Экоактивистки разрисовали могилу Чарльза Дарвина. Фото дня

13 января 2025 года, Лондон, Великобритания. Активистки из движения Just stop oil («Просто остановите нефть») разрисовали краской могилу Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве, написав на надгробии «1,5 — это смерть» (отсылка к сообщениям, что в 2024 году глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5°C).

Выбор могилы Дарвина участницы акции — две женщины в возрасте 66 и 77 лет — объяснили тем, что Дарвин, по их мнению, «перевернулся бы в гробу» из-за массового вымирания на Земле, которое происходит по причине действий человека.

В Вестминстерском аббатстве приступили к очистке мемориала, отметив, что надгробной плите не было нанесено серьезных повреждений, Активисток задержали по подозрению в порче имущества.