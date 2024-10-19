Дело в шляпе: как наряд боливийской чолиты стал высокой модой

Жительницы боливийской столицы Ла-Пас демонстрируют творения местного дизайнера на показе мод Chola, пропагандирующем традиционный стиль одежды и красоту женщин из местных племен кечуа и аймара. Всего 20 лет назад слово «чолита» было уничижительным, но сейчас оно звучит в совсем другом контексте: так уважительно именуют женщин, которые носят традиционные костюмы.

В этот наряд входят шляпа-котелок, пышная юбка pollera и красочный шерстяной платок. Прическа чолиты всегда одна и та же — две длинные косы, висящие сзади.

Яркие шерстяные шали, которые являются неотъемлемым атрибутом костюма чолиты, не только согревают своих хозяек, но и используются ими вместо сумки для ношения продуктов и даже маленьких детей. Юбка pollera изначально была просто испанской одеждой, которую колониальные власти заставляли носить местных женщин. Под верхнюю юбку, длина которой варьируется от колен до пола, обычно поддевают ещё 4-5 подъюбника, создавая пышность.

По поводу появления характерной шляпы чолит существует несколько версий. По одной из них, крупная партия котелков была привезена в Боливию итальянским торговцем, который рассчитывал соблазнить своим товаром местных щеголей. Мужчины этот головной убор не оценили, и хитрый продавец сбыл всю партию женщинам, уверяя их, что ношение этих шляп повышает фертильность.

Наряды чолит можно увидеть не только на народных гуляниях: женщины носят их каждый день, занимаются повседневными делами и работой, ходят за покупками и даже покоряют горные вершины. В этом же национальном костюме выходят на ринг участницы lucha libre — боливийского рестлинга, которые участвуют в поединках наравне с мужчинами.