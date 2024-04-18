Победители конкурса фотожурналистов World Press Photo 2024
Объявлены победители 67-го ежегодного конкурса World Press Photo. Победившие фотоистории и одиночные снимки, отобранные из тысяч работ, свидетельствуют о важности фотожурналистики и документальной фотографии, а также о мужестве, мастерстве и сочувствии, проявленных фотографами по всему миру.
Mohammed Salem / Reuters / World Press Photo 2024
В номинации «Фотография года» победил снимок фотографа Reuters Мохаммеда Салема из Палестины. На снимке Инас Абу Маамар (36 лет) прижимает к себе тело своей племянницы Сали (5 лет), которая вместе с матерью и сестрой погибла в результате попадания израильской ракеты в их дом в Хан-Юнисе, сектор Газа.
Фотограф описывает этот снимок как «сильный и печальный момент, который отражает более широкое понимание того, что происходило в секторе Газа». Жюри отметило, что снимок сделан с заботой и уважением, предлагая одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую потерю.
Номинация «Фотоистория года», Ли-Энн Олваж, Южная Африка
На Мадагаскаре недостаточная осведомленность общества о деменции приводит к тому, что люди, которые проявляют симптомы потери памяти, часто подвергаются стигматизации. Эта история затрагивает проблему здоровья через призму семьи и заботы и является частью долгосрочной работы Олвадж о деменции.
Дада Пол и его внучка Одлиатемикс готовятся к посещению церкви в Антананариву, Мадагаскар Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo 2024
Фара Рафаранириана идет в церковь в воскресенье утром со своей дочерью Одлиатемикс и ее отцом Дада Полем в Антананариву, Мадагаскар Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo 2024
Фара смотрит, как Дада Пол чистит рыбу. Он делает это каждое воскресенье после обеда в Антананариву. Его пальцы дрожат, но он справляется с задачей и находит ее успокаивающей Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo 2024
Фара и ее дочь Одлиатемикс лежат вместе на кровати, которую они делят с Дада Полем, отцом Фары. Фара — единственный кормилец в семье из трех человек, и ей приходится балансировать между работой, уходом за отцом и общением с дочерью Lee-Ann Olwage / GEO / World Press Photo 2024
С 2019 года иммиграционная политика Мексики претерпела значительные изменения. Мексика превратилась из страны, исторически открытой для мигрантов и просителей убежища на своей южной границе, в страну, которая проводит строгую иммиграционную политику.
Опираясь на собственный опыт миграции из родной Венесуэлы в Мексику в 2017 году, фотограф Алехандро Сегарра начал снимать этот проект в 2018 году. Жюри сочло, что позиция самого фотографа как мигранта позволила создать чувствительную перспективу, сосредоточенную на стремлении к самореализации и стойкости мигрантов.
08 октября 2023 года. Мигрант идет по грузовому поезду, известном как «Зверь», в Пьедрас-Неграс, Мексика. Мигранты и просители убежища, не имеющие финансовых средств, чтобы заплатить контрабандисту, часто используют грузовые поезда, чтобы добраться до границы Соединенных Штатов. Этот вид транспорта очень опасен: за многие годы сотни людей упали на рельсы и погибли или были искалечены. Тысячи других стали жертвами вымогательств, изнасилований, похищений или ограблений, организованных наркокартелями или коррумпированными властями на различных остановках по пути следования поезда на север Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
08 мая 2023 года. Семья Де Кото позирует для портрета на борту «Зверя», направляясь в Сьюдад-Хуарес. Эта фотография была сделана в Самалаюке, Мексика, за три дня до истечения срока действия «Титула 42» — меры по предотвращению COVID-19, которая фактически позволяла депортировать мигрантов без рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. С 2020 года Таможенная и пограничная служба США выслала более двух миллионов мигрантов в соответствии с «Титулом 42» Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
08 мая 2023 года. Рубен Сото (справа), мигрант из Венесуэлы, сидит с Розой Белло, мигранткой из Гондураса, на вершине товарного поезда, известного как «Зверь», в Самалаюке, Мексика. Рубен и Роза познакомились в Мексике и полюбили друг друга по пути в Соединенные Штаты Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
01 апреля 2021 года. Мигранты используют самодельную лестницу, чтобы забраться на участок пограничной стены с помощью контрабандиста, в Сьюдад-Хуаресе, Мексика Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
13 мая 2023 года. Сотрудники мексиканской иммиграционной службы осматривают поезд «Зверь» в попытке сократить поток мигрантов к границе Соединенных Штатов. Самалаюка, Мексика Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
18 июня 2019 года. Просители убежища ждут у ворот Мексиканской комиссии по помощи беженцам (COMAR) слушания, на котором им будет выдана гуманитарная виза, которая позволит остаться в Мексике или проехать через всю страну в Соединенные Штаты. COMAR обвиняют в коррупции и затягивании процесса выдачи гуманитарных виз. Тапачула, Мексика Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
07 октября 2023 года. Карлос Мендоса, венесуэльский мигрант, переходит реку Рио-Гранде в поисках убежища в США. Пьедрас Неграс, Мексика Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
20 января 2023 года. Эвер Соса несет на плечах свою дочь, когда они пересекают реку Сучиате из Гватемалы в Мексику, присоединяясь к каравану из 3000 мигрантов и просителей убежища, которые пытаются добраться до Соединенных Штатов. В 2019 году Мексика выдала гуманитарные визы аналогичному каравану, но к 2020 году политика изменилась и потребовала расформировать любой караван. Таким образом, тысячи людей были вынуждены добираться до Мексики через реку Сучиате, а не по международному мосту доктора Родольфо Роблеса. Сьюдад-Идальго, Мексика Alejandro Cegarra / The New York Times, Bloomberg / World Press Photo 2024
Номинация «Открытый формат», Юлия Кочетова, Украина
На фоне множества жертв среди мирного населения и военных на горизонте не видно никаких признаков мира в противостоянии России на Украине. В то время как новостные СМИ обновляют статистику и карты, а международное внимание переключается на другие темы, фотограф создал сайт, который объединяет фотожурналистику с личным документальным стилем дневника, чтобы показать миру, каково это — жить в условиях повседневной реальности вооруженного конфликта.
Этот проект объединяет фотографические изображения с поэзией, аудиоклипами и музыкой и создан в сотрудничестве с украинским иллюстратором и диджеем