Московский марафон на центральных улицах столицы. Фото дня

В Москве 12 и 13 октября прошел 11-й Московский марафон с забегами на дистанции 42,2 и 10 км, корпоративной и студенческой эстафетами. В спортивном мероприятии приняли участие около 30 тыс. человек, из них более 15,5 тысячи пробежали 10-километровый забег. Маршрут пролегал по Садовому кольцу, Крымскому мосту, Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Участники увидели четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание Федеральной службы безопасности, Политехнический музей и храм Христа Спасителя. Победителей и призеров наградили медалями.