Обстановка в Гаити после попытки местных банд захватить главный аэропорт. Фото дня

Гаити, Порт-о-Пренсе, 5 марта. Люди проходят мимо солдата, охраняющего территорию главного международного аэропорта имени Туссена Лувертюра, после того как члены местных вооруженных банд попытались установить над ним контроль, ведя перестрелку с полицией и военными. Правительство Гаити 3 марта ввело комендантский час и объявило режим чрезвычайного положения сроком на 72 часа с возможностью продления после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны и из них сбежали тысячи заключенных.