Не только друиды: как в мире отмечают солнцестояние. Фотогалерея
Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает самых высоких и самых низких точек на небе. Летом, 21-22 июня, наступает самый длинный день в году, а зимой, 21-22 декабря, — самая длинная ночь.
Древние цивилизации отмечали эти дни как поворотные моменты годового цикла. Например, скандинавы праздновали Мидсоммар, танцуя вокруг украшенного шеста, в Великобритании тысячи людей собирались у Стоунхенджа встречать рассвет. Сейчас эти празднования сочетают древние ритуалы с современными фестивалями, символизируя вечную связь человека с природными циклами.
Как отмечают солнцестояние в разных странах — в фотогалерее RTVI.
Женщина встречает восход солнца во время летнего солнцестояния на вершине скалистого гребня в «мегалитической обсерватории» Кокино, Северная Македония Georgi Licovski / EPA / TASS
Коренные жители аймара в боливийском Эль-Альто приветствуют первые лучи солнца, знаменующие наступление 5533 Нового года Juan Karita / AP
Праздник летнего солнцестояния в Стоунхендже. Ежегодно сотни людей приходят к 5000-летнему каменному кругу, чтобы отметить самый длинный день в северном полушарии Andy Rain / EPA / TASS
Крикетный клуб «Сефтон Парк» (Ливерпуль, Великобритания) проводит традиционный ежегодный матч в честь солнцестояния. Первый мяч был заброшен в 04:43 утра Adam Vaughan / EPA / TASS
Индейская церемония на фестивале солнца Инти Райми в Кито (Эквадор) Franklin Jacome / Agencia Press South / Getty Images
Кэтрин Сиснерос танцует в инсталляции Кристофера Джейни «Проходящий свет» в день летнего солнцестояния в международном аэропорту Сан-Антонио (Техас, США) Eric Gay / AP
Австралийский клуб любителей зимнего плавания отмечает солнцестояние коллективным заплывом в семиградусной океанской воде на пляже Бар-Бич в Ньюкасле Roni Bintang / Getty Images
Участники 50-го Парада Солнцестояния в Санта-Барбаре, США PJ Heller / ZUMA / TASS