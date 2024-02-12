Визуал
12.02.2024 / 13:26

Как прошел Супербоул-2024. Фотогалерея

Как прошел Супербоул-2024. Фотогалерея
Ashley Landis / AP

В ночь на 12 февраля прошел Супербоул — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги (NFL), который традиционно остается самым рейтинговым спортивным шоу в США. Кульминация чемпионата по американскому футболу состоялась в городе Парадайз, примыкающем к Лас-Вегасу. Победителем Супербоула стал клуб «Канзас-Сити Чифс», одержавший победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс». Хедлайнером мероприятия стал певец Ашер. Кроме того, под прицел камер попал поцелуй Тейлор Свифт с ее возлюбленным Трэвисом Келси из «Канзас-Сити Чифс». Чем еще запомнился Супербоул-2024 — в фотогалерее RTVI.

Kevin Mazur / Getty Images for Roc Nation

Kevin Mazur / Getty Images for Roc Nation

Charlie Riedel / AP

Eric Gay / AP

David J. Phillip / AP

George Walker IV / AP

Peter Aiken / AP

David J. Phillip / AP

David J. Phillip / AP

Peter Aiken / AP

Frank Franklin II / AP

Michael Owens / Getty Images

Harry How / Getty Images

Michael Reaves / Getty Images

Jamie Squire / Getty Images

Jamie Squire / Getty Images

Eric Gay / AP

Eric Gay / AP

Ashley Landis / AP

Michael Owens / Getty Images

Ashley Landis / AP

David J. Phillip / AP

Иван Краснов