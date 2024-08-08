Россия уже два с половиной года отрезана от всех крупнейших мировых турниров по киберспорту. За это время внутри страны закрыли соревнования по одной из самых популярных в мире игр League of Legends. Ее игроки теперь вынуждены завершать карьеру или пытаться пробиться в зарубежные клубы. Киберспортсмены по другим дисциплинам находят возможность играть на мейджорах, а самые известные российские команды перебазировались в Ереван и Белград. Впереди — первая в истории кибер-Олимпиада. О том, будет ли там представлена Россия и в каком состоянии находится российский киберспорт сегодня, в материале спецкора RTVI Дениса Волина.

ЛГБТ*-искушение

Роман Власов в мире киберспорта известен под ником Romuka. Он профессиональный игрок в одну из самых популярных в мире игр League of Legends (LOL). После начала боевых действий на Украине в 2022 году турниры по LOL в России проводиться перестали, а российское отделение League of Legends было закрыто.

«В целом [новость и закрытии отделения LOL] я воспринял адекватно, и начал искать вариант в Европе», — рассказывает Romuka. Вскоре он нашел себе команду в Чехии под названием Dynamo Eclot, и начал выступать в ее составе.

По словам российского тренера одной из известных европейских команд по LOL, которая базируется в Германии, согласившегося ответить на вопросы анонимно, российские игроки после начала спецоперации действительно имеют возможность работать в других странах, «если при этом у них нет проблем с получением визы». «Спрос на российских игроков [после начала СВО] остался прежним, — сказал собеседник RTVI, — Скорее, возрос спрос российских игроков на выступление в зарубежных командах и релокацию. Особенно это касается League of Legends, путь в Европу [для российских игроков в этой дисциплине] является единственным путем в киберспорт на данный момент».

Как уточнил собеседник RTVI, сейчас около 15 киберспортсменов из России играют в разного уровня зарубежных лигах по LOL, а также «пара тренеров», помимо него самого.

Есть разные точки зрения на то, почему в России закрылось отделение по LOL и другой игре того же производителя — Valorant. По словам президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия Смита, сами организаторы турниров LOL не запрещали проводить в стране соревнования по этой игре. Дело же в политике производителя игры, американской компании Riot Games, утверждает он.

«Компания проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ*-направлений, а это уже противоречит российским законам. Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить», — сказал Смит.

В 2022 году Riot Games действительно заявили, что в их играх появятся ЛГБТ*-персонажи. В компании это объясняли желанием стать «гостеприимным и инклюзивным местом». А уже в 2023 году родители киберспортсменов из Российского движения детей и молодежи «Движение первых» пожаловались на ЛГБТ*-пропаганду в видеоигре League of Legends.

Источник RTVI, знакомый с ситуацией, объясняет, что в игре League of Legends есть большое количество персонажей и у каждого своя история. «И что делают Riot Games? Они вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей. А потом говорят: а вы знаете, что этот персонаж лесбиянка? А вот этот брутальный мужчина на самом деле гей? Что, вы их любить перестанете, играть перестанете после этого? Нет, не перестанете. Таким образом нас вынуждают принимать то, что противоречит российскому законодательству», — объясняет собеседник RTVI, близкий к принятию решений, на условиях анонимности.

Поэтому, по его словам, в целях «не подвергать наших спортсменов лишнему искушению», LOL и была убрана из соревнований.

Смена флага и спонсоров

Потеря LOL — не единственная после начала боевых действий и обрушившихся на Россию санкций. Также российские киберкоманды лишились доступа к Esports World Championship, который проводит Международная федерация киберспорта (IESF).

В прошлом году, когда Чемпионат мира проводился в Румынии, а российские квалификации проходили в Саудовской Аравии, секретариат IESF, вопреки решениям ее руководящих органов, исключил россиян из сетки даже квалификационных ланов, объясняя это тем, что власти Румынии заявили о небезопасности пребывания граждан России в этой стране, вспоминает глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. В этом году секретариат IESF поставил ФКС России перед выбором: либо федерация самостоятельно подписывает документ за всех своих спортсменов, что они участвуют без национального флага, либо эти спортсмены не участвуют. В ФКС России это расценили как дискриминацию и отказались подписывать документ, напомнив, что и в 2022 году, и в 2023 верховный орган IESF принимал решение, которое исключает такую возможность по отношению к любой из стран.

«Мы им говорим, что у них нет права нас не допускать, так как съезд их организации сам принял решение [о недопустимости дискриминации] и они должны ему следовать. На что они говорят, что считают по-другому. Это сюр какой-то. Естественно, в таком виде это совершенно невозможно, и мы так не работаем», — рассказывает Дмитрий Смит.

Помимо чемпионата мира, подведомственного официальной IESF, российские команды оказались отрезаны и от участия в коммерческих киберспортивных турнирах, в том числе самом масштабном — The International. Он проводится по игре в Dota 2, а призовой фонд за 10 последних лет составил более 180 млн долларов. В 2021 году этот турнир выиграла российская команда Team Spirit. В 2023 году она снова стала чемпионом The International, но уже как международная команда с офисом в Белграде (Сербия). И эта особенность эпохи.

В 2022 году, когда Россия столкнулась с западными санкциями, перед российскими киберкомандами стояла дилемма — встать под флаг и смириться с тем, что они будут отрезаны от всех мировых статусных турниров. Альтернатива — сменить прописку, отказавшись от позиционирования себя как команд из России. Именно так и поступили самые именитые российские команды — Vitrus.pro и Team Spirit. Причем поначалу, когда царила полная неразбериха, некоторые российские команды не только сменили флаг на нейтральный, но и заявлялись под новыми названиями, рассказывает RTVI Никита Попков, автор подкаста «Бородатый киберспорт».

«Virtus.pro, например, стали Outsiders. Вскоре почти все такие организации переехали в другие страны, после чего смогли вернуть себе свое прежнее название, но уже не являясь официально российской командой», — говорит Попков.

Офис Virtus.pro теперь расположен в Ереване, Team Spirit — в Белграде. Там же обосновались еще две команды, состоящие из российских игроков, 9pandas и Aurora Gaming. Последняя была создана как сербская в 2022 году, ее спонсор — 1Хbet. В Vitrus.pro и Team Spirit на вопросы RTVI не ответили, а игроки этих команд отказались от разговора без санкции ответственных менеджеров клубов.

Кроме того, поначалу в 2022 году от российского флага отказывались и отдельные киберспортсмены. На профильных порталах о киберспорте они меняли его на нейтральный. Так, например, поступил один из лучших киберспортсменов мира по игре в CS:GO — капитан NAVI Денис «Electronic» Шарипов. Ранее так же сделал Илья «Perfecto» Залуцкий. Шарипов сейчас играет в Virtus.pro. В конце марта 2024 года он вновь попросил вернуть ему российское представительство. Его коллега Perfecto между тем решил остаться под нейтральным флагом.

Аналитик киберспорта Никита Попков говорит, что вероятнее всего, замена российского флага на нейтральный у игроков — их личная инициатива. Максимум — клуба, за который они выступают. «В отличие от большого спорта запретов на участие в турнирах именно для игроков я не встречал. От организаторов турниров требований [сменить флаг на нейтральный] не было», — говорит Попков. Эту же информацию подтверждает и профессиональный киберспортсмен «LEKCyCC». «Случаев отстранений или исключений из-за национальности я не встречал», — говорит он.

Что касается команд, которые остались в России, то теперь те из них, кто не закрылись, участвуют в турнирах, которые устраивают спонсоры внутри страны или Федерация компьютерного спорта России. Одной из самых больших потерь можно считать продажу составов и закрытие команды Gambit Esports, чьим спонсором выступал МТС. «Сейчас те команды, которые базируются именно в России, полностью спонсируется букмекерами, — говорит автор «Бородатого киберспорта» Попков. — Теперь заработать на российской аудитории, располагаясь в России, без международных спонсоров, невозможно. Так что теперь у нас есть команды BetBoom, 1Win, «Лига» от ЛигиСтавок и прочие».

Игровой софт как спортинвентарь

Отсутствие возможности участвовать в турнирах мирового класса не единственная беда, коснувшаяся киберспортсменов, остающихся в России. Есть и проблема с софтом, хотя и значительно меньшая по масштабам.

Как рассказал RTVI один из основателей киберспорта в РФ, член совета директоров Международной ассоциации по защите прав спортсменов Александр Горбаченко, компания-разработчик игры Clash Royal запретила организацию и проведение официальных соревнований по их игре в России. Турниры по Clash Royal в стране проводились на протяжении пяти лет, и теперь спортсмены, участвовавшие в них, по сути остались не у дел.

По словам президента ФКС России Дмитрия Смита, чтобы исключить такие ситуации в будущем, федерация решила действовать сразу по двум направлениям. Во-первых, планируется увеличение количества российских игр в организованных ею соревнованиях, причем без отказа от зарубежных игр. Во-вторых, ФКС России начала работать над изменениями в законодательство, которые бы приравняли компьютерные игры, когда по ним проводится официальные соревнования, к инвентарю.

По словам Смита, в Конституции РФ прописано, что каждый имеет право заниматься спортом, а киберспорт — это спорт. Соответственно, говорит он, никто не имеет права лишать спортсмена возможности заниматься спортом. «Поэтому мы считаем, что на момент проведения официальных соревнований, внесенных в единый календарный план, используемые на них игры из частной интеллектуальной собственности необходимо переквалифицировать в спортивный инвентарь, — продолжает Смит. — И мы, безусловно, готовы платить за использование этого инвентаря. Никто бесплатно их отбирать не собирается. Иными словами, мы хотим, чтобы у других компаний не было возможности, как в случае с SuperCell (делает Clash Royal — прим.ред.), наложить запрет на использование их программного обеспечения, поскольку это является частью спорта».

Предварительно, работать это будет следующим образом. По словам Смита, предполагается, что будет создан специальный фонд, в который все организаторы, которые проводят официальные соревнования, платят деньги за использование софта. Дальше этот фонд связывается с игроделами и договаривается о перечислении им денег.

«Естественно, компания, обладающая правами на игру, должна иметь в России свое юридическое представительство, — рассказывает президент ФКС России. — И мы не говорим: ребята, вы считаете, что мы вам должны заплатить дополнительных денег, а мы вам не хотим. Наоборот. Мы говорим: за то, что вы другим предоставляете бесплатно [по открытой лицензии], мы даже заплатить готовы. Мы хотим исключить ситуацию, при которой нам бы запрещали то, что всем другим можно».

Сейчас активно ведутся обсуждения по этому вопросу, а сам законопроект пока не сформулирован. Однако федерация планирует завершить начатое уже в скором времени.

Ради денег и славы

За развитие киберспорта в стране отвечает Федерация компьютерного спорта России. Президент федерации Дмитрий Смит говорит, что ее задача — создать условия, при которых российские спортсмены могут соревноваться с лучшими. Для этого в стране проводятся собственные международные турниры. В качестве примера Смит привел Открытые киберспортивные игры, а также «Игры будущего» в Казани, которые, по его словам, «очень напугали» международное сообщество, а на спортсменов из других стран, решивших принять в них участие, оказывалось давление.

«Есть зафиксированные случаи, когда различные турнирные операторы и даже игроделы связывались с командами и говорили, что если вы поедете в Россию, то попадете в некие списки, в результате которых вас будут «забывать» приглашать на некоторые соревнования», — рассказывает президент ФКС России.

До того, как «Игры будущего» стартовали, говорит Смит, на них смотрели как: «Да что там в России серьезного можно провести!». «А после того, как увидели, как прошли соревнования, то все восприняли всерьез. И пошло давление», — рассказал собеседник RTVI.

При этом российские киберспортсмены, напомнил Дмитрий Смит, вполне свободно смогли выступить на турнире в Японии. «Несмотря на то, что Япония в политическом плане достаточно агрессивно себя ведет по отношению к России, там наши спортсмены выступали в форме сборной под своим флагом. И ни у кого из спортсменов не вызвало каких-либо вопросов, почему так происходит», — добавил президент ФКС России.

Впрочем, сами именитые российские киберспортсмены к соревнованиям, которые проводят спортивные федерации, относятся скептически и предпочитают им крупные мировые коммерческие турниры, типа упомянутого уже The International или Major, поэтому желание перебраться в команды, которым эти соревнования доступны — вполне объяснимо.

«В русском киберспорте люди соревнуются ради двух вещей — деньги и звание лучшего игрока или команды в мире. Если честно, я бы предпочел играть Major. Возможно, как раз потому, что звание чемпиона России ничего не несет в плане популярности и других преимуществ обычного спорта», — сказал RTVI профессиональный киберспортсмен по игре в CS:GO Дмитрий Васильев, выступающий под ником DavCost.

Бывший профессиональный киберспортсмен, а сейчас тренер и аналитик Егор Сурков объясняет, что в любой стране уровень призовых, а, соответственно, и уровень игры на местных турнирах сравним с низшими футбольными лигами.

«Но, если в традиционном спорте необходимо физическое присутствие, чтобы доказать свой уровень и пройти выше, в киберспорте ты можешь не выходя из дома попасть сразу в коллектив высшего уровня», — говорит Сурков. Он проводит аналогию с футболом, где чтобы стать профессионалом приходится пройти сложный и долгий путь от спортивной секции до попадания в команду, где играя бок о бок со звездами, можно продолжить повышать свой уровень. В киберспорте «с Роналду и Месси» можно поиграть и вне «секции», объясняет Сурков. А дальше — игрока могут заметить и позвать в сильную команду.

«И в этой системе довольно странно выглядит тренер местной ДЮСШ, стоящий у бровки. Ты можешь не идти к нему, чтобы играть с Роналду», — добавил собеседник RTVI.

Глава ФКС России Дмитрий Смит находит вполне естественным то, что киберспортсмены больше котируют коммерческие турниры, потому что на них можно заработать больше денег. Хотя сам он не считает, что такое устремление должно ставиться во главу угла. Смит и сам в прошлом киберспортсмен. В 90-х он был лидером легендарного клана orky в StarСraft.

«В моем понимании — деньги не главное. В свое время мы соревновались не за призы, а за желание быть лучшими. За то, чтобы показать мастерство, не подвести своих фанатов, за престиж страны, в конце концов», — объясняет Смит.

Олимпийские надежды

В июне 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о проведении первых в истории киберспортивных Олимпийских игр. Важным аспектом здесь может стать то, что отныне киберспорт претендует на обретение статуса олимпийского вида спорта, сказал RTVI член совета директоров Международной ассоциации по защите прав спортсменов Александр Горбаченко. Зависеть все будет от тех дисциплин, которые будут включены в перечень соревнований для такой Олимпиады, и если туда попадут не только, скажем, интерактивный футбол или теннис, но и те же самые Dota 2 и Counter-Strike, то компьютерный спорт получит новый статус.

По замыслу МОК, Олимпиада по киберспорту пройдет через год в Саудовской Аравии. Однако будет ли Россия отстаивать тот самый престиж страны там — большой вопрос.

«Сборную, которая поедет на Олимпиаду по киберспорту, будем формировать мы. Вопрос только — пустят ее туда или нет. В моем понимании, в данной ситуации ответ очевиден — найдут, к чему придраться, чтобы Россию не пустить по крайней мере в официальном статусе. А ехать под белым флагом, как я считаю, это позор. И на это мы не готовы», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

С ним согласен и Александр Горбаченко. Если условием для участия в Олимпиаде по киберспорту станет нейтральный флаг, говорит он, то ехать ни в коем случае нельзя. «Никогда нельзя давать возможность нас унижать, в любом виде. Не стоят эти потенциальные медали ничего, что унижает наше достоинство», — сказал Горбаченко.

Смит добавляет: «Если нейтральный флаг будет условием для всех стран, я это еще могу рассмотреть. А если говорят, все равны, но некоторые, извините, паршивые, то что, мы добровольно будем соглашаться с тем, что мы паршивые? Ну, что за ересь-то, ну нет, конечно. Основа спорта — это равенство. Но какое равенство, когда все под своим флагом, а Россия под нейтральным?».

Поэтому, говорит президент ФКС России, вполне возможно, «имеет смысл нам подумать и о создании собственного спортивного движения на олимпийских принципах равенства, честности, объективности, от которых МОК с каждым годом отходит все дальше и дальше».

Dota 2 захватывают россияне

Так или иначе, многие опрошенные RTVI профессиональные киберспортсмены сходятся во мнении, что Олимпиада по киберспорту — это далеко не предел их мечтаний. Те, кто смог закрепиться в сильных зарубежных клубах, стараются держаться за свои места. Хотя и признают — конкуренция, особенно по такой игре как League of Legends, очень серьезная.

«Если не получится найти зарубежную команду, то единственное, что остается, это играть маленькие тир-2 турниры (более низкого уровня — прим.ред.) в России, которых насчитывается пару штук за год и тир-3 турниры с призовыми фондами 20 тысяч рублей», — сказал RTVI Александр Лексиков, который профессионально играет в LOL под ником Lekcyc.

В других дисциплинах российские игроки за рубеж перебираются довольно активно, уверен автор подкаста «Бородатый киберспорт» Никита Попков. Причем, говорит он, происходит это не из-за геополитической обстановки, а потому, что в России стало столько сильных киберспортсменов, что в российских командах они не помещаются. «В Dota 2 вообще происходит захват зарубежных команд нашими игроками. Они играют в британских, арабских, индийских командах. Это по сути дела не уход куда-то, а расширение географии», — считает Попков.

Киберспортсмен DavCost отмечает среди самых громких трансферов последних двух лет — подписание целого состава российской команды Gambit в американскую организацию cloud9, переход M0NESY в немецкую организацию G2, подписание degster в норвежский Heroic, а также переход Patsi в американский Liquid. «Другими словами некоторые организации идут на репутационные риски, чтобы подписать молодые таланты. Половина возможных трансферов отменилось из-за политической ситуации, некоторые команды не готовы рискнуть репутацией, чтобы работать с сильным игроком из России», — сказал DavCost.

Роман Romuka, который после того, как лига по LOL закрылась в России, перебрался в чешскую команду, — продержался там всего сезон. Хотя, как признался киберспортсмен в беседе с RTVI, причиной стала не конкуренция, а материальная составляющая. По его словам, на тот момент ему нужны были деньги и стабильность.

«Этой зимой я смог поднять высокий рейтинг среди всего СНГ, но через две недели я уже не мог вывозить такое количество игр. Кроме того, все деньги, которые я получил от организации в Чехии, были на совести владельца организации. Ему бы ничего не помешало кинуть меня на деньги и забить, а я бы ничего не сделал с этим. И такая перспектива меня пугала. Поэтому я принял решение завершить свою карьеру», — говорит киберспортсмен.

В киберспорте Romuka с 19 лет, скоро ему исполнится 23. Он учится в университете и хочет попасть на нормальную работу, — желательно, в IT-отрасль. Роман говорит: «С играми я точно больше не хочу иметь дела. Ни как игрок, ни как тренер».

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено