Визуал
18.05.2025 / 15:42

Церемония вступления в должность папы римского Льва XIV. Фотогалерея

Церемония вступления в должность папы римского Льва XIV. Фотогалерея
Alessandra Tarantino / AP

18 мая новый папа римский Лев XIV официально вступил в должность главы Римско-католической церкви. Ватикан оценил число собравшихся на церемонию в 200 тыс. человек, включая представителей более 150 официальных делегаций со всего мира. Как прошла интронизация — в фотогалерее RTVI.

Лев XIV прибыл на площадь Святого Петра в Риме на папамобиле, а затем отслужил торжественную мессу. Понтифику вручили символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий — ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами. После этого папа прочел проповедь, в которой призвал мир объединиться, а также не забывать «братьев и сестер, страдающих из-за войн». При упоминании конфликта на Украине Лев XIV отметил, что страна ждет переговоров о «справедливом и прочном мире».

Andrew Medichini / AP

Christopher Furlong / Getty Images

Giuseppe Lami / EPA / TASS

Stefano Costantino / AP

Ivan Romano / Getty Images

Церемонию, которая длилась около двух часов, посетили вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и другие политики.

Российскую делегацию должна была возглавить министр культуры Ольга Любимова, однако она не смогла прилететь в Рим «по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута», заявили в Минкульте. В итоге Россию представлял посол в Ватикане Иван Солтановский.

Zuma / TASS

Fabio Frustaci / EPA / TASS

Marco Di Lauro / Getty Images

Alessandra Tarantino / AP

David Ramos / Getty Images

Christopher Furlong / Getty Images

Alessandra Tarantino / AP

Domenico Stinellis / AP

Domenico Stinellis / AP

Marco Iacobucci / Zuma / TASS

Gregorio Borgia / AP

Marco Iacobucci / Zuma / TASS

David Ramos / Getty Images

Fabio Frustaci / EPA / TASS

Alessandra Tarantino / AP

Andrew Medichini / AP

Gregorio Borgia / AP

Alessandra Tarantino / AP

Владимир Терешков