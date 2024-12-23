Займы, Сити и офшор. Как притворившаяся Сбером компания украла у россиян миллионы рублей

В ноябре 2024 года против неустановленных руководителей и сотрудников компании «Сбер Холдинг» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, выяснил RTVI. Организация, не связанная с настоящим Сбером, использовала бренд, чтобы привлекать деньги россиян, обещая им высокую прибыль. Однако вместо выплат клиенты остались ни с чем. С 2022 года за руководителями “Сбер Холдинга” охотятся судебные приставы, пытаясь взыскать 1,5 млрд рублей. Но тщетно: установить местонахождение должника и его имущества невозможно.

В июне 2020 года москвичка Елена Максимова стояла у стеклянных дверей огромного небоскреба на Пресненской набережной. В офисе «Сбер Холдинга», расположенном в башне «Империя» в Москва-Сити, ей назначили встречу с представителями компании. Лозунг на сайте компании уверял: «Готовые инвестиционные решения. Нам доверяют более 20 лет».

Поднявшись на 31 этаж, Максимова подписала договор и передала 1 млн рублей. Согласно документу, уже в феврале «Сбер Холдинг» должен был вернуть ей вложения с процентами — внесенный миллион плюс 34 тыс. рублей. Но ни денег, ни обещанных процентов женщина так и не получила.

Схожая ситуация произошла с десятками других москвичей. Пенсионер Владимир Филиппов дважды обращался в «Сбер Холдинг» — в 2019 и 2020 годах. В общей сложности он передал компании 600 тысяч рублей: сначала под 12%, затем под 13% годовых. Как и Максимова, он не увидел ни денег, ни процентов.

Клиенты вкладывали в «Сбер Холдинг» разные суммы, но чаще всего в документах фигурировал 1 млн рублей. Нередко в фирму обращались пенсионеры, самому старшему из них, как обнаружил RTVI, было 84 года. За период с 2021 года столичные суды рассмотрели более 70 исков к «Сбер Холдингу». И часто они вставали на сторону обманутых москвичей, но вернуть деньги удавалось лишь единицам.

Компания использовала разные схемы работы. В основном она предлагала процентные займы: брала деньги в долг, обещая вернуть с прибылью. В некоторых случаях «Сбер Холдинг» выступал посредником для клиентов, которым задолжали потребительские кооперативы, заключая договоры переуступки долгов.

Привлекать деньги через займы проще, так как предполагается, что займ всегда возвратный, объясняет логику действий компании Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры». Да и клиенты идут на это проще: люди боятся слова «инвестиции», потому что никто не гарантирует доход, добавляет он.

Но на самом деле доход не гарантирован и в случае с договорами займа — основной проблемой остается отсутствие активов у компании-заемщика, говорит Варшавский.

“Получить судебное решение, судя по наличию исполнительных производств, не так-то и сложно, основная проблема заключается в фактическом исполнении такого судебного решения, — сказал он. — Последующее развитие ситуации свидетельствует о том, что отдавать особо было нечем”.

«20 лет на рынке»

Компания «Сбер Холдинг», согласно данным сервиса «Спарк», была создана на базе зарегистрированного в 1999 году ООО «Гарант-1». В 2018 году фирма сменила название на «Сбер Инвест» и зарегистрировалась в подмосковном Щелково. Через два года она превратилась в «Сбер Холдинг» и переехала в офис в башне «Империя» на Пресненской набережной.

Смена названия сопровождалась изменением заявленного вида деятельности. Если раньше ООО «Гарант-1» занималось торговлей алкогольными напитками, то с 2018 года основным направлением деятельности стало консультирование по вопросам коммерции и управления. Кроме того, в заявленных видах деятельности появились услуги биржевого посредничества, а также организация и проведение ставок.

В 2019 году у «Сбер Холдинга» появился сайт. «В основу деятельности компании положено консультирование в области инвестиций и сбережений, — говорилось на странице их портала (орфография и пунктуация сохранены — прим. RTVI). — Мы помогаем нашим клиентам подбирать продукты для вложений, с целью сохранения и преумножения финансовых сбережений».

Клиенты могли выбрать разные пакеты услуг. Стартовый пакет «Сбережения» предусматривал вложение от 300 до 500 тысяч рублей с доходностью 7,5% годовых. В числе обещаний — регулярные начисления, быстрый вывод средств (всего за один банковский день), круглосуточная поддержка и удобная конвертация валюты по курсу ЦБ. Тем, кто готов был инвестировать от 1,5 до 2 миллионов рублей, предлагали премиальный пакет Platinum с повышенной доходностью (10,5% годовых), обслуживанием без очереди и доступом к личному финансовому советнику.

На сайте компании утверждалось, что за 20 лет работы она обслужила 19 тысяч клиентов и обеспечила им совокупный доход в 3,5 млрд рублей. Сегодня с уверенностью можно сказать, что это ложь.

Вероятно, смену профиля и вывески компании «Гарант-1» задумали, чтобы придать «Сбер Холдингу» вид респектабельной компании с многолетней историей. “Покупка компании, которая была зарегистрирована в 1999 году, должна была формировать у потенциальных инвесторов видимость серьезности”, — объясняет Варшавский.

Название «Сбер Холдинг» тоже выбрали не случайно — оно должно было создавать у клиентов иллюзию, что компания связана со Сбером.

«Сбер ассоциируется с надежностью, в такой организации точно не обманут. Наименование, сходное до степени смешения с названием крупнейшего российского банка, должно было усыпить бдительность людей, — объясняет Алексей Головченко, управляющий партнер юркомпании „ЭНСО“. — Это мешало им критически оценивать, насколько безопасно сотрудничать с таким контрагентом».

Таинственный партнер в офшорах

Компания «Сбер Холдинг» активно привлекала клиентов возможностью инвестировать и через своего партнера — брокерскую компанию Rasen. Но не предупреждала о том, что та зарегистрирована в офшорах и не имеет необходимых для работы лицензий.

«Компания является партнером международной брокерской компании Rasen на российском рынке и реализует предложения по сбережению ваших капиталов с помощью инструментов фондового рынка, а также предлагает инвестиции с использованием контрактов на разницу цены (CFD)», — говорилось на сайте «Сбер Холдинга».

Сайт Rasen появился одновременно с ресурсом «Сбер Холдинга» в 2019 году. И хотя на платформе была предусмотрена английская версия, первоначально она функционировала только на русском. Офис компании якобы находился в башне «Федерация Запад» в Москва-Сити, в то время как «Сбер Холдинг» базировался в башне «Империя». На деле же Rasen была зарегистрирована в офшорах — по разным данным, на Сейшельских островах или в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Среди услуг, предлагаемых Rasen, были:

торговля валютами на форекс с конкурентными спредами;

спотовые контракты на сырьевые товары, включая золото, нефть, газ и пшеницу;

инвестиции в акции крупных компаний из США, Великобритании, Франции и Германии;

«перспективные» проекты для инвестиционного портфеля в венчурных инициативах.

Rasen утверждала, что с момента основания обслужила 11 тысяч физических лиц и обеспечила им доход в 3,5 млрд рублей. Также на сайте компании в разделе преимущества упоминалась организация «Конкорд» (чаще всего звучит в привязке с ЧВК “Вагнер” и Евгением Пригожиным), которая якобы реализовывала комплексные инвестиционные решения для граждан и бизнеса с 2012 года. Какую именно роль играл «Конкорд» в деятельности Rasen, неизвестно.

RTVI удалось обнаружить несколько судебных дел, связанных одновременно с Rasen и «Сбер Холдингом». Например, клиентка Гузова в сентябре 2019 года передала 1 млн руб представителям «Сбер Холдинга» для инвестирования через Rasen Holding L.L.C. Ей выдали квитанцию и договор с печатью Rasen, но документ выглядел сомнительно. Поначалу Гузова получала небольшие выплаты в качестве процентов, но с марта 2020 года все платежи прекратились. Суд отказал в иске Гузовой из-за недостатка доказательств, связывающих «Сбер Холдинг» и Rasen.

Другой случай связан с клиенткой Овчинниковой, которая в декабре 2019 года передала средства через «Сбер Холдинг» для инвестирования на финансовых рынках. Её уверяли в надёжности вложений, но доходов она так и не увидела. Суд частично удовлетворил иск Овчинниковой, поскольку у неё было гарантийное письмо от «Сбер Холдинга», обещающее возврат средств.

Похожая история произошла с клиентом Ханутиным, который перевёл 3 тысячи долларов через «Сбер Холдинг» для торговли на платформах Rasen. Однако выплаты прекратились, и суд отказал в иске, сославшись на уведомление о рисках в договоре с Rasen.

Основной проблемой во всех делах стали офшорные схемы, которые работают так: средства клиентов уходят через российские структуры и исчезают на счетах в офшорах. Компания Rasen, зарегистрированная в юрисдикциях с низкой прозрачностью, избегала ответственности, что делало возврат денег практически невозможным.

В 2021 году Банк России внес Rasen в список нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Но к тому моменту сайт уже закрылся, а домен продали немецкой организации, которая специализируется на продаже газона.

Владелец номинал, сотрудники вымышлены

Судя по данным, сохранившимся в кэше сайта «Сбер Холдинга» (сейчас он недоступен), фотографии сотрудников были либо сгенерированы нейросетью, либо взяты со стоков, а указанные имена оказались вымышленными. Номера, которые были указаны в качестве контактных, сейчас не обслуживаются.

На момент переезда компании в офис в башне «Империя», её владелицей числилась Анастасия Малетина. Уставной капитал ООО «Сбер Холдинг» составлял 10 миллионов рублей. Вполне возможно, что оплачен он так и не был, а сама Малетина — была номиналом. RTVI выяснил, что в 2008 году женщина была осуждена на восемь лет лишения свободы по делу о наркотиках и отбывала наказание в колонии в Чувашии.

Во многих исках, поданных в московские суды, Анастасия Малетина фигурирует как соответчик наряду со «Сбер Холдингом».

По данным Спарк, общая сумма долгов компании и её владелицы составляет почти 1,5 млрд рублей (причем на одно уже завершенное производство приходится 1,4 млрд). Более половины производств были завершены безрезультатно: установить местонахождение должника или его имущества не удалось.

Телефоны Анастасии Малетиной — не обслуживаются. Ее подруга рассказала RTVI, что некоторое время назад потеряла с ней связь. На вопрос, знает ли она, что Малетина была хозяйкой «Сбер Холдинга» и не могла ли она быть номиналом — женщина ответила отрицательно. «Как подруга она идеальна, добрая, отзывчивая, всегда выручит! Может, немного доверчива, а так в целом она прекрасный человек», — охарактеризовала Малетину ее подруга в беседе с RTVI.

ФАС, ЦБ и закрытие

В 2021 году «Сбер Холдинг» впервые привлёк внимание государственных органов. На компанию пожаловалось ООО СК «Сбербанк страхование», дочерняя структура «Сбера». В своём заявлении в ФАС организация указала, что «Сбер Холдинг» вводит клиентов в заблуждение, используя бренд и символику известного банка, а также откровенно лжёт о своём партнёрстве со «Сбером».

Антимонопольная служба вынесла компании предупреждение и предписала прекратить использовать слово «Сбер» в названии. Однако фирма продолжила работать под тем же именем, сменив владельца. Им стал уроженец Брянской области Алексей Трунов. Его номер телефона, который был указан как контактный в «Сбер Холдинге», сейчас принадлежит пенсионерке из Саратовской области, которая проигнорировала просьбу RTVI о разговоре.

В том же году Банк России внес «Сбер Холдинг» в реестр компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Регулятор обнаружил в работе компании признаки финансовой пирамиды. Тем не менее “Сбер Холдинг” продолжал работать, хотя в течение 2021-2022 годов ему несколько раз арестовывали счета, в том числе в апреле 2022 года — за неисполнение налоговых обязательств.

Конец “Сбер Холдинга”

В конце 2023 года налоговая служба приняла решение о ликвидации «Сбер Холдинга». На тот момент московские суды уже были завалены исками от клиентов компании, которые безуспешно пытались вернуть свои деньги.

Как стало известно RTVI, в ноябре 2024 года сразу три человека обратились в правоохранительные органы с заявлениями на «Сбер Холдинг». 64-летний москвич, связавшийся с этой компанией, лишился 640 тысяч рублей, 66-летняя женщина отдала мошенникам 1,6 млн рублей, еще один 52-летний москвич заявил о хищении у него 150 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.4, ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Финансовые пирамиды, страховые накопительные программы, вложение в криптоактивы или малопонятные, но очень привлекательные биржевые финансовые инструменты, — схемы подобного мошенничества могут быть самыми разными, рассказал RTVI адвокат Андрей Владимиров, руководитель уголовной практики КА «Тезис»:

«Мошенники создают видимость реальной деятельности: открывают офисы, нанимают сотрудников, запускают рекламу. Такая деятельность может продолжаться годами, пока они не соберут достаточно денег и не скроются, оставив клиентов с невыполненными обязательствами, сотнями исков и заявлениями в правоохранительные органы. В большую ложь легче поверить…».

Адвокат Юрий Сапожников, представлявший в суде одного из клиентов «Сбер Холдинга», сказал RTVI, что в его практике встречается масса людей, ставших жертвами мошенников. Всем тем, кто хочет положить куда-то свои деньги под процент, юрист советует только официальные банки. Другое дело, говорит Сапожников, что люди редко прислушиваются к советам специалистов и «как зомби отдают деньги подобным [«Сбер Холдингу»] организациям».