В начале марта жители подмосковного Дмитровского муниципального округа записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказали о критическом состоянии местных очистных сооружений. По официальным документам, их износ еще в 2019 году составлял 100%. Из-за этого канализационные стоки уже несколько лет выливаются наружу и стекают в реки. Подробнее — в материале RTVI.

«Очистные изношены на 100%»

Праздничные мартовские выходные у жителей Дмитрова прошли куда более активно, чем обычно. 8 марта они собрались вместе, чтобы записать видеообращение президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Стоя в резиновых сапогах около большой лужи, наполненной канализационными стоками, жители потребовали «произвести модернизацию всех изношенных очистных».





«Статья 42 Конституции нам говорит, что каждый человек имеет право на благоприятную среду. <…> Все очистные в Дмитровском городском округе изношены на 100%, поэтому мы обращаемся к президенту и СК с просьбой провести проверку и узнать, выделялись ли средства на реконструкцию очистных сооружений. Если они не выделялись, то на каком основании?» — говорил в обращении местный активист Алексей Житков.

Согласно схеме водоснабжения и водоотведения Дмитровского городского округа на период с 2019 по 2030 годы (есть в распоряжении RTVI), более 30 очистных сооружений, построенных в период с 1952 по 2003, имеют фактический износ более 100%.





По словам Житкова, «под ударом канализации» Дмитров уже несколько лет. «У нас в совхозе Останкино уже два года канализация прямо из люка выливается и дальше течет в Учу. И я обращался в администрацию с этой проблемой много раз. Мне говорили, что починят, но так до сих пор ничего и не сделали. И до сих пор канализация льется», — возмутился активист в разговоре с RTVI.

Аналогичная ситуация складывается и в других населенных пунктах. По словам Житкова, очистные «даже забором не огорожены» и стоят почти под окнами домов. «Я вчера был в совхозе Буденновский. Вонь стоит ужасная, к очистным вообще полностью свободный доступ. Будешь в темноте идти — и кувыркнешься в чан, где говно бурлит», — делится впечатлениями активист.

Системы морально устарели, так как работают свыше 60 лет

После того, как жители записали обращение к президенту, с ними встретился заместитель главы Дмитровского городского округа Сергей Колков, который координирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Он подтвердил, что «многие очистные системы морально устарели, так как работают свыше 60 лет». По словам Колкова, всего в Дмитровском городском округе около 50 таких сооружений. Для их реконструкции администрация Дмитрова подала заявку на участие в государственной региональной программе по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которая рассчитана на несколько лет.

«Участие в этой долгосрочной программе позволит нам модернизировать ряд очистных сооружений, сети, другое оборудование, связанное с водоснабжением и водоотведением», — сказал Колков во время встречи. RTVI также направил запрос в администрацию Дмитрова, но на момент публикации ответа не получил.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщило, что строительство новых очистных сооружений в Дмитрове запланировано на третий квартал 2025 года. На это в бюджете предусмотрено около 4 млрд. рублей.

В СК России по факту обращения местных жителей возбуждено уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в Дмитровском городском округе Московской области. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Дмитров — далеко не единственный город, который страдает от износа канализации. Ранее RTVI писал об аварии на канализационно-насосной станции (КНС) в подмосковном Пушкино, в результате которой улицы города оказались затоплены отходами.

Авария на КНС № 27, износ которой в 2022 году составлял уже более 90%, произошла в ноябре прошлого года, но первое сообщение о ней появилось в телеграм-канале главы города Максима Красноцветова лишь спустя два месяца — 23 января. Тогда в разговоре с корреспондентами пушкинского телевидения Красноцветов говорил, что «не доглядел» за станцией «Щелковский Водоканал».

В Водоканале, в свою очередь, утверждали, что за капитальный ремонт объекта платить должна администрация города, так как именно она «является арендодателем станции». При этом специалисты Водоканала также заверяли, что «до городской администрации неоднократно доводили информацию о критическом состоянии насосной станции», но никакой своевременной реакции не последовало.