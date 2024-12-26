20-я годовщина цунами в Индийском океане 2004 года: как это было

26 декабря страны бассейна Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину землетрясения и цунами 2004 года, в результате которых погибло около 230 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Оно создало 30-метровые волны, которые обрушились на прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и другие страны. Самая высокая скорость волны тогда достигала более 800 километров в час. RTVI собрал кадры с последствиями одного из самых разрушительных землетрясений в истории и показал, что в этих местах происходит сейчас.