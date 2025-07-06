Последствия внезапного наводнения в Техасе в фотографиях
Техас, США. 4 июля из-за мощных ливней в округе Керн из берегов вышла река Гуадалупе и затопила местный христианский летний для девочек, а также близлежащие дома. На текущий момент известно о гибели более 50 человек, включая 15 детей. Десятки отдыхающих до сих пор числятся пропавшими без вести. Последствия разрушительных действий стихии — в фотогалерее RTVI.
Спасатели на реке Гуадалупе Christopher Lee / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS
Специалисты осматривают берега реки Гуадалупе после мощного наводнения, обрушившегося на этот район Julio Cortez / AP
Мешки с постельными принадлежностями около лагеря Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе Julio Cortez / AP
Семья перебирается через обломки на мосту над рекой Гваделупе Julio Cortez / AP
Рабочие расчищают от мусора мост Кейд-Луп через реку Гуадалупе, в Инграме, штат Техас Rodolfo Gonzalez / AP
Дети рассматривают игровой автомат, которого на парковку принесло наводнением, Ингрэм, Техас Josie Norris / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS
Автомобиль и фургон, унесенные рекой Гуадалупе Michel Fortier / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS
Губернатор Техаса Грег Эбботт (в центре) осматривает детский лагерь Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе после внезапного наводнения Julio Cortez / AP
Рубашка с нашивками детского лагеря Camp Mystic на дереве на берегу реки Гуадалупе Julio Cortez / AP
Река Гуадалупе переливается через плотину в Керрвилле, Техас. На пике наводнения подъем воды превысил отметку 10,5 метров Dustin Safranek / EPA / TASS