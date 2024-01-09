Как в Германии прошли соревнования по метанию елей. Фотогалерея

7 января в Берлине, Котбусе, и Вайдентале прошел ежегодный чемпионат по метанию рождественских елей. Мужчины и женщины соревновались в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту и метании на дальность двумя способами. Для жителей Германии такое мероприятие означает не только уникальную форму развлечения, но и символизирует завершение праздничных гуляний и начало нового года. Как это было — в фотогалерее RTVI.