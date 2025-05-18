Церемония вступления в должность папы римского Льва XIV. Фотогалерея

18 мая новый папа римский Лев XIV официально вступил в должность главы Римско-католической церкви. Ватикан оценил число собравшихся на церемонию в 200 тыс. человек, включая представителей более 150 официальных делегаций со всего мира. Как прошла интронизация — в фотогалерее RTVI.

Лев XIV прибыл на площадь Святого Петра в Риме на папамобиле, а затем отслужил торжественную мессу. Понтифику вручили символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий — ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами. После этого папа прочел проповедь, в которой призвал мир объединиться, а также не забывать «братьев и сестер, страдающих из-за войн». При упоминании конфликта на Украине Лев XIV отметил, что страна ждет переговоров о «справедливом и прочном мире».

Церемонию, которая длилась около двух часов, посетили вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и другие политики.

Российскую делегацию должна была возглавить министр культуры Ольга Любимова, однако она не смогла прилететь в Рим «по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», заявили в Минкульте. В итоге Россию представлял посол в Ватикане Иван Солтановский.