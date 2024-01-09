Визуал
09.01.2024 / 09:54

Как в Германии прошли соревнования по метанию елей. Фотогалерея

Вайденталь, Германия
Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

7 января в Берлине, Котбусе, и Вайдентале прошел ежегодный чемпионат по метанию рождественских елей. Мужчины и женщины соревновались в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту и метании на дальность двумя способами. Для жителей Германии такое мероприятие означает не только уникальную форму развлечения, но и символизирует завершение праздничных гуляний и начало нового года. Как это было — в фотогалерее RTVI.

Котбус, Германия
Frank Hammerschmidt / DPA / Picture Alliance / TASS

Котбус, Германия
Frank Hammerschmidt / DPA / Picture Alliance / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Котбус, Германия
Frank Hammerschmidt / DPA / Picture Alliance / TASS

Берлин, Германия
Filip Singer / EPA / TASS

Берлин, Германия
Filip Singer / EPA / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Котбус, Германия
Frank Hammerschmidt / DPA / Picture Alliance / TASS

Берлин, Германия
Filip Singer / EPA / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Берлин, Германия
Filip Singer / EPA / TASS

Берлин, Германия
Filip Singer / EPA / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Котбус, Германия
Frank Hammerschmidt / DPA / Picture Alliance / TASS

Вайденталь, Германия
Uwe Anspach / DPA / Picture Alliance / TASS

Владимир Терешков