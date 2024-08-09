Не баян, а классика. В Центре «Зотов»‎ открылась выставка «Мем. Маяковский медиа»

9 августа в Центре «Зотов»‎ открылась выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная протомемам, — «Окнам РОСТА».

Первые плакаты стали появляться в витринах магазинов в 1919 году, их создавала группа художников во главе с Владимиром Маяковским. Эти агитационные, злободневные плакаты на понятном языке информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы.

В экспозиции представлены не только сами «Окна», но и современные мемы. На выставке можно узнать историю плакатов и мифологизации фигуры Маяковского, что такое «Клуб друзей Маяковского» и почему образ поэта так популярен до сих пор.

Также в рамках проекта можно принять участие в лаборатории и создать свой агитационный плакат с помощью трафаретов, как это делали Маяковский и его соратники. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.