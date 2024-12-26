20-я годовщина цунами в Индийском океане 2004 года: как это было
26 декабря страны бассейна Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину землетрясения и цунами 2004 года, в результате которых погибло около 230 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Оно создало 30-метровые волны, которые обрушились на прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и другие страны. Самая высокая скорость волны тогда достигала более 800 километров в час. RTVI собрал кадры с последствиями одного из самых разрушительных землетрясений в истории и показал, что в этих местах происходит сейчас.
29 декабря 2004 (вверху), 8 декабря 2024 (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
26 декабря 2004 года (вверху), 8 декабря 2024 года (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
29 декабря 2004 года (вверху), 8 декабря 2024 года (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
29 декабря 2004 года (вверху), 8 декабря 2024 года (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
7 января 2005 года (вверху), 7 декабря 2024 года (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
2 января 2005 года (вверху), 7 декабря 2024 года (внизу), Галле, Шри-Ланка Peter Endig; Chamila Karunarathne / EPA / TASS
29 декабря 2004 года (вверху), 8 декабря 2024 года (внизу), Кхаулак, Таиланд Rungroj Yongrit; Narong Sangnak / EPA / TASS
28 декабря 2004 года (вверху), 9 декабря 2024 года (внизу), Кхаулак, Таиланд Rungroj Yongrit; Narong Sangnak / EPA / TASS
28 декабря 2004 года (вверху), 8 декабря 2024 года (внизу), Кхаулак, Таиланд Rungroj Yongrit; Narong Sangnak / EPA / TASS
6 января 2005 года (вверху), 2 декабря 2024 года (внизу), Банда-Ачех, Индонезия Mast Irham; Hotli Simanjuntak / EPA / TASS
26 декабря 2004 года (вверху), 12 декабря 2024 года (внизу), Банда-Ачех, Индонезия Hotli Simanjuntak / EPA / TASS
17 января 2005 года (вверху), 29 ноября 2024 года (внизу), Банда-Ачех, Индонезия Mast Irham; Hotli Simanjuntak / EPA / TASS