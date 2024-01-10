Жители множества регионов России ― от Москвы до Дальнего Востока ― в новогодние праздники остались без тепла из-за аварий на котельных и теплотрассах. В некоторых населенных пунктах отопление не заработало до сих пор.

Тяжелая ситуация сложилась в подмосковном Климовске, где после ЧП на котельной патронного завода, снабжавшей жителей микрорайона, без тепла и горячей воды в 20-градусные морозы остались более 20 тыс. человек.

Президент Владимир Путин после аварии поручил национализировать завод. Директор предприятия и начальник котельной задержаны по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. Замглавы Подольска Романа Рязанова задержали по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

В каких регионах возникали перебои с теплом в начале января 2024 года — в инфографике RTVI.