю, даже если ты остановился на этом рубеже на день. Копай и чем больше ямок накопаешь, тем больше шансов выжить. Копая ты не позволяешь своему мозгу протухать.

Что значит протухать?

Я называю это тухлые мысли: у них лучше оружие, как там моя жена, платят ли деньги, а вдруг меня завтра убьют, зачем я сюда пошел. Все это тухлые мысли, от которых расстраиваешься и теряешь боевой дух. Единственное лекарство от них — нужно постоянно что-то делать. Выкопал окоп, почисть до идеала автомат, настрой проверь, смажь все, подгони экипировку. Всегда можно что-то придумать.

Что двигало Пригожиным, когда он пошел на Москву? Праведный гнев или наивная надежда, что в Кремле его услышат и встанут на его сторону в конфликте с Минобороны?

Для меня это был шок. Какая-то часть меня была за, это такой внутренний пацан лет 15. Но здравомыслие мне подсказывало, что так нельзя. На мой взгляд Евгению Викторовичу не оставили выбора, и он пошел ва-банк. Да, такой ценой… Но смотрите, сейчас идут посадки в Минобороны — значит, он ценой собственной жизни запустил этот процесс! В армии необходимо многое менять, а главное — решить вопрос с коррупцией. От этого много потерь на фронте, государство несет огромные финансовые потери. Кучка генералов обокрала всю страну. Надеюсь новый министр обороны сможет справиться с воровством в армии. И через какое-то время мы без сомнений будем говорить, что наша армия — самая сильная в мире.

Мне трудно судить Евгения Викторовича, он создал самое боеспособное подразделение в мире. Я это помню и ценю.

Как вы считаете, Евгений Пригожин жив?

Мне бы хотелось, чтобы он был жив. Мне очень его не хватает. Как и Владимира Вольфовича Жириновского. Это были два ярких человека, которые говорили правду.

Какой вариант окончания конфликта вы видите?



Я такой человек, я привык идти до конца.

Идеальный вариант, если мы заберем все от Харькова до Одессы, отрежем Украину от моря, соединимся с Приднестровьем. Центральная Украина будет под нейтральным статусом, с армией в 20 тысяч человек. А западные области пусть идут туда, куда они хотят.

Но это не реалистично.

Это вы так думаете, потому что хотите, чтобы все побыстрее закончилось. Но если проблему не решить, до конца не довести, то это будет лишь отсрочка, до следующего конфликта. Тут каждый должен для себя как бы выбор сделать — готов он решить вопрос сейчас или переложит это на плечи своих детей.

Да и возможно ли сейчас сделать заморозку? Будут ли люди чувствовать и верить тем, кто будет из телевизора говорить, что мы достигли всех целей и задач СВО. Будут ли верить этим людям? Как к ним будут относиться? А будут ли люди себя чувствовать победителями? Многие себя чувствовали победителями после Хасавюрта?