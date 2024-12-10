Лесной пожар в Малибу. Фото дня

10 декабря 2024 года, Малибу, Калифорния, США. Быстро распространяющийся из-за сухой погоды и сильного ветра лесной пожар на тихоокеанском побережье неподалеку от Лос-Анджелеса вынудил местные власти объявить эвакуацию населения. Во Франклине огонь за ночь уничтожил более 2,2 тысячи акров леса и перекинулся через шоссе Pacific Coast Highway, угрожая культовому пирсу Малибу. В этой местности, где живут многие знаменитости, действует предупреждение об «особо опасной ситуации» «из-за разрушительных ветров Санта-Ана и очень низкой влажности». Оператор электросетей Southern California Edison отключил свет тысячам клиентов в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Керн. Без электричества осталась и большая часть города Малибу.