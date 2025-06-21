Не только друиды: как в мире отмечают солнцестояние. Фотогалерея

Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает самых высоких и самых низких точек на небе. Летом, 21-22 июня, наступает самый длинный день в году, а зимой, 21-22 декабря, — самая длинная ночь.

Древние цивилизации отмечали эти дни как поворотные моменты годового цикла. Например, скандинавы праздновали Мидсоммар, танцуя вокруг украшенного шеста, в Великобритании тысячи людей собирались у Стоунхенджа встречать рассвет. Сейчас эти празднования сочетают древние ритуалы с современными фестивалями, символизируя вечную связь человека с природными циклами.

Как отмечают солнцестояние в разных странах — в фотогалерее RTVI.