Визуал
06.07.2025 / 13:06

Последствия внезапного наводнения в Техасе в фотографиях

Последствия внезапного наводнения в Техасе в фотографиях
Julio Cortez / AP

Техас, США. 4 июля из-за мощных ливней в округе Керн из берегов вышла река Гуадалупе и затопила местный христианский летний для девочек, а также близлежащие дома. На текущий момент известно о гибели более 50 человек, включая 15 детей. Десятки отдыхающих до сих пор числятся пропавшими без вести. Последствия разрушительных действий стихии — в фотогалерее RTVI.

Спасатели на реке Гуадалупе
Christopher Lee / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS

Специалисты осматривают берега реки Гуадалупе после мощного наводнения, обрушившегося на этот район
Julio Cortez / AP

Мешки с постельными принадлежностями около лагеря Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе
Julio Cortez / AP

Семья перебирается через обломки на мосту над рекой Гваделупе
Julio Cortez / AP

Рабочие расчищают от мусора мост Кейд-Луп через реку Гуадалупе, в Инграме, штат Техас
Rodolfo Gonzalez / AP

Дети рассматривают игровой автомат, которого на парковку принесло наводнением, Ингрэм, Техас
Josie Norris / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS

Автомобиль и фургон, унесенные рекой Гуадалупе
Michel Fortier / San Antonio Express-News / ZUMA / TASS

Губернатор Техаса Грег Эбботт (в центре) осматривает детский лагерь Camp Mystic на берегу реки Гуадалупе после внезапного наводнения
Julio Cortez / AP

Рубашка с нашивками детского лагеря Camp Mystic на дереве на берегу реки Гуадалупе
Julio Cortez / AP

Река Гуадалупе переливается через плотину в Керрвилле, Техас. На пике наводнения подъем воды превысил отметку 10,5 метров
Dustin Safranek / EPA / TASS