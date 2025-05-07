В Реутовском гарнизонном военном суде закончили рассмотрение дела в отношении капитана разведывательной роты Ивана Ясырева, который неоднократно избивал своего подчиненного Николая. Согласно материалам дела, во время последнего «столкновения» с капитаном, военнослужащий получил серьезную травму, в результате которой ему удалили селезенку. Гособвинение запросило для Ясырева шесть лет колонии, однако суд смягчил наказание и приговорил капитана к четырем годам лишения свободы. Подробности дела — в материале RTVI.

Эпизод 1. «Стал избивать военнослужащих, будучи в состоянии алкогольного опьянения»

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ст. 286 ч.3 п.а; ст.286 ч.3 п.п.а,в УК РФ) было возбуждено СК в конце декабря прошлого года и рассматривалось судом по двум эпизодам. Первый произошел 18 октября 2024 года во время «проставы» в воинской части — в тот день Ясырев получал звание капитана и, по словам пострадавшего Николая, «стал избивать военнослужащих, будучи в состоянии алкогольного опьянения». «Из-за того, что разведчик Шориков не мог сдать нормативы, Ясырев начал применять к нему физическую силу, нанес несколько ударов табуретом по голове и после этого он начал наносить удары кулаками и ногами. Меня он тоже ударил табуретом», — заявил Николай в суде. Спустя час, по словам военнослужащего, Ясырев вновь избил его «из-за личной неприязни», нанеся «не менее 10 ударов с локтя по голове и телу».

«Это было в комнате для сушки обмундирования. Он забежал, толкнул меня на сушилки, а потом начал мне наносить удары с локтя. Застолье уже к тому моменту кончилось, все военнослужащие разошлись. Но так как мой дом за три тысячи километров, я жил в разведывательной роте все это время и не мог уйти», — рассказал Николай.

Сам Ясырев свою вину признал, но на суде заявил, что во время «проставы» личный состав «стал сильно разгуливаться», поэтому он был вынужден «попросить их закончить». Капитан также подтвердил, что «нанес своему подчиненному шлепки». «Для меня это были шлепки. Я прекрасно осознавал, что делал, но сейчас я понимаю, что не должен был так поступать. <…> Я ранее мог позволить себе где-то кого-то толкнуть, там, шлепнуть по-отцовски, по-командирски. Но я не пытался унизить или как-то навредить здоровью», — уточнил он.

По словам Ясырева, он не испытывал личной неприязни к Николаю, однако часто делал ему замечания в связи с «нарушением дисциплины» и «невыполнением должностных обязанностей». В частности, воннослужащий игнорировал запрет на использование мобильных телефонов в зоне боевых действий, «когда над дивизией висели вражеские спутники», утверждал Ясырев во время суда.

Эпизод 2. «Нанес не менее пяти ударов руками за нарушение дисциплины»

Второй эпизод, который рассматривался в Реутовском военном суде, произошел 23 декабря прошлого года. Утром в тот день Николай присутствовал на построении личного состава части и в строю разговаривал со своим сослуживцем, за что получил замечание от Ясырева. Чуть за полдень военнослужащий вернулся в казарму, отправил своей матери фотографию в бронежилете, а потом пошел на обед. Однако дойти до столовой Николаю не удалось — по пути он встретил своего командира, который в грубой форме отчитал его за нарушение дисциплины, а затем «нанес не менее пяти ударов руками».

После этого Николай стал испытывать «резкую боль в области живота» и обратился за помощью к своему сослуживцу. Тот отвел его к Ясыреву, который вновь «применил физическое насилие, нанеся удар кулаком в живот», и отправил военнослужащего сначала в санчасть, а после — в медицинский центр, находящийся за пределами части. При этом командир просил своего подчиненного, чтобы тот говорил, что получил травму в результате падения «с высоты собственного роста».

Один из сослуживцев, который был с Николаем в тот день, в своих свидетельских показаниях заявил, что Ясырев повторно «не применял физическую силу в отношении военнослужащего, а «просил указать, в каком месте была боль» (есть в распоряжении RTVI).

В медицинском центре Николаю сделали УЗИ, которое показало внутрибрюшное кровотечение. Вечером того же дня военнослужащего прооперировали в военном госпитале — ему удалили селезенку, кроме того, согласно медицинскому заключению (есть в распоряжении RTVI), он потерял почти 2,5 литра крови. Военнослужащий и его мать — Любовь Вейбер — также рассказали суду, что Ясырев «пытался договориться» и просил «не афишировать его действия», пообещав компенсировать моральный вред.

Сам капитан во время суда подтвердил, что сделал Николаю замечание из-за нарушения дисциплины строя, так как увидел, что «он очень бурно жестикулировал и обсуждал что-то со своим сослуживцем». «Я услышал, что один из наших командиров ставит наше подразделение в пример. Говорит — смотрите, рота разведывательная, все одинаково выглядят, хорошо держат строй. Я в этот момент начинаю вглядываться — и вижу: стоит шалтай-болтай Николай. <…> Я ему сделал замечание через строй, он на меня глянул, я ему жестом дал понять, чтобы он успокоился. Второй раз повернулся — а он там снова разговаривает», — заявил Ясырев.

После построения он встретил Николая в коридоре части и задал вопрос, почему тот разговаривал в строю. «Говорю — ты что творишь, не видишь, что на нас все смотрят. У нас так: если один, извините, обкакался, то потом скажут, что и все остальные — тоже. Такое подразделение — мы должны держать имя. Мы с Николаем встретились, я начал высказывать претензии, а он встал в защиту. Я говорю: „ты че, все понял?“. Он сказал, что понял. После этого я сделал замах левой руки, просто шлепком», — рассказал Ясырев. «Шлепки» капитан нанес военнослужащему «в назидание», но «без умысла»: «думал, по ребрам попаду, а Николай сократился — и рука по мягкому ушла. Я никогда раньше людям вред не причинял и не думал, что его плохое самочувствие — последствие моих действий».

По словам Ясырева, после обеда он проводил занятия по боевой подготовке, и к нему обратился офицер, который рассказал, что Николаю плохо. После этого капитан подошел к военнослужащему и спросил, «что с ним». «Он мне сказал, что ему плохо. Я спросил, почему плохо, а он ответил, что упал. Если упал — значит, удар произошел. Я начал думать: от меня или не от меня», — заявил Ясырев во время суда. Затем капитан отправил Николая в санчасть, где «не смогли сказать ничего конкретного без обследования и направили Николая на УЗИ». «У нас нет УЗИ в части, есть только госпиталь, куда госпитализируют экстренно. И поэтому принял решение отвезти Николая в клинику за пределами части», — добавил капитан.

После госпитализации военнослужащего, Ясырев пытался поговорить с ним в палате, однако Николай «просто опустил глаза и не стал слушать». Тогда капитан обратился к адвокату и написал явку с повинной.

Последнее слово и приговор

Заслушав показания участников процесса, гособвинение запросило для Ясырева шесть лет лишения свободы по статье о превышении полномочий c применением насилия (ст. 286 ч.3 п.а; ст.286 ч.3 п.п.а,в УК РФ). Кроме того, прокурор попросил суд лишить Ясырева воинского звания, а также возможности занимать должности на государственной службе.

«Согласен, виноват. Я полностью признаю свою вину, не должен был этого допустить, но злого умысла не имел, — сказал в своем последнем слове Ясырев. — Из меня можно сделать преступника и осужденного, либо учесть, что я военнослужащий и способен выполнять боевые задачи и всегда их выполнял <…> Прошу это учесть и дать возможность без лишения свободы адаптироваться в обществе, выполнять задачи на СВО даже не на позиции командира».

***

6 мая Реутовский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Ясырева к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного управления сроком на два года.