Октябрь 2024 года в фотографиях

Художественная инсталляция Padma/Pulse and Bloom индийской художницы Шило Шив Сулеман выставлена возле пирамид Гизы, Египет, 24 октября 2024 года. Для четвертого издания Forever Is Now, выставки крупномасштабных скульптур и инсталляций в пирамидах Гизы, организаторы Art D'Egypte пригласили 12 международных художников из 13 стран, чтобы показать работы, которые объединяют древнюю историю, археологию и современное искусство

Sayed Hassan / Getty Images