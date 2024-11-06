Октябрь 2024 года в фотографиях

Последствия урагана «Хелен», работа кандидата в президенты США Дональда Трампа за прилавком в McDonald’s, подрыв железной дороги, соединяющей Северную и Южную Корею, выставка домашних животных в преддверии Хэллоуина и другие события октября — в фотогалерее RTVI.
Самолет авиакомпании Middle East Airlines пролетает над дымом в районе Дахия в Бейруте после авиаударов Израильской армии, 1 октября 2024 года Bilal Hussein / AP
Российские журналисты Константин Габов, Антонина Фаворская, Артем Кригер и Сергей Карелин в Нагатинском районном суде Москвы. Все четверо обвиняются в сотрудничестве с ФБК*, по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК) им грозит до шести лет тюрьмы, Москва, Россия, 5 октября 2024 года AP
Жители Западного полушария Земли увидели солнечное затмение. Небесное явление можно было наблюдать на Гавайях, в Аргентине и Чили — на острове Пасхи. В этот раз затмение было кольцеобразным и длилось до семи минут, Пуэрто-Сан-Хулиан, Аргентина, 2 октября 2024 года Natacha Pisarenko / AP
Доминик Гуччардо идет к своему дому в Пенсаколе после урагана «Хелен», штат Северная Каролина, США, 3 октября 2024 года Mike Stewart / AP
Работа пожарной службы в районе лесного пожара «Фелиция» в Пиру, Калифорния, США, 3 октября 2024 года Eric Thayer / AP
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в рамках выставки «Гигантский урожай России» состоялось торжественное вскрытие тыквы Буси весом почти 400 кг. Гигантскую тыкву вырастил одиннадцатилетний Степан Разин из Ярославля. Москва, Россия, 6 октября 2024 года Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»
Мужчина бросает уличную мебель в бассейн своего отца в преддверии урагана Милтон. Форт-Майерс, штат Флорида, США, 8 октября 2024 года Marta Lavandier / AP
Люди переходят мост с датой 7.10, отмечающую годовщину нападения ХАМАС на Израиль, в Рамат-Гане, Израиль, 7 октября 2024 года Oded Balilty / AP
Сотрудник ГАИ во время перекрытия дороги в связи с пожаром на базе по хранению нефтепродуктов. Феодосия, Республика Крым, Россия, 7 октября 2024 года Сергей Мальгавко / ТАСС
Женщина плачет во время похорон убитого в результате нападения вооруженных банд родственника. Пон Сонде, Гаити, 8 октября 2024 года Odelyn Joseph / AP
Турецкие граждане проходят проверку безопасности перед посадкой на турецкие военные корабли, которые должны эвакуировать их из Ливана в Турцию, порт Бейрута, 9 октября 2024 года Emrah Gurel / AP
Румынские военнослужащие несут цветочные венки к мемориалу во время празднования Национального дня памяти жертв Холокоста в Бухаресте, Румыния, 9 октября 2024 года Andreea Alexandru / AP
Канадская спортсменка Фиона Кейли на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров на озере Параноа в Бразилиа, Бразилия, 11 октября 2024 года Eraldo Peres / AP
Церемония захоронения останков 67 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на мемориальном комплексе «Долина», Мурманская область, Россия, 12 октября 2024 года Лев Федосеев / ТАСС
Рейнджеры Кенийской службы дикой природы и группа захвата охлаждают усыпленного для перевозки слона в национальном парке Мвеа, к востоку от столицы Найроби, Кения, 14 октября 2024 года Brian Inganga / AP
На снимке, опубликованном центральным информационным агентством Северной Кореи, — подрыв железной дороги, соединяющей Северную и Южную Корею EPA / KCNA / TASS
Крест на церкви Богоматери Хадат на фоне пригорода Бейрута Дахия, который остается без света после израильских авиаударов. Ливан, 16 октября 2024 года Hassan Ammar / AP
Израильтяне радуются новости о смерти лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Недалеко от кибуца Эрез, южный Израиль, 17 октября 2024 года Tsafrir Abayov / AP
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных Вооруженных сил Украины, 18 октября 2024 года Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Местные жители коротают время на улице время во время отключения электричества после аварии на крупной электростанции в Гаване, Куба, 19 октября 2024 года Ramon Espinosa / AP
Пожилая женщина голосует на дому в селе Грушево, Молдова, 20 октября 2024 года. В Молдове прошли президентские выборы и референдум о намерении страны вступить в ЕС. Dmitru Doru / EPA / TASS
Республиканский кандидат в президенты, бывший президент США Дональд Трамп, работает за прилавком во время предвыборного мероприятия в ресторане McDonald’s, 20 октября 2024 года в Фистервилль-Тревозе, штат Пенсильвания Doug Mills-Pool / Getty Images
Скорбящие родственники Хасана Хусейна Канбаза, который был убит во время теракта на Турецких аэрокосмических предприятиях (TUSAS) близ Анкары днем ранее, во время похорон в морге Karsiyaka в Анкаре, 24 октября 2024 года Ali Unal / AP
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» на территории МВЦ «Казань Экспо», Республика Татарстан, Россия, 24 октября 2024 года Александр Щербак / ТАСС
Горы в Лазовском государственном природном заповеднике им. Л.Г. Капланова, Приморский край, Россия, 23 октября 2024 года Юрий Смитюк / ТАСС
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис (слева) и бывшая первая леди Мишель Обама перед выступлением во время предвыборного митинга в центре Wings в Каламазу, штат Мичиган, США, 26 октября 2024 года Jacquelyn Martin / AP
Собака Коко в костюме Чаки участвует в выставке домашних животных на Хэллоуин в Кальяо, Перу, 27 октября 2024 года Guadalupe Pardo / AP
Израильская полиция и спасательные службы осматривают место, где водитель грузовика протаранил автобусную остановку рядом с армейской базой, ранив десятки людей& Рамат-Хашарон, Израиль, 27 октября 2024 года Oded Balilty / AP
У здания Национального собрания Грузии собрались участники акции протеста против итогов состоявшихся 26 октября выборов. ЦИК республики объявил о победе правящей партии «Грузинская мечта», которая набрала более 54% голосов и получила право единолично формировать правительство, Тбилиси, Грузия, 28 октября 2024 года Александр Патрин / ТАСС
Вид на улицу Сторгата, где трамвай сошел с рельсов и врезался в витрину магазина Apple. В трамвае находилось около 20 человек, четырем пострадавшим оказана помощь на месте, Осло, Норвегия, 29 октября 2024 года Terje Pedersen / EPA / TASS
Цветы и свечи на Соловецком камне на Лубянской площади по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, Москва, Россия, 30 октября 2024 года Yuri Kochetkov / EPA / TASS
Мужчина стоит рядом с затопленными в результате сильнейшего наводнения автомобилями, которые свалены в кучу на железнодорожном полотне. Валенсия, Испания, 31 октября 2024 года Manu Fernandez / AP
Люди в праздничных костюмах принимают участие в шествии «Зомби на Хэллоуин» в центре Эссена, Германия, 31 октября 2024 года Martin Meissner / AP
Многоквартирный жилой дом на улице Лободина частично разрушен взрывом газовоздушной смеси, который произошел в одной из квартир. Погибли пять человек, троих пострадавших удалось спасти из-под завалов, Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, Россия, 31 октября 2024 года Халимат Эбзеева / ТАСС
* ликвидированный иноагент, признан в России экстремистской организацией и запрещен