Закон об ограничении продажи алкоголя действует в Вологодской области уже два месяца. Согласно новым правилам, спиртное в будние дни можно покупать только с 12 до 14 часов. По словам главы региона Георгия Филимонова, антиалкогольная политика «уже показывает результаты». Сами жители к нововведению относятся по-разному, но почти все про себя называют закон «полусухим» — в выходные продажа не ограничена, да и в будние найти алкоголь не так уж сложно, убедился RTVI. Подробнее о том, как местные «обходят» ограничения — в репортаже спецкора RTVI Татьяны Пановой из Вологодской области.

«Мы продаем с 12 до 14, а они — с 14 и до утра»

Татьяна Панова / RTVI

Утро в центре Вологды начинается не с кофе, а с реанимации. Примерно в девять (в это время открывается «Пятерочка») охранник магазина выходит на улицу и обнаруживает лежащего на лестнице мужчину почти в бессознательном состоянии. Охранник не знает, что за полчаса до этого мужчина еще сидел, пытаясь протереть похмельные глаза. У магазина — реанимобиль и толпа зевак. Санитары выкатывают носилки и пытаются поднять незнакомца…

Татьяна Панова / RTVI

…На часах 11:40, но один из магазинов «Красное и белое» микрорайона Водники уже осаждают люди с крайне необычным для первой половины дня продуктовым набором: молоком, яйцами, несколькими бутылками пива и водки. Продавцы алкомаркета озадаченно смотрят на такой комплект, но пробивать не спешат — официальная продажа алкоголя разрешена в магазинах лишь с 12, а пока все желающие принять с утра бутылку пенного, а то и еще чего покрепче вынуждены просто ждать.

«Сука, да я щас прямо тут пиво открою», — медленно начинает закипать мужчина в серой майке. «Ну ты видишь — все ждут. Иди вон пока посмотри еще что-то» — успокаивает его жена. Спустя две минуты мужчина возвращается с еще одной бутылкой, вновь не выдерживает и решает поторопить время. «А вдруг я прям щас тут умру?» — говорит он, пытаясь разжалобить ни то продавцов, ни то терминал. К очереди «подтягивается» дама с корзиной, за ней — еще пара человек. У всех по несколько бутылок «пшеничного нефильтрованного».

Татьяна Панова / RTVI

В магазине душно, пахнет чем-то кислым. Очередь с корзинками залихватски обгоняет мужчина в черной бейсболке. Его зовут Димон. «О, а че мы все ждем?» — обращается он к женщине с чаем и бутылкой водки и заискивающе улыбается. Та одаривает его многозначительным взглядом. «Аааа, понятно», — ухмыляется Димон и коряво показывает неприличный жест: вот, мол, где уже все эти ограничения. «Ну че, на улице буду тогда», — говорит он и, подхватывая только что купленный блок сигарет, скрывается за дверью алкомаркета. «Как будто в мавзолее стоим, минута уже час длится», — вновь подает голос мужчина в серой майке и начинает топтаться у кассы. Его беспокойство передается остальным — люди в очереди начинают «добирать» продукты. Я, в попытке хоть чем-то занять себя (но больше, конечно, от безысходности), поднимаю голову к потолку и встречаюсь глазами с надписью на деревянной табличке, прибитой в самом верху. Табличка гордо гласит: «наша миссия: поменять отношение людей к алкоголю».

Татьяна Панова / RTVI

Расположение неожиданное, но, по всей видимости, небезосновательное. Этот «знак свыше», наверное, видели все, кому хоть раз довелось постоять в утренней очереди за спиртным. Ровно в 12 все облегченно вздыхают — продавцы начинают пробивать пиво. В соседнем продуктовом торговля тоже идет бойко — люди берут сразу по несколько бутылок «впрок». Димон, который обещал «дождаться» на улице, выбирает бутылку водки и «добивает» пивом. К закону об ограничении продажи алкоголя он, как и многие вологжане, относится ожидаемо плохо.

Татьяна Панова / RTVI

«У нас есть магазин „24 градуса“. Там вечером в пятницу очереди. Мамаши с колясками ломятся, хотя они-то куда», — говорит он. «А вообще, если про область говорить, исторически много пили?» — спрашиваем мы. «Да не. Нормально. Но еще хуже все стало после запрета», — скромно отвечает Димон, придерживая в руках чекушку водки.

Вологодская область уже не раз упоминалась в различных рейтингах как регион с высоким потреблением алкоголя. В частности, в 2024 году, согласно отчету Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя, Вологодская область вошла в топ-10 самых пьющих регионов России. После этого губернатор области Георгий Филимонов заявил, что «вологодчина вымирает», так как «только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей, а рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%

Татьяна Панова / RTVI

Магазин, а точнее «круглосуточный маркетбар», о котором говорил Димон, находится совсем недалеко — в том же районе. Всего таких по Вологде около четырех. Было больше, но некоторые уже позакрывались. Дверь «маркетбара» заперта, но за стеклом хлопают холодильниками с пивом молодые продавщицы. «Можете не дергать, они только с 14 часов откроются», — сказал сотрудник соседнего алкомаркета. «А как так? Закон же», — спросила я. «Ну вот так. Мы продаем с 12 до 14, а они — с 14 и до утра», — хохотнул он.

Двери «маркетбара» действительно открываются только в 14. То и дело туда «заглядывает» кто-то из вологжан, но больших очередей нет. Как говорят местные — «еще не вечер», «а вот была бы пятница, ууу». Продают в магазине пиво, которое на месте же и вскрывают. Стоит оно немного дороже, но все равно пользуется спросом. Пить его настоятельно рекомендуют тут же — «в баре», но оставаться рискует не каждый.

Некоторые посетители по-секрету признаются: у продавцов «можно выпросить чего покрепче», если договориться. В Вологде договориться не удалось, зато соседний Череповец ассортиментом удивил: купить тут можно было почти все и круглые сутки. «Это же все заводчане. Со смены в „Северстали“ идут и сюда заходят. А как иначе?» — говорит один из местных. Цены в таких «круглосутках» порядком выше, чем в официальных магазинах. И вот тут-то нам и продали водку.

«Приходится запасаться алкоголем, поэтому мы пьем в два раза больше»

Не маркетбарами едиными живет регион — в центре Вологды можно встретить множество приличных питейных заведений: от рюмочных до пивных пабов. Кружка пива в таких обойдется от 300 до 500 рублей. Сюда, как правило, приходят «за атмосферой» — тихо провести время с друзьями или «пропустить» после работы.

Я подсаживаюсь к двум молодым мужчинам, которые активно что-то обсуждают, и задаю им все тот же неизменный и волнующий всех жителей региона вопрос.

— Как относимся? Да замечательно, — говорит один из них, улыбаясь во все 32 зуба.

— А если без иронии?

— Если без иронии, то хреново, конечно. Нам теперь приходится запасаться алкоголем, поэтому мы пьем в два раза больше. Вот у меня, например, сейчас дома лежит где-то пять ящиков пива, хотя еще вчера их было два. Вот в этом ситуация, понимаете?

— Да я к тебе перееду, братан, — хохочет его друг.

— Пивнухи всякие сейчас процветают, ходить везде стало дороже. Люди с зависимостью в такие места, как это, например, просто не могут пойти. Поэтому они начнут искать какие-то другие пути. Стартанет эра самогоноварения.

— Да, я вот уже знаю много людей, которые начали этим заниматься. Плюс у нас еще алкотакси, продажа бадяги какой-то. Травиться начнут еще больше.

«Алло, алло. Это доставка, алкотакси»

«Кстати о такси», — засобиралась я и заказала машину, чуть прогулявшись по улице. «Только приехал, а тут бутылка пива 200 рублей, прикинь? Синьки нет, вообще ничего нет. Да если б я знал…», — возмущается по телефону почти галопом пробегающий мимо мужчина.

Татьяна Панова / RTVI

Такси подъезжает. По пути завязывается уже привычный разговор «между делом», но попытка невзначай узнать, «где бы разжиться бутылкой», успехом не увенчалась. «Не знаю, я не пью и вам не советую. Хотя есть у нас и те, кто приторговывает. Сам видел, они даже мне предлагали. Прям машина останавливается, багажник открывают — и пожалуйста», — неопределенно ответил водитель. «О как», — подумала я, и уже в глубокой ночи попыталась набрать по одному из «проверенных» номеров «алкотакси», который дали местные. Сначала трубку никто не взял, но затем с «проверенного номера» перезвонили. Без лишних прелюдий голос на том конце провода сухо спросил, «куда доставить товар» и обещал «связать с курьером».

Буквально через три минуты вновь раздался звонок — уже с другого номера.

— Алло, алло. Это доставка, алкотакси. Слушаю вас, уважаемая, что хотели?

— А что у вас есть?

— Водку можно, чекушка 500 рублей, 0,5 — 1000 рублей, а 0,7 — 1500 рублей.

— А помимо водки что-то есть? Коньяк?

— Коньяк есть, виски, вино сухое и полусладкое, шампанское. Все есть. Вы только заранее скажите, что надо. Мы с собой-то не таскаем. Вот 0,7 вина — 800 рублей, коньяк и виски по 1500 рублей, вот так.

Мелькнула мысль, что ассортимент в «алкотакси» очень даже «ничего себе» — почти как в любом «дневном» алкомаркете. Только цены баснословные, но на то у курьеров и расчет. Кому надо — тот купит. А мне как раз надо.

— Все, щас привезем, давай. 10-15 минут, — говорит курьер и сбрасывает.

На часах без пяти три. Светает. Курьер подъезжает к остановке на серой старенькой «Киа» и останавливается в небольшом переулке. «Садись в машину», — говорит он. И я сажусь, оставив приоткрытой дверь. На всякий случай. В машине курьер достает обычный красный пакет «с товаром» и вручает его мне. В пакете — чекушка водки и белое сухое. Еще через несколько секунд мы прощаемся и старенькая «Киа» отъезжает, скрываясь в темной подворотне. Я со всех ног спешу в гостиницу — хватит «алкоэкспериментов» на сегодня.

«Кто сильно пил — те на погосте за деревней лежат»

Утром вновь вспоминается Димон. Точнее, конечно, не он сам, а его рассказы о «деревенских самогонщицах и самогонщиках». Вот бы, думаю, одну из таких встретить, а сама попутно тянусь к приложению для заказа такси.

Одно из ближайших к Вологде сел — Куркино. Ехать на машине до него примерно полчаса — по дороге открываются яркие пейзажи русского севера, где-то торчат купола деревянных часовен, похожих на терема из мрачных русских сказок. На въезде в Куркино — отремонтированный молокозавод: главный «рабочий актив» местных. Неподалеку от него — подозрительно большое для села кладбище.

Над могилами кружатся и галдят сотни грачей. Мрачновато. Прямо как в какой-то суровой славянской легенде, подумала я, и побрела по главной дороге, которая вела к селу. Куркино совсем небольшое — живет тут всего 1000 человек. На улицах пустынно и прямо как-то слишком тихо. Только нестерпимо галдят грачи, которые облепили гнездами высокие березы. На лавочке у главной площади сидит женщина, покачивая одной рукой коляску с младенцем. Еще одна — на вид совсем пожилая — медленно ковыляет к центральному «продуктовому».

Татьяна Панова / RTVI

Я пытаюсь как-то невзначай начать диалог: женщина (ее зовут Зинаида) останавливается и — сначала с недоверием, а позже все более охотно — начинает рассказывать о жизни в селе. Так мы доходим и до самого интересного — «алкогольного вопроса». «Ой, был тут у нас один товарищ. Ему алкоголь не продали, так он бросил что-то в магазин, поджог. Вон, видите, там копоть осталась», — говорит Зинаида, указывая в сторону оставшегося позади магазина. Копоть еле проступает на желтой краске.

Татьяна Панова / RTVI

О том, что житель Куркино кинул «коктейль Молотова» в магазин, местные СМИ писали еще в начале марта — почти сразу после введения закона об ограничении продажи алкоголя. Прошло больше двух месяцев, но народное негодование все еще не утихает. О поджигателе в селе знают все.

«Горело тут сильно, не знаю, чем он поджог. Сам он вообще ужасный человек. Расчленил свою сожительницу, так его посадили на восемь лет. Потом он, значит, подписал контракт и ушел на СВО. Там его ранило, ну он и вернулся сюда», — рассказала женщина. По словам Зинаиды и других жителей, сельского поджигателя «приезжали урезонить» сотрудники полиции. «Надели ему браслет отслеживающий. Так он снял его, нацепил на собаку и потом еще шастал тут, в магазин приходил, просил выпить. Даже не извинялся. Вот такой фрукт. Мужики-то ему давали отпор, но вообще страшно», — не унималась женщина.

Татьяна Панова / RTVI

— А пить у вас тут меньше стали после введения ограничений?

— Да нет, запасаются все. Да и потом, кто ищет — тот и найдет.

— А самогон тут кто-то гонит? А то мне говорили..

— Так я гоню. Если для себя надо на какое-то мероприятие — так и выгоню. Водку уже давно не покупаю, да и зачем она мне, я одна живу. А самогон — это так, «услуга за услугу». Кто-то мне что-то сделает — так я им и рассчитаюсь. А так, у нас те, кто сильно пил, уже на погосте за деревней лежат. Все мужики повымерли. Кто на войне, а кто спился. А раньше ведь прямо тут сидели, у магазина. Просили по 10 рублей.

Пенсионерка кивнула в сторону автобусной остановки и засобиралась домой. Грачи не унимались, а я вновь оглядела деревню. И правда: везде были одни женщины. Они ждали автобус, тащили домой пакеты с продуктами, придерживая за руки детей или тихо сидели на скамейках во дворе дома.

— Некому у нас пить, некому. Все на кладбище. Вот у нее муж умер, у меня. Два года назад вообще всех разом подкосило, человек 30 в могиле оказались, если подсчитать. У нас есть тут один товарищ, который всех спаивает. То ли технический спирт он разливает, то ли что-то такое. Мой муж сам к нему бегал. Да и до сих пор мужики к нему за село ходят, когда пьянствуют. Я на него уже везде жаловалась, но никто не хочет связываться.

Стало как-то совсем тоскливо, поэтому мы попытались найти хоть какое-то утешение и забрели в сельскую церковь. У алтаря стояли женщины в светлых платочках и внимательно слушали батюшку. «У нас сейчас панихида по усопшим, возьмите листочек», — шепнула работница церковной лавки.

Татьяна Панова / RTVI

«Вечная память, вечная память», — протяжно повторял батюшка, зачитывая имена с записок об упокоении. Имен у него было много. В основном — мужские.

Татьяна Панова / RTVI

Из Куркино ехали на такси. Водитель включил Розенбаума — «уж очень его любит» и, приметив аппаратуру, стал расспрашивать: кто мы, откуда и зачем приехали. А мы стали расспрашивать его. О жизни, об ограничениях и «о жизни при ограничениях». Вскоре он приостановил машину, вышел у дома и пропал в подъезде. Через несколько минут он вновь появился, неся в руках небольшую бутылку с ярко-янтарной жидкостью. «Самогон крепкий, 50 градусов, сразу предупреждаю. Дед знакомый в деревне делает. Я вам подарю», — сказал таксист и, попрощавшись, дал по газам.

* * * *

Вечером в одном из спальных районов Вологды было по-летнему тихо. Пожилая женщина шепеляво звала запропастившихся куда-то «местных» котят, дети гоняли на площадке мяч, пахло черемухой и только что разогретым супом — с работы вернулись уставшие люди. В то же время к торцу одной из хрущевок спешили мужчины. Они проходили в небольшую комнатку с деревянными стульями и рассаживались вокруг горящей свечи.

Татьяна Панова / RTVI

«Всем привет, меня зовут … и я алкоголик», — говорил самый молодой из них. На вид ему около 20. Даже меньше. «Привет», — хором отозвались другие.

Собрание анонимных алкоголиков проходит каждую среду. Специалистов по зависимостям тут нет — участники клуба помогают друг другу сами: делятся успехами, рассказывают о своем жизненном пути. Выздоравливают. Истории у анонимных алкоголиков разные, но все же есть в них одна печальная константа.

«Я думал, ну что за жизнь без синьки. Работа, дом. А потом понял: а как я буду жить? У меня же сын. Вот в похмелье понимаешь, что все плохо. А потом опять начинаешь», — говорил один из них под конец собрания. Вскоре стулья заскрипели — собрание «анонимных алкоголиков» закончилось и все пошли на улицу курить или просто постоять «за компанию».

«Я вообще рад, что у нас ограничения на продажу алкоголя ввели. Но, понимаешь, человек зависимый все равно алкашку найдет в любое время суток. Может быть для статистики это и хорошо, для врачей, показателей. Но саму проблему это не решит», — говорил мне участник клуба, который представился Андреем.

«Не считаете, что нужно как-то скорректировать эту инициативу?» — спрашиваю я. «Да не надо ничего корректировать. Кто хочет нажраться — тот нажрется», — ответили они посмеиваясь.

«Понимаете, тут все от желания и осознанности человека зависит. Я вот, например, знал, что у нас есть группы помощи алкоголикам. Но не ходил. А потом все перевернулось. Это проблема, болезнь. А люди-то мы такие же абсолютно», — объяснил старший участник клуба, который не пьет уже почти шесть лет.

Помолчали. «Ну что, по домам? Пойду кефирчика себе прикуплю» — засобирался кто-то из участников клуба. «Да, по домам», — подхватили остальные и, попрощавшись, стали медленно разбредаться по по-летнему тихой улице, пахнувшей разогретым супом и черемухой.

Соавторы: Василий Кучушев, Валерий Роганов