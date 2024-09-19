Будут ли конфликты на Украине и Ближнем Востоке центральными темами Недели высокого уровня Генассамблеи ООН, есть ли шанс на мир между Израилем и ХАМАС, все ли из российской делегации получили визы, а также на каком этапе сейчас процесс реформы Совета Безопасности — об этом в интервью RTVI рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Трудности с визами пока еще не преодолены до конца»

— 24 сентября стартует Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, где соберутся главы государств и правительств со всего мира. Были ли у Постпредства России какие-то трудности во время подготовки к мероприятию, в котором примет участие глава российского МИД Сергей Лавров?

— Трудности при подготовке к такому важному мероприятию неизбежно возникают у всех делегаций. Очень сложная логистика, к тому же это не только встречи, которые проводит Сергей Лавров, его участие в Высокой неделе. Параллельно еще много различных мероприятий, в которых участвуют и сотрудники, и члены делегации. Поэтому это само по себе непростое дело.

Трудности визового плана пока еще не преодолены до конца, насколько я знаю. Есть еще члены нашей делегации, у которых нет виз. А так это нормальная часть нашей работы. Каких-то непреодолимых вопросов, которые мы должны были решать, не возникало.

— Какие вопросы могут оказаться на повестке дня помимо очевидных — конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине?

— Есть много тем, над которыми работает ООН, конфликты в значительном количестве продолжаются в Африке. Есть другие процессы, которые требуют посреднических усилий международного сообщества, в первую очередь на африканском континенте. Кроме того, есть темы развития, есть тематика климата. Эти вопросы тоже будут в центре внимания.

— Уже третий год продолжается конфликт на Украине. Будет ли эта тема одной из центральных во время Недели высокого уровня?

— Думаю, западные страны постараются сделать ее центральной или, во всяком случае, чтобы она была в фокусе внимания. Тем более, что сюда приедет лично просроченный украинский президент (20 мая истер срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента, 31 марта должны были состояться выборы, но их отменили из-за военного положения на Украине. — прим. RTVI). Естественно, он будет заинтересован в том, чтобы как можно громче отметиться на нью-йоркской площадке.

«Важно избежать шагов, которые могут поджечь ситуацию»

— На Ближнем Востоке продолжается война между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Несмотря на то, что противостояние длится почти год, деэскалации не наблюдается. Скорее наоборот — все больше факторов указывают на вовлечение Ливана и Ирана. Может ли ситуация дойти до полномасштабной войны, которая затронет весь регион?

— Этот сценарий все время присутствует, мы об этом говорим в наших выступлениях по ближневосточной тематике. Очень важно избежать шагов, которые могут поджечь ситуацию в этом взрывоопасном регионе и привести к большой эскалации.

К сожалению, мы видим, что, например, израильский кабинет никак не остановит свои во многих вопросах провокационные действия, которые могут привести к большой эскалации, несмотря на все предупреждения. И мы видим проблему еще и в том, что американцы в большинстве ситуаций подыгрывают израильтянам. Они долго не позволяли Совету Безопасности принять какой-либо документ, который бы требовал немедленного прекращения огня.

Сейчас принятая в июне резолюция СБ ООН 2735 фактически возлагает все надежды на переговорщиков, которые до сих пор не смогли достичь параметров сделки между ХАМАС и Израилем, которая бы подразумевала в том числе и освобождение и обмен, а также освобождение палестинских заключенных. И в этих условиях Совет никаких действий пока предпринимать не может.

Мы считаем, что это была резолюция-спойлер, которая связала руки Совета. Мы напрямую на заседаниях говорим американцам, что значительная часть вины за складывающую ситуацию лежит и на них. К тому же они продолжают поставлять оружие в зону конфликта, что недопустимо.

— Могут ли страны во время Недели высокого уровня предложить свои варианты мирного урегулирования?

— Наверняка будут какие-то идеи и в выступлениях, и в мероприятиях на полях. Но насколько это можно будет считать мирным планом, сказать сложно. Я знаю, что и арабские страны будут проводить много встреч, и европейцы собирают мини-конференцию по этому сюжету.

Не знаю, насколько сигналы от этих встреч будут способны вдохнуть какие-то новые идеи, дать новые идеи, вдохнуть новый импульс по усилию, по регулированию. И пока все крутится вокруг пресловутых усилий по достижению сделки между Израилем и ХАМАС. Россия воздержалась по этой резолюции, понимая, что именно такой сценарий нам всем хотят представить американцы.

— Предпринимает ли сама ООН какие-либо шаги для деэскалации на Ближнем Востоке?

— Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делает очень много заявлений на этот счет. Гуманитарные агентства ООН тоже работают интенсивно на земле. Мы недавно заслушали брифинг старшего координатора ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе Сигрид Кааг.

Но проблема в том, что работа гуманитарщиков не может осуществляться эффективно без устойчивого долгосрочного прекращение огня, это понимают все. Гуманитарщики подвергаются огромным рискам, гибнут в большом количестве. Это совершенно беспрецедентный конфликт по числу погибших гуманитарщиков. И в этих условиях все опять-таки упирается в остановку боевых действий, которой пока мы не можем добиться.

«Должна быть исправлена историческая несправедливость в отношении Африки»

— Не раз поднимался вопрос о реформе Совета Безопасности ООН, однако продвижений в этом плане не было. С чем это связано?

— Такой важный вопрос, как реформа Совбеза, может осуществляться только на основе понимания, причем консенсусного или совсем близко к консенсусному. Никого нельзя здесь оставлять в стороне. И не нужно забывать, что после этого предстоит еще процедура ратификации, обновление Устава со стороны других государств. Это очень важный этап процесса реформы.

Все осознают, что понимания нужно добиться. Но сделать это довольно сложно, потому что позиции до сих пор полярные. По многим аспектам сблизить их не удается, хотя реформа обсуждается практически 20 лет в межправительственном формате.

Но я не могу сказать, что это совсем безрезультативный процесс. Например, есть понимание, что расширение Совета Безопасности должно произойти, в первую очередь, за счет развивающихся стран. Прежде всего, должна быть исправлена историческая несправедливость в отношении Африканского континента. Страны Африки играют все более заметную роль в мировой политике и составляют значительную часть населения человечества. Все этот факт принимают.

Усилия будут продолжаться, в этом нет никакой трагедии, это нормальный процесс дипломатический.