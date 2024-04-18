Победители конкурса фотожурналистов World Press Photo 2024

Объявлены победители 67-го ежегодного конкурса World Press Photo. Победившие фотоистории и одиночные снимки, отобранные из тысяч работ, свидетельствуют о важности фотожурналистики и документальной фотографии, а также о мужестве, мастерстве и сочувствии, проявленных фотографами по всему миру.

В номинации «Фотография года» победил снимок фотографа Reuters Мохаммеда Салема из Палестины. На снимке Инас Абу Маамар (36 лет) прижимает к себе тело своей племянницы Сали (5 лет), которая вместе с матерью и сестрой погибла в результате попадания израильской ракеты в их дом в Хан-Юнисе, сектор Газа.

Фотограф описывает этот снимок как «сильный и печальный момент, который отражает более широкое понимание того, что происходило в секторе Газа». Жюри отметило, что снимок сделан с заботой и уважением, предлагая одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую потерю.

Номинация «Фотоистория года», Ли-Энн Олваж, Южная Африка

На Мадагаскаре недостаточная осведомленность общества о деменции приводит к тому, что люди, которые проявляют симптомы потери памяти, часто подвергаются стигматизации. Эта история затрагивает проблему здоровья через призму семьи и заботы и является частью долгосрочной работы Олвадж о деменции.

Номинация «Долгосрочный проект», Алехандро Сегарра, Венесуэла

С 2019 года иммиграционная политика Мексики претерпела значительные изменения. Мексика превратилась из страны, исторически открытой для мигрантов и просителей убежища на своей южной границе, в страну, которая проводит строгую иммиграционную политику.

Опираясь на собственный опыт миграции из родной Венесуэлы в Мексику в 2017 году, фотограф Алехандро Сегарра начал снимать этот проект в 2018 году. Жюри сочло, что позиция самого фотографа как мигранта позволила создать чувствительную перспективу, сосредоточенную на стремлении к самореализации и стойкости мигрантов.

Номинация «Открытый формат», Юлия Кочетова, Украина

На фоне множества жертв среди мирного населения и военных на горизонте не видно никаких признаков мира в противостоянии России на Украине. В то время как новостные СМИ обновляют статистику и карты, а международное внимание переключается на другие темы, фотограф создал сайт, который объединяет фотожурналистику с личным документальным стилем дневника, чтобы показать миру, каково это — жить в условиях повседневной реальности вооруженного конфликта.

Этот проект объединяет фотографические изображения с поэзией, аудиоклипами и музыкой и создан в сотрудничестве с украинским иллюстратором и диджеем