Последствия внезапного наводнения в Техасе в фотографиях

Техас, США. 4 июля из-за мощных ливней в округе Керн из берегов вышла река Гуадалупе и затопила местный христианский летний для девочек, а также близлежащие дома. На текущий момент известно о гибели более 50 человек, включая 15 детей. Десятки отдыхающих до сих пор числятся пропавшими без вести. Последствия разрушительных действий стихии — в фотогалерее RTVI.