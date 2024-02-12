Как прошел Супербоул-2024. Фотогалерея

В ночь на 12 февраля прошел Супербоул — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги (NFL), который традиционно остается самым рейтинговым спортивным шоу в США. Кульминация чемпионата по американскому футболу состоялась в городе Парадайз, примыкающем к Лас-Вегасу. Победителем Супербоула стал клуб «Канзас-Сити Чифс», одержавший победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Хедлайнером мероприятия стал певец Ашер. Кроме того, под прицел камер попал поцелуй Тейлор Свифт с ее возлюбленным Трэвисом Келси из «Канзас-Сити Чифс». Чем еще запомнился Супербоул-2024 — в фотогалерее RTVI.