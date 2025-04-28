В Германии частично объявлен состав нового правительства. Утром в понедельник, 28 апреля, Христианско-демократический союз объявил своих кандидатов на министерские посты. Как передает Spiegel online, Фриндрих Мерц, будущий канцлер, выдвинул главой МИД 62-летнего юриста Йохана Вадефуля. Раньше он был участником форума «Петербургский диалог», а недавно политика разыграли пранкеры Вован и Лексус. Голосование по кабмину пройдет на заседании бундестага 6 апреля.

По договоренности между блоком ХДС/ХСС и СДПГ, пост министра иностранных дел достанется христианским демократам — впервые за 60 лет. Вадефуля с самого начала называли фаворитом среди кандидатов.

Йохан Вадефуль — замглавы парламентской группы по внешней и оборонной политике с 2017 года.

«Вадефуль имеет давние связи с Вашингтоном и Брюсселем и рассматривается как наиболее вероятный кандидат на пост министра иностранных дел», — отмечает Politico.

Юрист с севера Германии (карьеру он начинал в своей земле Шлезвиг-Гольштейн) заседает в бундестаге с 2009 года, где выступал докладчиком в комитете по иностранным делам по отношениям с Ближним Востоком и Ираном. Он также освещал вопросы, связанные с Беларусью, Украиной, Россией и Западными Балканами, состоял в группе Германо-белорусской дружбы.

На портале германо-российского форума «Петербургский диалог», который не работает после 24 февраля 2022, Йохан Вадефуль указан как член правления в Германском комитете.

Вадефуль — член германских делегаций в ПАСЕ и в Парламентской Ассамблее НАТО.

«В будущем кабинете, где доминируют мужчины, его назначение будет означать возврат к более традиционному стилю дипломатии после ухода Анналены Бербок, которая отстаивала «феминистскую внешнюю политику»», — отмечает Politico.

В январе Вадефуль стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса — пранкеры позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Якобы Вадефуль сказал псевдо-Ермаку, что Германия не сможет отправить военный контингент на Украину.

«Если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там, — мы потеряем поддержку», — цитирует немецкого политика пранкерский телеграм-канал.

При этом Вадефуль пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus — якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа». Также, по его словам, в Берлине ждут от Зеленского заверений, что Киев не причастен к подрыву «Северных потоков».

В интервью Tagesspiegel в 2023 году политик выступил за то, чтобы разрешить Украине использовать германское оружие на территории России. Он также поддержал поставки вооружений в Израиль во время войны Газе, а критику в адрес израильтян назвал «чрезмерной и неоправданной».

Вадефуль подписывал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где призывал Евросоюз принять детей, живущих в греческих лагерях для мигрантов, а еще голосовал вразрез с большинством своей парламентской группы — за введение в Германии однополых браков.