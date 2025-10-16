Арестованная за исполнение песен иноагентов певица Наоко. Фото дня

16 октября 2025 года, Санкт-Петербург, Россия. 18-летняя участница уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова (творческий псевдоним Наоко) во время заседания Дзержинского районного суда. Ее арестовали на 13 суток по административному протоколу об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП) после исполнения песен музыкантов-иноагентов у станции метро «Площадь Восстания».

Двух других участников группы «Стоптайм» — барабанщика Владислава Леонтьева и гитариста Александра Орлова — арестовали на 13 и 12 суток соответственно.