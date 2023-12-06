«Outsider art». В Еврейском музее открылась выставка художницы Юлии Косульниковой

5 февраля в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Юля» Юлии Косульниковой. Ее творчество связано не только с понятиями «инклюзия» и «outsider art». Художница живет и создает картины в психоневрологическом интернате в городе Волосово Ленинградской области. Она находит вдохновение в больничных буднях, капельницах, наивных телепередачах, белых коридорах и редких поездках на метро. Благодаря своей фотографической памяти Косульникова легко запоминает детали реальности, а затем переосмысляет их в своих картинах. Экспозиция включает более 50 произведений из коллекции Русского музея и личного собрания куратора Аллы Есипович-Рогинской, а также новые работы. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.